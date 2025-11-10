Друзья, вас ждёт увлекательное путешествие по Лукке! Дети смогут разгадать загадки и получить наклейки, а взрослые погрузятся в культурное наследие города. Узнайте о жизни Джакомо Пуччини и загадочной Элизе Бонапарт. Пройдитесь по площади, где когда-то был амфитеатр, и найдите лабиринт на фасаде собора Святого Мартина. Встреча у вокзала или ворот Сан-Пьетро. Это путешествие оставит яркие впечатления для всей семьи

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Лукке

Антонина Ваш гид в Лукке

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Заглянем на площадь, которая когда-то была амфитеатром. Да-да, представьте себе, здесь проводились гладиаторские бои!

В Лукке жил великий композитор Джакомо Пуччини. Возможно, вам повезёт встретить его дух у дома, где он родился.

Не забудем и про загадочную Элизу Бонапарт — сестру самого Наполеона. Она правила этим городом и оставила после себя немало следов.

На фасаде собора Святого Мартина найдём лабиринт. Вот только сначала нужно его правильно разгадать.

Увидим башню, на которой растут деревья, и попробуем разглядеть блеск перстня на руке Архангела Михаила.

Я расскажу немало историй. Например, как французский шут украл тапочек Святого Лика, а Лучида Манси обменяла душу на 30 лет красоты.

Организационные детали