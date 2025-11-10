Друзья, вас ждёт увлекательное путешествие по Лукке! Дети смогут разгадать загадки и получить наклейки, а взрослые погрузятся в культурное наследие города. Узнайте о жизни Джакомо Пуччини и загадочной Элизе Бонапарт.
Пройдитесь по площади, где когда-то был амфитеатр, и найдите лабиринт на фасаде собора Святого Мартина. Встреча у вокзала или ворот Сан-Пьетро. Это путешествие оставит яркие впечатления для всей семьи
5 причин купить эту экскурсию
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
- 🏛️ Исторические места и легенды
- 🎶 Истории о Джакомо Пуччини
- 🧩 Загадки и задания для детей
- 🌟 Встреча с духом прошлого
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Площадь-амфитеатр
- Дом Джакомо Пуччини
- Собор Святого Мартина
- Башня с деревьями
Описание экскурсии
Заглянем на площадь, которая когда-то была амфитеатром. Да-да, представьте себе, здесь проводились гладиаторские бои!
В Лукке жил великий композитор Джакомо Пуччини. Возможно, вам повезёт встретить его дух у дома, где он родился.
Не забудем и про загадочную Элизу Бонапарт — сестру самого Наполеона. Она правила этим городом и оставила после себя немало следов.
На фасаде собора Святого Мартина найдём лабиринт. Вот только сначала нужно его правильно разгадать.
Увидим башню, на которой растут деревья, и попробуем разглядеть блеск перстня на руке Архангела Михаила.
Я расскажу немало историй. Например, как французский шут украл тапочек Святого Лика, а Лучида Манси обменяла душу на 30 лет красоты.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна семьям с детьми школьного возраста
- Встречу вас у вокзала города Лукка или ворот Сан-Пьетро
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваш гид в Лукке
Провела экскурсии для 1439 туристов
Меня зовут Антонина, я лицензированный гид по Флоренции, Пизе, Лукке, долине Кьянти. Более 18 лет живу в Тоскане и не перестаю ей восхищаться. Она тёплая, гостеприимная и насыщенная достопримечательностями. МояЗадать вопрос
