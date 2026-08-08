Индивидуальная
По следам Сисси
Прогуляться по любимым местам австро-венгерской императрицы Элизабет и узнать историю города Мерано
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €79 за человека
Индивидуальная
Загадочный холм кельтов и раскопки Ганглегга
Авто-пешеходная экскурсия к таинственному Таршеру и горная прогулка среди сооружений бронзового века
Начало: Парковка перед Ж/Д Мерано/Меран
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €95 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мерано
Самые популярные экскурсии в Мерано
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Мерано в августе 2026
Сейчас в Мерано можно забронировать 2 экскурсии от 79 до 95. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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