Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Портовенере — «Порт Венеры» — средневековый городок, первое упоминание о котором относится к VI веку до нашей эры.

Портовенере считается жемчужиной Лигурийского побережья, природным оазисом. Эта местность поистине уникальна и славится не только своей великолепной природой, но и удивительной историей 📖, которая оживает в наши дни в виде многочисленных памятников архитектуры, в Портовенере перед вами предстанет восхитительный вид с высокими старинными домами, которые тесно прилегают друг к другу и закрывают проход к воде. Эти дома во времена Генуэзского правления были покрашены в яркие цвета и служили в качестве линии защиты. Вся эта красота была включена организацией ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия еще в 1997 году. Портовенере в разные эпохи привлекал поэтов. Во времена Древнего Рима сюда часто наезжал Вергилий. Данте Алигьери упоминал местные скалы в Божественной комедии, а Петрарка — в сонетах. Эти края полюбили Джордж Байрон и бежавшие из Лондона супруги Шелли. Байрон отметился тем, что переплыл залив Специя вплавь от Леричи до Портовенере, а возле церкви Святого Петра облюбовал морской грот, где предавался долгим уединенным мечтаниям и вслух читал свои стихи. Так, усилиями знаменитых английских лириков бухта Специя получила прозвище Залив поэтов. Я приглашаю вас посетить чудный приморский городок, разместившийся на скалистом мысе, перед так называемым Специанским архипелагом, состоящим из островов Пальмария, Тино и Тинетто, который мы обойм на катере, наслаждаясь морской прогулкой по Лигурийскому морю, а затем продолжим пешеходную экскурсию ⛳ по Портовенере, посетив старейшие церкви Святого Петра и Святого Лоренцо