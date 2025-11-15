Это путешествие — идеальное первое знакомство с озером Комо.
Без беготни и спешки, в живой и тёплой атмосфере мы отправимся из Милана к одному из самых живописных уголков Италии.
Нас ждут старинные улочки Комо, неспешная прогулка на кораблике, виллы в стиле либерти, панорамы с открыток и уютные деревушки на берегу.
Описание экскурсииМаршрут: от Милана до сердец на берегах Комо Город Комо Наша прогулка начнётся с исторического центра Комо: старинные ворота, уютные улочки, кафедральный собор и набережная. Вы узнаете, как римляне основали город, чем жил он в Средние века и как стал любимым местом европейской знати. Прогулка на кораблике по озеру Комо Откроются невероятные виды: зелёные склоны, старинные виллы, крошечные деревушки на воде. Мы увидим Комо с его самой красивой стороны — со стороны озера. По пути я расскажу, кто жил в этих виллах и почему озеро веками притягивало художников, поэтов и режиссёров. Черноббио и вилла в стиле либерти Мы остановимся в очаровательном Черноббио — одном из самых атмосферных городков на берегу. Здесь находится вилла в стиле либерти, окружённая парком. Архитектура, которую можно не просто рассматривать, а проживать глазами. Вы узнаете, что скрывает фасад и как здесь жили владельцы. Торно — деревушка с открытки Тихое, уютное место, куда не добирается большинство туристов. Узкие улицы, лодки у причала, звон колоколов и паста в местной траттории. Мы остановимся здесь, чтобы почувствовать настоящее — не глянцевое, а живое. Возвращение в Комо и обратная дорога в Милан В завершении — неспешный путь обратно, с панорамами и новыми впечатлениями. Озеро, которое кажется зеркалом между небом и горами, останется с вами ещё надолго.
- Формат: индивидуальная экскурсия, только для вас. Подходит для пары, семьи или небольшой компании (до 6 человек).
- Продолжительность: около 5 часов — Место встречи: у главного входа на вокзал Milano Centrale (точную точку пришлём после бронирования) — Передвижение: поездом до Комо, далее пешком и на кораблике по озеру Физическая нагрузка и комфорт — Прогулка неспешная, с остановками и свободным темпом — Возможны участки по брусчатке и лёгкие подъёмы — Подходит для путешественников с базовой физической формой — Детские коляски возможны, но в некоторых местах (Торно, вилла) могут быть лестницы — Экскурсия не имеет возрастных ограничений — подстроим маршрут под ваш ритм Дополнительные расходы (оплачиваются отдельно, на месте или заранее по согласованию) Транспорт (включая гида) Включает билеты на поезд Милан–Комо–Милан (11 евро) и прогулку на кораблике по озеру (регулярная линия). (10 евро) Входной билет в виллу в стиле либерти — 8 € Обед — по желанию, в проверенной траттории с местной кухней (средний чек — 25–30 €) По вашему желанию — индивидуальные опции Комфортный трансфер из Милана и обратно Не хотите ехать на поезде? Мы можем организовать авто с водителем — быстро, удобно и без пересадок. Стоимость рассчитывается индивидуально. Частная лодка с обзорной экскурсией по озеру Можно добавить живописное катание по озеру на частной лодке с рассказом о виллах, деревушках и знаменитостях, которые здесь жили. Подойдёт для романтической пары, семьи или небольшой группы друзей. По запросу. Что взять с собой: Удобную обувь Головной убор и воду (в тёплое время года) Фотоаппарат или телефон — пейзажи потрясающие Лёгкую куртку или шарф (в межсезонье может быть прохладно у воды) Стоимость указана за 1–2 человек За каждого дополнительного участника — +100 € Например: 3 человека — 100 € доплата 4 человека — 200 € доплата и т. д.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги Гида
Что не входит в цену
- Транспорт на поезде - 11 € с человека (поезд в обе стороны)
- Катер - 10€ (в обе стороны)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Милан Центральный вокзал
Завершение: Милан вокзал
Когда и сколько длится?
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Формат: индивидуальная экскурсия, только для вас. Подходит для пары, семьи или небольшой компании (до 6 человек)
- Продолжительность: около 5 часов
- Место встречи: у главного входа на вокзал Milano Centrale (точную точку пришлём после бронирования)
- Передвижение: поездом до Комо, далее пешком и на кораблике по озеру
- Физическая нагрузка и комфорт
- Прогулка неспешная, с остановками и свободным темпом
- Возможны участки по брусчатке и лёгкие подъёмы
- Подходит для путешественников с базовой физической формой
- Детские коляски возможны, но в некоторых местах (Торно, вилла) могут быть лестницы
- Экскурсия не имеет возрастных ограничений - подстроим маршрут под ваш ритм
- Дополнительные расходы
- Оплачиваются отдельно, на месте или заранее по согласованию
- Транспорт (включая гида) Включает билеты на поезд Милан-Комо-Милан (11 евро) и прогулку на кораблике по озеру (регулярная линия). (10 евро)
- Входной билет в виллу в стиле либерти - 8 €
- Обед - по желанию, в проверенной траттории с местной кухней (средний чек - 25-30 €)
- По вашему желанию - индивидуальные опции
- Комфортный трансфер из Милана и обратно
- Не хотите ехать на поезде? Мы можем организовать авто с водителем - быстро, удобно и без пересадок. Стоимость рассчитывается индивидуально
- Частная лодка с обзорной экскурсией по озеру
- Можно добавить живописное катание по озеру на частной лодке с рассказом о виллах, деревушках и знаменитостях, которые здесь жили. Подойдёт для романтической пары, семьи или небольшой группы друзей. По запросу
- Что взять с собой:
- Удобную обувь
- Головной убор и воду (в тёплое время года)
- Фотоаппарат или телефон - пейзажи потрясающие
- Лёгкую куртку или шарф (в межсезонье может быть прохладно у воды)
- Стоимость указана за 1-2 человек
- За каждого дополнительного участника - +100 €
- Например:
- 3 человека - 100 € доплата
- 4 человека - 200 € доплата и т. д
