Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Русский гид в Неаполе

Гид S.
Гид S. – Гид из Казерты
Русский гид в Неаполе
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €139 за человека

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Русский гид в Неаполе
Русский гид в Неаполе
Маршрут по городу начинается с исторического центра via Duomo где рассположен кафедральный собор города Неаполя, возникший на месте греческого храма бога Апполона.
Далее маршрут проходит по улицам античного города, затрагивает центр города греческого с храмами античного периода.
Маленькое неаполитанское чудо капелла князей Сан Северо познакомит нас с самой знаменитой скульптурой Христос под плащеницей, созданной в результате алхимических опытов князя Раймонда.
Церковь Доменико Маджоре и одноименная площадь дополнит наши впечатления о Неаполе.
Далее по маршруту церковь ⛪ 14 века св. Клары и пл. Джезу Нова — главная церковь иезуитов Неаполя.
Спустившись к неполитанскому порту мы увидим анжуйский замок 🏰 13в.
Многих удивит работа русского скульптора Петра Клода, украшающая королевский портик.
Галерея Умберта 19в — главный памятник объединению Италии в Неаполе
Кафе Гамбринус — место посещаемое особами королевской крови даст возможность отведать неаполитанские сладости и вкуснейший кофе. Кафе выходит фасадом на площадь перед королевским дворцом, постройки 16в.
Спустившись к набережной мы увидим замок «Яйца» — получивший это название благодаря легенде, связанной с именем Вергилия.
Поднявшись на холм Позилипо перед нами откроется великолепная панорама Неаполитанского залива.
Начало и место завершения
🚩 Caserta
Русский гид в Неаполе
Русский гид в Неаполе
Русский гид в Неаполе

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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