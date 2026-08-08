Найдено 2 экскурсии в Мерано на русском языке, цены от €79. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2 часа 10 отзывов Индивидуальная По следам Сисси Прогуляться по любимым местам австро-венгерской императрицы Элизабет и узнать историю города Мерано от €79 за человека На машине 4 часа Индивидуальная Загадочный холм кельтов и раскопки Ганглегга Авто-пешеходная экскурсия к таинственному Таршеру и горная прогулка среди сооружений бронзового века Начало: Парковка перед Ж/Д Мерано/Меран от €95 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мерано Самые популярные экскурсии в Мерано По следам Сисси; Загадочный холм кельтов и раскопки Ганглегга. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Мерано в августе 2026 Сейчас в Мерано можно забронировать 2 экскурсии от 79 до 95. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5

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