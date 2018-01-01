Что вас ждет

Особняк Бурбонов

Это исторический особняк, принадлежавший королевской династии Бурбонов в Неаполе, объявлен всемирным наследием ЮНЕСКО. Его так же называют итальянским Версалем.

Король специально вызвал из Рима талантливого архитектора инженера Ванвителли, который был занят с работами для Ватикана. Конструкция и отделочные работы велись почти 100 лет.

Старые и новые аппартаменты восхищают своим убранством — картины и фрески, мрамор, мебель стиля барокко и ампир, диваны и кресла обшитые шелком королевской фабрики в Сан Леучо, стены обшитые шелком, бронзовые люстры и люстры из стекла Мурано.

Вы узнаете, что такое летающее кресло, музыкальный шкаф и странный предмет неизвестного применения в форме гитары.

Сад по-английиски и по-итальянски

Дворец окружен огромным парком, который разделен на две части: сад по-итальянски, который насчитывает 7 фонтанов, и сад по-английски. Сад по-английски полон романтических уголков, речушек полных водорослей, водопадов, холмов, тайных тропинок, пересекающихся дорожек, украшенных величественными платанами, кедрами, соснами, кипарисами, магнолиями, пальмами, травами и цветами.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: