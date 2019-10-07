Мерано покорил своей красотой, город-сад, замечательная экскурсия, хочется снова вернуться. Впечатлений - море, словами не передать все эмоции, хочется выразить огромную благодарность Владимиру, который сумел влюбить нас в этот город всего за одну экскурсию, это - действительно талант)))СПАСИБО))))))

Отзыв на: По следам Сисси

Н Наталья 5

Спасибо большое Владимиру. Никогда не думала что эти маленькие городки полны историей. Все было очень интересно! Мы приедем в Мерано обязательно и очень надеюсь что Владимир уделит нам время. Спасибо вам!