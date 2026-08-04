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виллы я понимала о чём идёт речь; где, после просмотра фильма "Под солнцем Тосканы", я узнавала пейзажи с виноградниками и оливковыми рощами (ну и опять же, с виллами); где варила джем из крксного лука Тосканы; где безуспешно пыталась найти биодинамическое вино…. но всё это можно увидеть, попробовать и ощутить в избытке на данной экскурсии… и не только это Рекомендую, конечно, для глубокого погружения в Тоскану.