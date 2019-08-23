10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать столицу Сардинии и её главные достопримечательности на пешеходной экскурсии

Ольга
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Ольга – ваш гид
Согретый ярким солнцем у лазурных средиземноморских вод, вас встречает Кальяри.

На экскурсии вы познакомитесь с историей главного города Сардинии, увидите все must-see места: Королевский дворец, Кафедральный собор, древние бастионы, кварталы Марина и Стампаче.

Вы узнаете, почему в Кальяри тоже есть пизанская башня (даже две!), услышите городские легенды и рассказы о сардинцах и их праздниках.

А в конце экскурсии познакомитесь с традиционными деликатесами, заглянув в магазинчик.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
4.7
Знакомство с Кальяри
Знакомство с Кальяри

Что вас ожидает

История на виа и пьяцце
Знакомство с Кальяри начнётся в порту — прогуливаясь по центральной улице виа Рома и самому короткому проспекту Кальяри, вы увидите здание городского муниципалитета, узнаете о вице-короле Карле Феличе около его памятника на пьяцце Йен. Вы пройдёте по торговой улочке виа Манну и, конечно, заглянете на Королевскую площадь, где осмотрите Кафедральный собор Святой Марии. А я на протяжении всей прогулки буду рассказывать об истории города и всех достопримечательностей, о легендах и местном образе жизни.

Самые интересные кварталы города
Замковый квартал встретит вас прекрасными панорамами и визитными карточками города. Вы остановитесь у бастиона Сан Реми, чтобы полюбоваться побережьем, увидите здание городского театра и прогуляетесь по живописным улочкам. Также вас ждёт квартал Стампаче, который со средних веков является районом резиденций знатных семей, и квартал Марина — еще один исторический район, где улочки выставляют напоказ старинные здания и современные ресторанчики.

Палаццо и пизанские башни
За время экскурсии вы встретите несколько прекрасных зданий: палаццо Бойл в неоклассическом стиле, Архиепископский дворец, Палаццо Сециате, Вицекоролевский дворец — здесь располагалась резиденция королевских представителей во времена арагонского, испанского и савойского господства. Кроме того, вы увидите украшающие панораму города башни — Торре ди Сан Панкрацио и Торре дель Элефанте, построенные во времена пизанского господства.

В конце экскурсии можно зайти в сувенирный магазинчик и магазин деликатесов Сардинии, где можно их продегустировать.

Организационные детали

По желанию мы можем осмотреть Королевский дворец и внутри — билет оплачивается дополнительно (1,5 €/чел).

Знакомство с Кальяри
Знакомство с Кальяри
Знакомство с Кальяри
Знакомство с Кальяри
Знакомство с Кальяри
Знакомство с Кальяри
Знакомство с Кальяри
Знакомство с Кальяри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. На чудесном острове Сардиния живу более 10 лет. В Италии закончила курс Экономика и управление туризмом. В сфере туризма работаю с 2008 года. Я лицензированный гид на о. Сардиния, а также занимаюсь туроператорской деятельностью. Познать и полюбить Сардинию можно только передвигаясь по острову, в чем я вам с удовольствием и помогу. Познакомлю с достопримечательностями, шикарными пляжами, которые не похожи один на другой, культурой и традициями. Обращайтесь, и мы вместе создадим с вами исключительную экскурсию либо тур по острову! С радостью помогу в организации вашего отдыха: подберу и забронирую вам отель, виллу, апартаменты, организую трансфер, окажу помощь с арендой машины, яхты, вертолета. Постараюсь сделать ваш визит интересным, образовательным, незабываемым и, чтобы этот опыт остался в вашей памяти на всю жизнь!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 августа 2019
В августе отдыхали недалеко от Кальяри и взяли обзорную экскурсию по городу. Очень понравилось. Получили представление о современном городе, об исторических событиях и города и острова Сардиния, о местных кулинарных блюдах и узнали много другой интересной информации. Экскурсия будет особенно интересна для тех кто впервые отдыхает в городе Кальяри.
19 августа 2019
Спасибо, большое за чудесную экскурсию!!! Нам очень понравилось! Потрясающие виды, интересные факты!!! Очень рекомендуем!!!!
7 августа 2019
Мы были вдвоём с мужем, экскурсия по Кальяри нам очень понравилась! Ольга встретила нас около отеля и мы поехали в Кальяри, по пути гид рассказывал много интересных фактов о Сардинии. Экскурсия длилась 3 часа, но они пролетели очень быстро! Мы успели посмотреть все важные исторические места, были на смотровой площадке, прогулялись по старому городу, а также Ольга сделала нам обзорную экскурсию по Кальяри на авто. Мы остались довольными, спасибо большое за этот день в Кальяри, нашему гиду Ольге.
16 июля 2019
В целом довольны, но у нас были жесткие временные рамки, и к сожалению, не совсем удалось в них уложиться. Сам рассказ был местами скучноват, а на ходу перестраиваться у Ольги не очень получается.
5 июля 2019
Нам очень понравилась экскурсия по Кальяри, в том числе детям 10 лет, поскольку рассказ Ольги содержал истории и легенды, которые с удовольствием воспринимаются в том числе детьми. Экскурсия проходила после 5ти часов, поэтому было очень комфортно, мы узнали очень много интересного про город и про саму Сардинию. Ольга отличный гид.
14 июня 2019
Добрый день. Спасибо за экскурсию, была очень информативная поездка. Отличный день. Много впечатлений, много информации. Спасибо Ольге, что приехала за нами в отель, столько возила, водила, столько показала и рассказала про Кальяри и Сардинию в целом. Сами конечно же мы бы столько не узнали и не увидели. Единственное, я не поняла за что здесь на сайте заплачены деньги!? и цена экскурсии конечно очень кусается, далеко не каждому доступна. С трудом знаю людей в своем окружении готовых столько заплатить за экскурсию. В этой части для Россиян это направление не развито как доступное. Надо работать в этом направлении и прельщать российских туристов интересными экскурсиями и индивидуальными поездками и доступностью. В любом случае отпуск у нас удался, спасибо красивой Сардинии за это.
с уважением, Елена
Игорь
6 ноября 2018
Спасибо огромное Ольге за знакомство не только с Кальяри, но и с эногастрономическим богатством Сардинии!
Все наши пожелания Ольга не только учла, но и структурировала день таким образом, чтобы мы избежали лишних разъездов, утомительного ожидания и ненужных "опций".
Если вы хотите встретить вдали от дома не просто человека исчерпывающих знаний по истории местности, но и настоящего помощника и даже друга, не раздумывайте: обращайтесь к Ольге!
6 октября 2018
22.09.18г экскурсовод Ольга провела нам ознакомительную экскурсию по г Кальяри .
Нам понравился : маршрут, знание материалов об острове Сардиния и о столице городе Кальяри. Время , проведённое с ней, прошло незаметно и очень интересно.
12 сентября 2018
Все супер
11 июля 2018
Ольга очень хорошо знает историю города и острова. К сожалению детям было скучно, поэтому пришлось ограничиться всего одной экскурсией.

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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