Все экскурсии в Комо
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Комо – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 12 ⭐ отзывов, цены от €130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Комо почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч
€150
за 1-8 чел.
Классика озера Комо с посещением одной виллы
Озеро Комо, обожаемое Клуни, Джоли, Вуди Алленом, раскинулось в 40 км от Милана
По выходным
Индивидуальная экскурсия
3ч
€130
за 1-4 чел.
Озеро Комо — рай на земле
Погулять по историческому центру Комо, увидеть роскошные виллы и поплавать на пароме
Последние отзывы «Экскурсии Комо»
- EElena6 октября 2020Это было сказочно. Очень интересно и позновательно. Екатерина не только интересный и образованный гид, но и замечательный человек, с очень позитивной энергетикой.
- ММария25 февраля 2020Спасибо большое Кате за наш чудесный день в Комо. Очень понравилась экскурсия и рекомендованный для обеда ресторан на берегу.
- ООксана9 февраля 2020Катя - общительная, приятная девушка, много интересного рассказала нам не только про Комо, но и про Италию в целом. Остались очень довольны экскурсией.