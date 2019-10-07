Все экскурсии в Мерано
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Мерано – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 10 ⭐ отзывов, цены от €61. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Мерано почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
71€61
за 1-4 чел.
По следам Сисси
Прогуляться по любимым местам австро-венгерской императрицы Элизабет и узнать историю города Мерано
Индивидуальная экскурсия
4ч
€70
за 1-10 чел.
Загадочный холм кельтов и раскопки Ганглегга
Авто-пешеходная экскурсия к таинственному Таршеру и горная прогулка среди сооружений бронзового века
Последние отзывы «Экскурсии Мерано»
- ТТатьяна7 октября 2019Мерано покорил своей красотой, город-сад, замечательная экскурсия, хочется снова вернуться. Впечатлений - море, словами не передать все эмоции, хочется выразить огромную благодарность Владимиру, который сумел влюбить нас в этот город всего за одну экскурсию, это - действительно талант)))СПАСИБО))))))
- ННадежда7 июня 2019Экскурсия понравилась. Спасибо Владимиру. Он очень много знает интересных фактов.
- ННаталья26 октября 2018Спасибо большое Владимиру. Никогда не думала что эти маленькие городки полны историей. Все было очень интересно! Мы приедем в Мерано обязательно и очень надеюсь что Владимир уделит нам время. Спасибо вам!