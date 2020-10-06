Отзыв на: Озеро Комо — рай на земле E Elena 5 Это было сказочно. Очень интересно и позновательно. Екатерина не только интересный и образованный гид, но и замечательный человек, с очень позитивной энергетикой.

Отзыв на: Озеро Комо — рай на земле М Мария 5 Спасибо большое Кате за наш чудесный день в Комо. Очень понравилась экскурсия и рекомендованный для обеда ресторан на берегу.