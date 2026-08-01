Найдено 3 экскурсии в Комо на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3 часа 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. По загадочному Комо - с гидом-историком Пройти по следам Рима и средневековых интриг от €320 за всё до 4 чел. Круизы 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 3 чел. Круиз Комо - Торно-Мольтразио. Из Милана Начало: Вокзал Милана €200 за всё до 3 чел. 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Из Милана на Комо: Красота вне времени Начало: Милан Центральный вокзал €300 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Комо Самые популярные экскурсии в Комо По загадочному Комо - с гидом-историком; Круиз Комо - Торно-Мольтразио. Из Милана; Из Милана на Комо: Красота вне времени. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Комо в августе 2026 Сейчас в Комо можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 320. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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