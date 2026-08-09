Влад проводит ещё 1 экскурсию

Авто-пешеходная экскурсия к таинственному Таршеру и горная прогулка среди сооружений бронзового века
Окруженный легендами холм Таршер в долине Валь Веноста вот уже более двух веков притягивает путешественников со всего мира.
Вам предстоит пройти тропами римского императора, Муссолини и Святого Якоба, узнать о поверьях Таршера и побывать в удивительной деревне Ганглегг с сохранившимися постройками бронзового и железного веков.
Древние кельты, римляне, немецкие спецслужбы и археологи пытались разгадать загадку этих мест — теперь ваша очередь!
Описание экскурсии
Загадки кельтского Таршер-холма
Вы побываете в месте, где проходила дорога римского императора Клаудио Августа и пролегал паломнический путь Святого Якоба — у холма Таршер. Здесь останавливались во время странствий и войн, жили и умирали: я расскажу об истории холма, связанных с ним легендах, поверьях и празднествах. Вы узнаете, почему древние римляне вели раскопки на холме и кто жил здесь задолго до прихода римлян, почему Муссолини сделал Таршер основным укреплением Альпийской стены и зачем местные жители собираются на холме в первый день поста, как только тьма покрывает холм.
Путешествие в бронзовый век
Осмотрев римскую церковь Святого Файта и поговорив о её истории, мы отправимся в путь до Шлудернса. Здесь вас ждет пеший маршрут в горы к поселению Ганглегг — единственному месту в Южном Тироле, где были восстановлены сооружения железного и бронзового веков, — и, конечно, погружение в древнюю историю этого поселения.
Организационные детали
Для пешеходного маршрута вдоль альпийского канала Ваальвега (перепад высот — 150 метров) требуется хорошая удобная обувь
Дополнительно оплачивается трансфер на автомобиле из Мерано и обратно — 80 евро
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Парковка перед Ж/Д Мерано/Меран
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Мерано
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 266 туристов
Живу больше 30 лет в Южном Тироле. Работаю все эти годы в туризме.
Переводчик книг и брошюр по туризму:
Camping Faszination Südtirol, Südtirol im Jahreskreis 1999 - 2000, Trentino nel corso dell'anno 1999.
Переводчик антропологической экспедиции на раскопки палеолитического поселения Ганглег.
Синхронный переводчик английский, немецкий, итальянский
Проводник в горах
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