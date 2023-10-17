Людмила — ваш гид в Милане

Провела экскурсии для 641 туриста

Здравствуйте, мне 44 года. Я профессиональный гид г. Милана с двенадцaтилетним стажем работы гидом. Кроме этого я - наш "советский" учитель… С многолетним стажем работы как с детьми дошкольного возраста, так и со школьниками и их родителями. Со мной интересно всем от 3… 5лет до 75лет. Все мои экскурсии пересекаются с жизнью, бытом, особенностями миланцев. Во время экскурсий я цитирую стихи, анекдоты, высказывания знаменитых людей о городе. Я очень люблю мою работу гида, люблю город Милан, а также мне очень нравиться общаться с людьми, я немного артистка и аплодисменты частенько бывают к стати… Хотя самым большим удовольствием для меня является дать возможность людям Милан посмотреть, понять и полюбить.

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