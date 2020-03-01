Влад проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Загадочный холм кельтов и раскопки Ганглегга

Авто-пешеходная экскурсия к таинственному Таршеру и горная прогулка среди сооружений бронзового века

Влад
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Влад – ваш гид
Окруженный легендами холм Таршер в долине Валь Веноста вот уже более двух веков притягивает путешественников со всего мира.

Вам предстоит пройти тропами римского императора, Муссолини и Святого Якоба, узнать о поверьях Таршера и побывать в удивительной деревне Ганглегг с сохранившимися постройками бронзового и железного веков.

Древние кельты, римляне, немецкие спецслужбы и археологи пытались разгадать загадку этих мест — теперь ваша очередь!
От 60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Парковка перед Ж/Д Мерано/Меран
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Загадочный холм кельтов и раскопки Ганглегга
Загадочный холм кельтов и раскопки Ганглегга

Что вас ожидает

Загадки кельтского Таршер-холма
Вы побываете в месте, где проходила дорога римского императора Клаудио Августа и пролегал паломнический путь Святого Якоба — у холма Таршер. Здесь останавливались во время странствий и войн, жили и умирали: я расскажу об истории холма, связанных с ним легендах, поверьях и празднествах. Вы узнаете, почему древние римляне вели раскопки на холме и кто жил здесь задолго до прихода римлян, почему Муссолини сделал Таршер основным укреплением Альпийской стены и зачем местные жители собираются на холме в первый день поста, как только тьма покрывает холм.

Путешествие в бронзовый век
Осмотрев римскую церковь Святого Файта и поговорив о её истории, мы отправимся в путь до Шлудернса. Здесь вас ждет пеший маршрут в горы к поселению Ганглегг — единственному месту в Южном Тироле, где были восстановлены сооружения железного и бронзового веков, — и, конечно, погружение в древнюю историю этого поселения.

Организационные детали

  • Для пешеходного маршрута вдоль альпийского канала Ваальвега (перепад высот — 150 метров) требуется хорошая удобная обувь.
  • Дополнительно оплачивается трансфер на автомобиле из Мерано и обратно — 50 евро.
Загадочный холм кельтов и раскопки Ганглегга
Загадочный холм кельтов и раскопки Ганглегга
Загадочный холм кельтов и раскопки Ганглегга
Загадочный холм кельтов и раскопки Ганглегга
Загадочный холм кельтов и раскопки Ганглегга
Загадочный холм кельтов и раскопки Ганглегга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Парковка перед Ж/Д Мерано/Меран.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Влад
Влад
Живу больше 20 лет в Южном Тироле. Работаю все эти годы в туризме. Переводчик книг и брошюр по туризму: Camping Faszination Südtirol, Südtirol im Jahreskreis 1999 - 2000, Trentino nel corso dell'anno 1999. Переводчик антропологической экспедиции на раскопки палеолитического поселения Ганглег. Синхронный переводчик английский, немецкий, итальянский Проводник в горах
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Влад проводит ещё 1 экскурсию

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От 51 за экскурсию
1.5 часа
10 отзывов
Экскурсия по любимым местам австро-венгерской императрицы Элизабет и знакомство с городом Мерано
Мы пройдем по улицам Мерано по следам одной из самых любимых императриц Европы. Сисси жила здесь довольно долгое время. На экскурсии я расскажу не только о ней, но и о истории города и его современной жизни.

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