10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы пройдем по улицам Мерано по следам одной из самых любимых императриц Европы. Сисси жила здесь довольно долгое время. На экскурсии я расскажу не только о ней, но и о истории города и его современной жизни.
Описание экскурсии
На поиски императрицы
Сисси приезжала в город всего дважды — в 1870 и 1889. Останавливалась в гостинице «Королевский Двор» и замке — ботаническом саде «Trauttmansdorff». Прогуливалась по променаду вдоль реки, восхищалась горным воздухом горного курорта и удивительной коллекцией ботанического сада. Мы последуем за ее призраком и поговорим об истории «Кайзерхофа», увидим Курпроменад, Курхаус и городской театр, а после отыщем памятник императрице в ее любимом парке.
Далее на выбор:
- Часовая прогулка в гору по променаду Гильф – любимому месту фотографов.
- Прогулка по «Тропе Сисси» от парка до Ботанического сада.
- Посещение Ботанического сада и Замка Траутманнсдорф.
Организационные детали
- Экскурсия по городу — около 2 часов
- В стоимость экскурсии не входит входной билет в Ботанический сад и обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€79
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Мерано
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 266 туристов
Живу больше 30 лет в Южном Тироле. Работаю все эти годы в туризме. Переводчик книг и брошюр по туризму: Camping Faszination Südtirol, Südtirol im Jahreskreis 1999 - 2000, Trentino nel corso dell'anno 1999. Переводчик антропологической экспедиции на раскопки палеолитического поселения Ганглег. Синхронный переводчик английский, немецкий, итальянский Проводник в горах
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Благодаря Владимиру, город Мерано нас совершенно покорил. То ли шарм Императрицы Сисси, то ли обаяние и дружелюбие Владимира сыграли свою роль, но изначально воспринимая Мерано как невзрачный городок на термальных
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Е
Добрый день!
Большое спасибо за экскурсию по Мерано "По следам Сисси". Пешая экскурсия пролетела незаметно, и остались незабываемые впечатления.
Влад обладает энциклопедическими знаниями, подает информацию профессионально, очень интересно, легко, отвечает на все
Большое спасибо за экскурсию по Мерано "По следам Сисси". Пешая экскурсия пролетела незаметно, и остались незабываемые впечатления.
Влад обладает энциклопедическими знаниями, подает информацию профессионально, очень интересно, легко, отвечает на все
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Е
Экскурсия стала для меня продолжением визита в Вену, и дальнейшим знакомством со столь необычной и интересной женщиной - принцессой Сисси. Огромное удовольствие я получила от общения с гидом - во
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Е
Замечательная экскурсия! Много интересных фактов о жизни императрицы, мы прошлись по улицам Мерано к замку. Помимо повествования о жизни Элизабет, Владимир рассказал о городе, как о современной жизни, так и об исторических событиях. Владимир прекрасный гид, эрудит и полиглот! Очень доброжелательный и пунктуальный! Спасибо.
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Мерано покорил своей красотой, город-сад, замечательная экскурсия, хочется снова вернуться. Впечатлений - море, словами не передать все эмоции, хочется выразить огромную благодарность Владимиру, который сумел влюбить нас в этот город всего за одну экскурсию, это - действительно талант)))СПАСИБО))))))
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Н
Спасибо большое Владимиру. Никогда не думала что эти маленькие городки полны историей. Все было очень интересно! Мы приедем в Мерано обязательно и очень надеюсь что Владимир уделит нам время. Спасибо вам!!!!
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от €79 за человека