Вы когда-нибудь были в деревенской Тоскане?

А это — как погрузиться в миротворческую атмосферу спокойствия, добра и удовольствия!

Выключайте Ваши телефоны, убирайте часы, одевайте удобную обувь и просто наслаждайтесь. Чистый свежий воздух, сказочные пейзажи и вкусный традиционный наваристый суп — и у Вас на второй день порозовеют щёки, появиться улыбка, пропадёт отдышка. А когда Вы выспетесь в абсолютной тишине после горячего термального бассейна, Вам просто не захочется уезжать отсюда.

А я, буду просто рядом, на всякий случай….

Обзорная экскурсия ⛳ по Кьянчано Терме включает пешеходный обзор Историческго центра с последующим заездом на основные источники термального лечения города.

Кьянчиано Терме — бальнеологический и грязелечебный курорт, который является одним из древнейших в Европе. Располагается он в сердце Италии, в Тоскане, на высоте 550 м над уровнем моря 🌊, в 80 км к югу-западу от Сиены и находится на расстоянии 120 км к северу от Рима и на 115 км к югу от Флоренции.

Территория курорта была развита этрусками — древним народом, населявшим этот регион ещё до римской империи. Римляне и Лонгобарды, пришедшие на их смену, развили на этом месте один из первых термальных центров. После того, как сам Август смог вылечить серьёзное заболевание печени благодаря водам Кьянчиано, здесь был построен город-крепость с аббатством, куда съезжались многочисленные аристократы для проведения отдыха.

В эпоху ХХго столетия в Кьянчиано было выстроено огромное количество отелей и других принимающих структур, развилась гостиничная индустрия, на отдых приезжали актёры, художники, писатели и режиссёры. Маленький курортный городок превратился в живописный центр культуры и оздоровления, престижное место для проведения различных мероприятий: спортивных и музыкальных.

Курорт предлагает уникальные программы по очищению, оздоровлению и восстановлению организма, избавления от стресса и хронической усталости.