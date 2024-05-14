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экскурсии.



Вас ожидает знакомство с Верхним и Нижним городом, где средневековые башни и венецианские стены расскажут о былом величии.



Вы увидите театр, где звучала музыка Дониццетти, исследуете часовню Коллеони, шедевр архитектуры Возрождения, и войдете в церковь Санта Мария Маджоре, чтобы оценить барочные гобелены и древние фрески.



Дуомский собор раскроет перед вами свои полотна и часовню, а прогулка по венецианским стенам подарит вам незабываемые виды.



Вместе мы раскроем таинственные истории, которые хранят площади Бергамо, и, возможно, увидим Апеннины и Милан с высоты птичьего полета