первому бассейну озера Комо, где вы сможете увидеть живописные берега и величественные Альпы. Круиз предоставляет гибкость: можно оставаться на борту и совершить полный круг за один час или же выходить на различных остановках, таких как Тавернола, Черноббио, Торно и Мольтразио, исследуя каждое место в своем темпе, а затем продолжать плавание. Это идеальный способ для тех, кто хочет насладиться красотой озера Комо без спешки и суеты, погружаясь в атмосферу каждого уголка этого удивительного места. Будь то романтическое путешествие или однодневное приключение, круиз из Милана в Комо и Мольтразио оставит в вашей памяти яркие впечатления

Описание круиза

Мы отправимся в небольшой круиз с остановками в Черноббио, Урио, Блевио и Мольтразио. Если вы предпочитаете не выходить на берег, наш круиз займёт всего 1 час. В том случае, если вы захотите использовать остановки, чтобы самостоятельно исследовать эти места, круиз может растянуться на весь день. Обратите внимание!, мы пользуемся общественным транспортом – поездом и кораблём, из-за чего экскурсия подойдёт для группы не больше четырех человек, т. к. гид не сможет говорить слишком громко. Если ваша группа более многочисленна, возможно организовать экскурсию с использованием наушников за дополнительную плату.