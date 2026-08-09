Влад проводит ещё 1 экскурсию

Окруженный легендами холм Таршер в долине Валь Веноста вот уже более двух веков притягивает путешественников со всего мира. Вам предстоит пройти тропами римского императора, Муссолини и Святого Якоба, узнать о поверьях Таршера и побывать в удивительной деревне Ганглегг с сохранившимися постройками бронзового и железного веков. Древние кельты, римляне, немецкие спецслужбы и археологи пытались разгадать загадку этих мест — теперь ваша очередь!

Описание экскурсии

Загадки кельтского Таршер-холма

Вы побываете в месте, где проходила дорога римского императора Клаудио Августа и пролегал паломнический путь Святого Якоба — у холма Таршер. Здесь останавливались во время странствий и войн, жили и умирали: я расскажу об истории холма, связанных с ним легендах, поверьях и празднествах. Вы узнаете, почему древние римляне вели раскопки на холме и кто жил здесь задолго до прихода римлян, почему Муссолини сделал Таршер основным укреплением Альпийской стены и зачем местные жители собираются на холме в первый день поста, как только тьма покрывает холм.

Путешествие в бронзовый век

Осмотрев римскую церковь Святого Файта и поговорив о её истории, мы отправимся в путь до Шлудернса. Здесь вас ждет пеший маршрут в горы к поселению Ганглегг — единственному месту в Южном Тироле, где были восстановлены сооружения железного и бронзового веков, — и, конечно, погружение в древнюю историю этого поселения.

Организационные детали