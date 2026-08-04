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Экскурсии в Лукке

Найдено 10 экскурсий в Лукке на русском языке, цены от €114, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы
Пешая
2.5 часа
-
5%
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы
Погружение в атмосферу Лукки: прогулка по крепостным стенам, площади Амфитеатра и Виа Филлунго. Уникальная история города ждет вас
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €114€120 за всё до 5 чел.
Лукка - город ста церквей
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Лукка - город ста церквей
Индивидуальная экскурсия по Лукке: история крепостных стен, сто церквей и уникальные памятники архитектуры ждут вас в этом удивительном городе
Начало: У ворот крепостной стены Porta San Pietro
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €137 за всё до 3 чел.
Лукка - город любви и придворных интриг
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Лукка - город любви и придворных интриг
Посетить главные места города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: У фонтана напротив ж/д вокзала
Завтра в 14:00
10 авг в 09:00
от €175 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Лукка
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Лукка
Погрузитесь в атмосферу Лукки, города с богатой историей. Узнайте о его знаменитых жителях и прогуляйтесь по старинным улицам и площадям
Начало: На площади Верди (Piazzale Verdi)
Сегодня в 09:30
10 авг в 09:00
от €190 за всё до 10 чел.
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Пешая
4.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Прогуляться по старым кварталам города и выпить биодинамического вина на вилле эпохи барокко
Начало: На жд вокзале Лукки
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €150 за человека
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Откройте для себя Лукку через её средневековые стены и башни. Погрузитесь в атмосферу эпохи Наполеона и насладитесь местными легендами
Начало: У фонтана перед вокзалом
Завтра в 15:30
10 авг в 10:00
от €300 за всё до 10 чел.
Лукка - красавица Тосканы
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Лукка - красавица Тосканы
Погрузитесь в атмосферу Лукки, пройдя по крепостной стене и посетив знаменитые площади и храмы. Узнайте больше о Пуччини и его ариях
Начало: У ворот Сан-Пьетро
28 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от €195 за всё до 6 чел.
Приключение в Лукке для всей семьи
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Приключение в Лукке для всей семьи
Готовы к семейному приключению в Лукке? Загадки для детей, культурное наследие для взрослых и средневековые легенды для всех
18 авг в 09:30
20 авг в 09:30
от €180 за всё до 10 чел.
Лукка: история, мифы и легенды
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Лукка: история, мифы и легенды
Начало: Площадь Амфитеатра
€160 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, грациозная Лукка
Пешая
1 час 18 минут
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, грациозная Лукка
Начало: Лукка, пьяццале Верди, у информационного пункта
€190 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

E
Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы
Нам понравилось - много ранее неизвестных и любопытных фактов об истории города. Анастасия молодец!
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Станислав
Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы
Очень приятный человек и замечательный гид! спасибо огромное!
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Н
Лукка: история, мифы и легенды
Восхитительная экскурсия по очаровательной Лукке! Огромное спасибо нашему гиду Елене за профессионализм, глубокие знания и увлекательную подачу материала. Город поражает
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своей элегантностью, а благодаря Елене мы смогли прочувствовать его настоящую атмосферу и узнать много уникальных фактов. Сделали море красивых фотографий. Всем рекомендую этого гида!

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K
Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы
Было интересно и неутомительно, несмотря на почти 3-часовую прогулку👍. Анастасия любит свое дело, молодец! Рекомендуем👌
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Ирина
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Послевкусие экскурсии по Тоскане смогла оценить спустя полгода после возвращения в Россию, где, попадая на коктейльные вечеринки в стиле итальянской
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виллы я понимала о чём идёт речь; где, после просмотра фильма "Под солнцем Тосканы", я узнавала пейзажи с виноградниками и оливковыми рощами (ну и опять же, с виллами); где варила джем из крксного лука Тосканы; где безуспешно пыталась найти биодинамическое вино…. но всё это можно увидеть, попробовать и ощутить в избытке на данной экскурсии… и не только это Рекомендую, конечно, для глубокого погружения в Тоскану.

Послевкусие экскурсии по Тоскане смогла оценить спустя полгода после возвращения в Россию, где, попадая на коктейльные
Послевкусие экскурсии по Тоскане смогла оценить спустя полгода после возвращения в Россию, где, попадая на коктейльные
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О
Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы
Благодарна Анастасии за приятную и познавательную прогулку по Лукке. Было интересно, маршрут комфортный
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Е
Лукка - город любви и придворных интриг
Прекрасный гид со знанием материала и прекрасным изложением. Очень милая дама
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Наталья
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Благодарю, Татьяну! Прекрасная экскурсия. Лукка потрясающий и элегантный город, обязательно вернусь на прогулку.
Частная винодельня оставила приятные впечатления, процесс ферментации вина, дегустация, интересный рассказ Изабеллы. Рекомендую!
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Е
Лукка - город любви и придворных интриг
Поездка в Лукку была для нас неочевидным решением при ограниченном времени. Поэтому сначала отдельно порекомендую этот город, а потом конечно огромная благодарность Елене, благодаря которой мы влюбились в него. 🙏😘
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Natalia
Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы
Экскурсия была очень интересная,Анастасия очень хороший гид, мы увидели и узнали много нового и интересного. Спасибо за экскурсию!
Экскурсия была очень интересная,Анастасия очень хороший гид, мы увидели и узнали много нового и интересного. Спасибо за экскурсию!
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Всего 52 отзыва в Лукке

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Ответы на вопросы от путешественников по Лукке

Самые популярные экскурсии в Лукке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы;
  2. Лукка - город ста церквей;
  3. Лукка - город любви и придворных интриг;
  4. Знакомьтесь, Лукка;
  5. Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке.
Сколько стоит экскурсия по Лукке в августе 2026
Сейчас в Лукке можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 114 до 300 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Откройте для себя историю и красоту Лукки с нашими экскурсиями. Вы можете посетить знаменитые достопримечательности в Лукке и погрузиться в атмосферу этого великолепного города по цене от €114