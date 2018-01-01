Казерта и ее королевский дворец

Я приглашаю вас в исторический особняк, принадлежавший королевской династии Бурбонов

Я приглашаю вас в исторический особняк, принадлежавший королевской династии Бурбонов в Неаполе, его так же называют итальянским Версалем.

Мы полюбуемся убранством аппартаментов, погуляем по итльянскому и английскому садам.

Вы узнаете, что такое летающее кресло, музыкальный шкаф и странный предмет неизвестного применения в форме гитары.
Казерта и ее королевский дворец
Казерта и ее королевский дворец
Казерта и ее королевский дворец
Казерта и ее королевский дворец
Казерта и ее королевский дворец

Что вас ожидает 🤩

  • Королевские апартаменты
  • Залы ожидания
  • Тронный зал
  • Парадная лестница
  • Палатинская капелла
  • Итальянский сад с фонтанами
  • Английский сад

Что вас ждет

Особняк Бурбонов

Это исторический особняк, принадлежавший королевской династии Бурбонов в Неаполе, объявлен всемирным наследием ЮНЕСКО. Его так же называют итальянским Версалем.
Король специально вызвал из Рима талантливого архитектора инженера Ванвителли, который был занят с работами для Ватикана. Конструкция и отделочные работы велись почти 100 лет.
Старые и новые аппартаменты восхищают своим убранством — картины и фрески, мрамор, мебель стиля барокко и ампир, диваны и кресла обшитые шелком королевской фабрики в Сан Леучо, стены обшитые шелком, бронзовые люстры и люстры из стекла Мурано.
Вы узнаете, что такое летающее кресло, музыкальный шкаф и странный предмет неизвестного применения в форме гитары.

Сад по-английиски и по-итальянски

Дворец окружен огромным парком, который разделен на две части: сад по-итальянски, который насчитывает 7 фонтанов, и сад по-английски. Сад по-английски полон романтических уголков, речушек полных водорослей, водопадов, холмов, тайных тропинок, пересекающихся дорожек, украшенных величественными платанами, кедрами, соснами, кипарисами, магнолиями, пальмами, травами и цветами.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • трансфер,
  • входные билеты,
  • еда,
  • вода.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер
  • Входные билеты
  • Еда
  • Вода
Место начала и завершения?
Кассы королевского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9.00 кроме вторника (во вторник музей закрыт)
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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