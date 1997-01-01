Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Портовенере — часть всемирного наследия ЮНЕСКО

Гид S.
Гид S. – Гид из Лукки
Портовенере — часть всемирного наследия ЮНЕСКО
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €100 за человека

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Портовенере — часть всемирного наследия ЮНЕСКО
Портовенере — часть всемирного наследия ЮНЕСКО
Портовенере — «Порт Венеры» — средневековый городок, первое упоминание о котором относится к VI веку до нашей эры.
Портовенере считается жемчужиной Лигурийского побережья, природным оазисом. Эта местность поистине уникальна и славится не только своей великолепной природой, но и удивительной историей 📖, которая оживает в наши дни в виде многочисленных памятников архитектуры, в Портовенере перед вами предстанет восхитительный вид с высокими старинными домами, которые тесно прилегают друг к другу и закрывают проход к воде. Эти дома во времена Генуэзского правления были покрашены в яркие цвета и служили в качестве линии защиты. Вся эта красота была включена организацией ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия еще в 1997 году. Портовенере в разные эпохи привлекал поэтов. Во времена Древнего Рима сюда часто наезжал Вергилий. Данте Алигьери упоминал местные скалы в Божественной комедии, а Петрарка — в сонетах. Эти края полюбили Джордж Байрон и бежавшие из Лондона супруги Шелли. Байрон отметился тем, что переплыл залив Специя вплавь от Леричи до Портовенере, а возле церкви Святого Петра облюбовал морской грот, где предавался долгим уединенным мечтаниям и вслух читал свои стихи. Так, усилиями знаменитых английских лириков бухта Специя получила прозвище Залив поэтов. Я приглашаю вас посетить чудный приморский городок, разместившийся на скалистом мысе, перед так называемым Специанским архипелагом, состоящим из островов Пальмария, Тино и Тинетто, который мы обойм на катере, наслаждаясь морской прогулкой по Лигурийскому морю, а затем продолжим пешеходную экскурсию ⛳ по Портовенере, посетив старейшие церкви Святого Петра и Святого Лоренцо
Начало и место завершения
🚩 Lucca
Портовенере — часть всемирного наследия ЮНЕСКО
Портовенере — часть всемирного наследия ЮНЕСКО
Портовенере — часть всемирного наследия ЮНЕСКО
Портовенере — часть всемирного наследия ЮНЕСКО
Портовенере — часть всемирного наследия ЮНЕСКО

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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