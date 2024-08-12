Выбирая индивидуальный круиз из Милана в Комо, вы получаете уникальную возможность ознакомиться с историческим городом Комо, его архитектурой и культурным наследием.
После экскурсии по городу ваше путешествие продолжится круговым круизом по
После экскурсии по городу ваше путешествие продолжится круговым круизом по
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:30
Описание круиза
Мы отправимся в небольшой круиз с остановками в Черноббио, Урио, Блевио и Мольтразио. Если вы предпочитаете не выходить на берег, наш круиз займёт всего 1 час. В том случае, если вы захотите использовать остановки, чтобы самостоятельно исследовать эти места, круиз может растянуться на весь день. Обратите внимание!, мы пользуемся общественным транспортом – поездом и кораблём, из-за чего экскурсия подойдёт для группы не больше четырех человек, т. к. гид не сможет говорить слишком громко. Если ваша группа более многочисленна, возможно организовать экскурсию с использованием наушников за дополнительную плату.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр грода Комо
- Виллы первого бассейна от Комо до Мольтразио, только снаружи. Навигация на корабле 1 час., 5 км. вдоль берегов озера
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортные расходы, включая расходы на транспорт для гида на поезд и катер:, билет на поезд Милан-Комо (5, 20 €/1 чел.), билеты на катер (15€), или, специальное предложение - единый билет на поезд в Комо, катер и поезд в Милан, «, » прогулка по озеру на частном катере - 1 час 120 € (по желанию) Без Скипера, за рулем вы сами.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Милана или отель если тур на автомобиле
Завершение: Пл. Дуомо Комо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.