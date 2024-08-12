Город Комо и круиз по озеру до Мольтразио. Из Милана и из Комо

Погрузитесь в атмосферу древнего Комо и насладитесь красотами озера, совершая круговой круиз с остановками
Выбирая индивидуальный круиз из Милана в Комо, вы получаете уникальную возможность ознакомиться с историческим городом Комо, его архитектурой и культурным наследием.

После экскурсии по городу ваше путешествие продолжится круговым круизом по
читать дальше

первому бассейну озера Комо, где вы сможете увидеть живописные берега и величественные Альпы.

Круиз предоставляет гибкость: можно оставаться на борту и совершить полный круг за один час или же выходить на различных остановках, таких как Тавернола, Черноббио, Торно и Мольтразио, исследуя каждое место в своем темпе, а затем продолжать плавание.

Это идеальный способ для тех, кто хочет насладиться красотой озера Комо без спешки и суеты, погружаясь в атмосферу каждого уголка этого удивительного места.

Будь то романтическое путешествие или однодневное приключение, круиз из Милана в Комо и Мольтразио оставит в вашей памяти яркие впечатления

Город Комо и круиз по озеру до Мольтразио. Из Милана и из Комо
Город Комо и круиз по озеру до Мольтразио. Из Милана и из Комо
Город Комо и круиз по озеру до Мольтразио. Из Милана и из Комо
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:30

Описание круиза

Мы отправимся в небольшой круиз с остановками в Черноббио, Урио, Блевио и Мольтразио. Если вы предпочитаете не выходить на берег, наш круиз займёт всего 1 час. В том случае, если вы захотите использовать остановки, чтобы самостоятельно исследовать эти места, круиз может растянуться на весь день. Обратите внимание!, мы пользуемся общественным транспортом – поездом и кораблём, из-за чего экскурсия подойдёт для группы не больше четырех человек, т. к. гид не сможет говорить слишком громко. Если ваша группа более многочисленна, возможно организовать экскурсию с использованием наушников за дополнительную плату.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический центр грода Комо
  • Виллы первого бассейна от Комо до Мольтразио, только снаружи. Навигация на корабле 1 час., 5 км. вдоль берегов озера
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы, включая расходы на транспорт для гида на поезд и катер:, билет на поезд Милан-Комо (5, 20 €/1 чел.), билеты на катер (15€), или, специальное предложение - единый билет на поезд в Комо, катер и поезд в Милан, «, » прогулка по озеру на частном катере - 1 час 120 € (по желанию) Без Скипера, за рулем вы сами.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Милана или отель если тур на автомобиле
Завершение: Пл. Дуомо Комо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ХорошоТам