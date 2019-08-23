10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История на виа и пьяцце

Знакомство с Кальяри начнётся в порту — прогуливаясь по центральной улице виа Рома и самому короткому проспекту Кальяри, вы увидите здание городского муниципалитета, узнаете о вице-короле Карле Феличе около его памятника на пьяцце Йен. Вы пройдёте по торговой улочке виа Манну и, конечно, заглянете на Королевскую площадь, где осмотрите Кафедральный собор Святой Марии. А я на протяжении всей прогулки буду рассказывать об истории города и всех достопримечательностей, о легендах и местном образе жизни.

Самые интересные кварталы города

Замковый квартал встретит вас прекрасными панорамами и визитными карточками города. Вы остановитесь у бастиона Сан Реми, чтобы полюбоваться побережьем, увидите здание городского театра и прогуляетесь по живописным улочкам. Также вас ждёт квартал Стампаче, который со средних веков является районом резиденций знатных семей, и квартал Марина — еще один исторический район, где улочки выставляют напоказ старинные здания и современные ресторанчики.

Палаццо и пизанские башни

За время экскурсии вы встретите несколько прекрасных зданий: палаццо Бойл в неоклассическом стиле, Архиепископский дворец, Палаццо Сециате, Вицекоролевский дворец — здесь располагалась резиденция королевских представителей во времена арагонского, испанского и савойского господства. Кроме того, вы увидите украшающие панораму города башни — Торре ди Сан Панкрацио и Торре дель Элефанте, построенные во времена пизанского господства.

В конце экскурсии можно зайти в сувенирный магазинчик и магазин деликатесов Сардинии, где можно их продегустировать.