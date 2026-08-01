Индивидуальная
до 4 чел.
По загадочному Комо - с гидом-историком
Пройти по следам Рима и средневековых интриг
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Круиз Комо - Торно-Мольтразио. Из Милана
Начало: Вокзал Милана
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Милана на Комо: Красота вне времени
Начало: Милан Центральный вокзал
€300 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Комо
Самые популярные экскурсии в Комо
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Комо в августе 2026
Сейчас в Комо можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 320. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Наши экскурсии в Комо на русском языке помогут вам получить незабываемые впечатления от посещения итальянской столицы. Так же, мы стараемся предоставлять наши экскурсии по доступным ценам, начиная от €200