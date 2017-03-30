10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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источниках, мы поняли его глубину, прелесть, очарование, нам захотелось вернуться сюда еще. Время с Владимиром пролетело так незаметно, что чуть не опоздали на следующую экскурсию. Владимир – очень интересный собеседник, он строит экскурсию, сохраняя ее основную тему, но с учетом интересов и пожеланий своих клиентов. Мы очень благодарны, что удалось вплести в канву экскурсии посещение прекрасной винодельни с богатой историей и замечательными винами. Владимир дополнил образ Сисси для нас, раскрыл его новые грани. Мы увезли с собой прекрасные впечатления, новые знания и желание вернуться сюда вновь и совершить другие экскурсии с замечательным, выдающимся гидом Владимиром!

С уважением, Ирина и Виктор.