Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Маршрут по городу начинается с исторического центра via Duomo где рассположен кафедральный собор города Неаполя, возникший на месте греческого храма бога Апполона.

Далее маршрут проходит по улицам античного города, затрагивает центр города греческого с храмами античного периода.

Маленькое неаполитанское чудо капелла князей Сан Северо познакомит нас с самой знаменитой скульптурой Христос под плащеницей, созданной в результате алхимических опытов князя Раймонда.

Церковь Доменико Маджоре и одноименная площадь дополнит наши впечатления о Неаполе.

Далее по маршруту церковь ⛪ 14 века св. Клары и пл. Джезу Нова — главная церковь иезуитов Неаполя.

Спустившись к неполитанскому порту мы увидим анжуйский замок 🏰 13в.

Многих удивит работа русского скульптора Петра Клода, украшающая королевский портик.

Галерея Умберта 19в — главный памятник объединению Италии в Неаполе

Кафе Гамбринус — место посещаемое особами королевской крови даст возможность отведать неаполитанские сладости и вкуснейший кофе. Кафе выходит фасадом на площадь перед королевским дворцом, постройки 16в.

Спустившись к набережной мы увидим замок «Яйца» — получивший это название благодаря легенде, связанной с именем Вергилия.

Поднявшись на холм Позилипо перед нами откроется великолепная панорама Неаполитанского залива.