Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Бергамо — город, где история дышит в каждом камне, а колокольни и башни до сих пор хранят дух Средневековья. Мы пройдём через ворота Святого Августина и увидим город, словно застывший во времени.



Белоснежные фонтаны, мощёные улицы, легенды и персонажи — всё здесь словно сошло со старинной гравюры. Это не просто экскурсия, а путешествие в благородную, неспешную Италию.

Оксана Ваш гид в Милане Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Как проходит Пешком €180 за экскурсию Цена за 1-30 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии «Бергамо, город прекраснейший!» Так писал венецианский путешественник 15 века, пересекая ломбардские земли. Вероятно, он уже вернулся в Венецию, но образ чудесного города на холме не оставлял его и по возвращении домой. Город почти не изменился, те же старинные колокольни, средневековые башни, мощенные дороги, кажется, что время здесь остановилось. Встреча с городом на холме также как и четыреста лет назад начинается с того момента, когда мы проходим главные ворота города, посвященные Святому Августину и перед нами открывается чудесный вид на город. Сразу за воротами монументальный фонтан из белоснежного мрамора и серого песчаника со струёй холодной воды из источника. Для усталого путника это был показатель богатства города. Бергамо — это сцена, где история и легенда, великие персонажи и артисты, перекликаются и заставляют говорить о себе. Не упустите удивительную возможность побывать в Бергамо, он Вас не оставит равнодушными к своей тихой, благородной и уютной красоте.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату