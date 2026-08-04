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5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы
Погружение в атмосферу Лукки: прогулка по крепостным стенам, площади Амфитеатра и Виа Филлунго. Уникальная история города ждет вас
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €114
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лукка - город ста церквей
Индивидуальная экскурсия по Лукке: история крепостных стен, сто церквей и уникальные памятники архитектуры ждут вас в этом удивительном городе
Начало: У ворот крепостной стены Porta San Pietro
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €137 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лукка - город любви и придворных интриг
Посетить главные места города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: У фонтана напротив ж/д вокзала
Завтра в 14:00
10 авг в 09:00
от €175 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Лукка
Погрузитесь в атмосферу Лукки, города с богатой историей. Узнайте о его знаменитых жителях и прогуляйтесь по старинным улицам и площадям
Начало: На площади Верди (Piazzale Verdi)
Сегодня в 09:30
10 авг в 09:00
от €190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Прогуляться по старым кварталам города и выпить биодинамического вина на вилле эпохи барокко
Начало: На жд вокзале Лукки
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €150 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Откройте для себя Лукку через её средневековые стены и башни. Погрузитесь в атмосферу эпохи Наполеона и насладитесь местными легендами
Начало: У фонтана перед вокзалом
Завтра в 15:30
10 авг в 10:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лукка - красавица Тосканы
Погрузитесь в атмосферу Лукки, пройдя по крепостной стене и посетив знаменитые площади и храмы. Узнайте больше о Пуччини и его ариях
Начало: У ворот Сан-Пьетро
28 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от €195 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Приключение в Лукке для всей семьи
Готовы к семейному приключению в Лукке? Загадки для детей, культурное наследие для взрослых и средневековые легенды для всех
18 авг в 09:30
20 авг в 09:30
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лукка: история, мифы и легенды
Начало: Площадь Амфитеатра
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, грациозная Лукка
Начало: Лукка, пьяццале Верди, у информационного пункта
€190 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
E
Нам понравилось - много ранее неизвестных и любопытных фактов об истории города. Анастасия молодец!
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Очень приятный человек и замечательный гид! спасибо огромное!
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Н
Восхитительная экскурсия по очаровательной Лукке! Огромное спасибо нашему гиду Елене за профессионализм, глубокие знания и увлекательную подачу материала. Город поражает
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K
Было интересно и неутомительно, несмотря на почти 3-часовую прогулку👍. Анастасия любит свое дело, молодец! Рекомендуем👌
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Послевкусие экскурсии по Тоскане смогла оценить спустя полгода после возвращения в Россию, где, попадая на коктейльные вечеринки в стиле итальянской
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О
Благодарна Анастасии за приятную и познавательную прогулку по Лукке. Было интересно, маршрут комфортный
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Е
Прекрасный гид со знанием материала и прекрасным изложением. Очень милая дама
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Благодарю, Татьяну! Прекрасная экскурсия. Лукка потрясающий и элегантный город, обязательно вернусь на прогулку.
Частная винодельня оставила приятные впечатления, процесс ферментации вина, дегустация, интересный рассказ Изабеллы. Рекомендую!
Частная винодельня оставила приятные впечатления, процесс ферментации вина, дегустация, интересный рассказ Изабеллы. Рекомендую!
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Е
Поездка в Лукку была для нас неочевидным решением при ограниченном времени. Поэтому сначала отдельно порекомендую этот город, а потом конечно огромная благодарность Елене, благодаря которой мы влюбились в него. 🙏😘
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Экскурсия была очень интересная,Анастасия очень хороший гид, мы увидели и узнали много нового и интересного. Спасибо за экскурсию!
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Всего 52 отзыва в Лукке
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Ответы на вопросы от путешественников по Лукке
Самые популярные экскурсии в Лукке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
Сколько стоит экскурсия по Лукке в августе 2026
Сейчас в Лукке можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 114 до 300 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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