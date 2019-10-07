10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия по любимым местам австро-венгерской императрицы Элизабет и знакомство с городом Мерано

Влад
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Влад – ваш гид
Мы пройдем по улицам Мерано по следам одной из самых любимых императриц Европы.

Сисси жила здесь довольно долгое время.

На экскурсии я расскажу не только о ней, но и о истории города и его современной жизни.
От 51 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
4.9
По следам Сисси
По следам Сисси

Сисси приезжала в город всего дважды в 1870 и 1889. Останавливлась в тогда еще гостинице «Королевский Двор», и замке — ботаническом саде „Trauttmansdorff“, прогуливалась по променаду вдоль реки, восхищалась горным воздухом горного курорта и удивительной коллекцией ботанического сада.

Программа

  • Начало Экскурсии у Кайзерхофа. История «Кайзерхофа»
  • Курпроменад/ Курхаус и Театральная площадь и сам театр. Короткая история города, Театра, Курпроменада и Курхауса.
  • Парк-Сисси. История памятника в парке.
    Далее на выбор:
  • Прогулка в гору по променаду Гильф – любимое место для фотографов. 1 час.
  • Ресторан „Sissi“. История ресторана. Обед.
    Либо:
  • Прогулка по “Тропе Сисси” от Парка Сисси до Ботанический сада.
  • История Ботанического сада и Замка Траутманнсдорф. Сисси и Сад.
  • Посещение Ботанического сада и Замка Траутманнсдорф.

Организационные детали

  • Экскурсия по городу — около 2 часов
  • В стоимость экскурсии не входит входной билет в Ботанический сад и обед
По следам Сисси
По следам Сисси
По следам Сисси
По следам Сисси
По следам Сисси
По следам Сисси
По следам Сисси
По следам Сисси
По следам Сисси
По следам Сисси
По следам Сисси
По следам Сисси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Влад
Влад
Живу больше 20 лет в Южном Тироле. Работаю все эти годы в туризме. Переводчик книг и брошюр по туризму: Camping Faszination Südtirol, Südtirol im Jahreskreis 1999 - 2000, Trentino nel corso dell'anno 1999. Переводчик антропологической экспедиции на раскопки палеолитического поселения Ганглег. Синхронный переводчик английский, немецкий, итальянский Проводник в горах
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 октября 2019
Мерано покорил своей красотой, город-сад, замечательная экскурсия, хочется снова вернуться. Впечатлений - море, словами не передать все эмоции, хочется выразить огромную благодарность Владимиру, который сумел влюбить нас в этот город всего за одну экскурсию, это - действительно талант)))СПАСИБО))))))
7 июня 2019
Экскурсия понравилась. Спасибо Владимиру. Он очень много знает интересных фактов.
26 октября 2018
Спасибо большое Владимиру. Никогда не думала что эти маленькие городки полны историей. Все было очень интересно! Мы приедем в Мерано обязательно и очень надеюсь что Владимир уделит нам время . Спасибо вам!!!!
21 мая 2017
Добрый день!
Большое спасибо за экскурсию по Мерано "По следам Сисси". Пешая экскурсия пролетела незаметно, и остались незабываемые впечатления.
Влад обладает энциклопедическими знаниями, подает информацию профессионально, очень интересно, легко, отвечает на все возникающие вопросы, помогает советами. Маршрут экскурсии продуман до мелочей, с посещением также нестандартных экскурсионных мест, с учетом возрастных возможностей экскурсантов.
Советуем всем, кто ищет индивидуального гида в Мерано, обратиться к услугам Влада!
30 марта 2017
Благодаря Владимиру, город Мерано нас совершенно покорил. То ли шарм Императрицы Сисси, то ли обаяние и дружелюбие Владимира сыграли свою роль, но изначально воспринимая Мерано как невзрачный городок на термальных источниках, мы поняли его глубину, прелесть, очарование, нам захотелось вернуться сюда еще. Время с Владимиром пролетело так незаметно, что чуть не опоздали на следующую экскурсию. Владимир – очень интересный собеседник, он строит экскурсию, сохраняя ее основную тему, но с учетом интересов и пожеланий своих клиентов. Мы очень благодарны, что удалось вплести в канву экскурсии посещение прекрасной винодельни с богатой историей и замечательными винами. Владимир дополнил образ Сисси для нас, раскрыл его новые грани. Мы увезли с собой прекрасные впечатления, новые знания и желание вернуться сюда вновь и совершить другие экскурсии с замечательным, выдающимся гидом Владимиром!
С уважением, Ирина и Виктор.
26 апреля 2016
Очень понравилась экскурсия. Спасибо гиду)
30 ноября 2015
Экскурсия нам понравилась, спасибо!
5 ноября 2015
Замечательная экскурсия! Много интересных фактов о жизни императрицы, мы прошлись по улицам Мерано к замку. Помимо повествования о жизни Элизабет, Владимир рассказал о городе, как о современной жизни, так и об исторических событиях. Владимир прекрасный гид, эрудит и полиглот! Очень доброжелательный и пунктуальный! Спасибо.
4 ноября 2015
Всем советую экскурсию с Владимиром по Мерано. Масса интересной и дух захватывающей информации о Южном Тироле. Все пунктуально, многообразно и разносторонне. Не раздумывая, соглашайтесь))!
22 июня 2015
Экскурсия стала для меня продолжением визита в Вену, и дальнейшим знакомством со столь необычной и интересной женщиной - принцессой Сисси. Огромное удовольствие я получила от общения с гидом - во время экскурсии меня ожидали - и исторический экскурс в эпоху, и малоизвестные факты из жизни императрицы; - интересные легенды о событиях того времени, - море полезной информации о Мерано и окрестностях! Владимир - пунктуален, прекрасный рассказчик и доброжелательный

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