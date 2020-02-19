Все экскурсии в Лукке
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Лукке – доступно 16 экскурсий на 2021 год, 22 ⭐ отзыва, цены от €43. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Лукке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч
€126
за 1-20 чел.
2ч
€100
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€100
за 1-3 чел.
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Прогуляться старым кварталам города и выпить биодинамического вина на вилле эпохи барокко
2ч
€64
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€150
за 1-10 чел.
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Рассмотреть в архитектуре метаморфозы города и проникнуться его красотой
Индивидуальная экскурсия
2ч
€88
за 1-10 чел.
Лукка – город ста церквей
Атмосфера средневековья, уюта и романтики на Тосканской земле
3ч
€64
за 1 чел.
3ч
€43
за 1 чел.
1ч
€54
за 1 чел.
2ч
€86
за 1 чел.
3ч
€250
за 1 чел.
3ч
€400
за 1 чел.
1ч
€54
за 1 чел.
2ч
€107
за 1 чел.
3ч
€54
за 1 чел.
Последние отзывы «Экскурсии Лукки»
- ТТатьяна19 февраля 2020Отправились с Татьяной на экскурсию в Лукку и ни разу не пожалели. Это именно тот случай когда вы можете узнать больше, чем вам изложат википедия и путеводитель. Это был хороший запоминающийся день, с теми самыми новыми впечатлениями, за которыми и стоит пускаться в путешествия. Рекомедую.
- EElena8 февраля 2020Очень симпатичный старинный город, имеющий свой запоминающийся облик. Марианна с большим удовольствием знакомит с городом, его историей, особенностями и обычаями. Спасибо за интересно проведенное время
- ИИрина6 января 2020Марианна хорошо знает материал и очень старается преподнести его. Немного мешает небольшая скованность гида, очевидно, вызванная боязнь что-то пропустить. Побольше эмоциональности и выражения личного отношения к излагаемому материалу и всё будет отлично. Желаем Марианне творческих успехов.
- ННина11 октября 2019Очень интересная экскурсия. Марианна очень подробно рассказала об истории и культуре города Лукка. Я просто в восторге от гида очень обаятельная, коммуникабельная профессиональна! Большое ей спасибо!
- TTurevici11 июля 2019Побывали с Татьяной в замечательной экскурсии. Посетили кузницу, винную фабрику «San Martino». Море впечатлений. Спасибо огромное, Татьяна! Обязательно встретимся ещё!
- ППлетнёва13 мая 2019Хочу сказать большое спасибо Татьяне за настоящее открытие моего путешествия по Италии — маленький город Лукку и его окрестности. Мы изменили маршрут и в итоге побывали на барочной вилле, где делают биодинамическое вино и оливковое масло; доехали до мистического Моста Дьявола и покатались по Лукке на велосипедах. Обо всем по порядку) Экскурсия началась с живописной дороги до виллы, там хозяева интересно рассказали про производства вина и масла, про тосканские традиции и про отличия биодинамического производства. Также мы посмотрели виллу внутри, у неё интересная история и архитектура, много классных фотографий обеспечено) Дегустировали вино на кухне, про неё пишу отдельно, потому что там очень уютно и когда я там была, было чувство, что всё как в кино)) Сами вина тоже понравились, а масло просто нет слов как! Купила домой и вино, и масло, они того стоят. Потом мы выехали из города и поехали до Моста Дьявола — у этого моста мистическая легенда, которую Татьяна расскажет вам по дороге) По пути и с моста открываются очень красивые горные пейзажи. И опять же, много красивых фотографий на память обеспечено. Завершили экскурсию мы в самой Лукке — покатались на велосипедах по городу и по стене вокруг него. Проехали по самым красивым и значим местам, но самое главное — я почувствовала себя настоящем жителем этого города и теперь очень хочу вернуться туда и побыть подольше. В Лукке еще не так много туристов, поэтому прочувствовать атмосферу тихих улочек, настоящих итальянских ресторанчиков и всей этой атмосферы, ради которой мы едем в Италию, там удастся точно) Поэтому советую вам приехать на экскурсию раньше или, наоборот, задержаться после, чтобы еще погулять там.
- Отзыв на: Лукка. Любимица Элизы БонапартеТТатьяна3 мая 2019Экскурсия очень понравилась. Екатерина обладает глубокими знаниями в области искусства и истории, нам было интересно ее слушать, большое количество занимательных деталей и нам были показаны места, куда бы мы сами не забрели. Огромное спасибо и надеемся на новую встречу.