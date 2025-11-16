Бергамо — город, где история дышит в каждом камне, а колокольни и башни до сих пор хранят дух Средневековья. Мы пройдём через ворота Святого Августина и увидим город, словно застывший во времени.
Белоснежные фонтаны, мощёные улицы, легенды и персонажи — всё здесь словно сошло со старинной гравюры. Это не просто экскурсия, а путешествие в благородную, неспешную Италию.
Описание экскурсии«Бергамо, город прекраснейший!» Так писал венецианский путешественник 15 века, пересекая ломбардские земли. Вероятно, он уже вернулся в Венецию, но образ чудесного города на холме не оставлял его и по возвращении домой. Город почти не изменился, те же старинные колокольни, средневековые башни, мощенные дороги, кажется, что время здесь остановилось. Встреча с городом на холме также как и четыреста лет назад начинается с того момента, когда мы проходим главные ворота города, посвященные Святому Августину и перед нами открывается чудесный вид на город. Сразу за воротами монументальный фонтан из белоснежного мрамора и серого песчаника со струёй холодной воды из источника. Для усталого путника это был показатель богатства города. Бергамо — это сцена, где история и легенда, великие персонажи и артисты, перекликаются и заставляют говорить о себе. Не упустите удивительную возможность побывать в Бергамо, он Вас не оставит равнодушными к своей тихой, благородной и уютной красоте.
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Италия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
