Представьте себе город, где каждый камень дышит историей, а узкие улочки ведут к сокровищам искусства и архитектуры.
Бергамо, расположенный в часе езды от Милана, откроет вам свои тайны во время индивидуальной
Бергамо, расположенный в часе езды от Милана, откроет вам свои тайны во время индивидуальной
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Город искусства и музыки
- 🏰 Средневековая атмосфера
- 🌄 Панорамные виды
- 🖼️ Архитектурные шедевры
- 🕍 Исторические памятники
Что можно увидеть
- Венецианская стена
- Городские ворота
- Старая площадь
- Новая площадь
- Библиотека Май
- Городская ратуша
- Дуомский собор
- Церковь Санта Мария Маджоре
- Часовня Коллеони
- Фонтан Контарини
- Цитадель
- Церковь с фресками Лоренцо Лотто
Описание экскурсии
- Вы узнаете о приграничном и торговом прошлом Бергамо. Выясните, как сформировались Верхний и Нижний город, которые так отличаются друг от друга. И перенесётесь в средневековую эпоху Города 100 башен.
- Бергамо — город музыки. Увидим театр и памятник, а также посетим гробницы композиторов Дониццетти и Майера.
- Бергамо — город искусства. Рассмотрим работы Лотто, Тьеполо, Вела, Фантони, Манцу, да Кампьйоне.
- Посетим часовню Коллеони, где поговорим о генерал-капитане Венецианской республики и о том, как удача способствовала ему при жизни и после смерти. А на фасаде часовни, ценном образце архитектуры Возрождения, попробуем прочитать жизнь знаменитого зодчего Антонио Амадео.
- Бергамаски — люди слова, и церковь Санта Мария Маджоре является этому доказательством. Мы посетим её, чтобы познакомиться со стилем барокко, тосканскими и фламандскими гобеленами, а также сохранившимися старыми фресками.
- Дуомский собор откроет для нас свои знаменитые полотна и часовню — гордость местных жителей, посвященную папе Джованни ХХІІІ.
- Я также расскажу, какие таинственные истории хранят площади Бергамо.
- А прогулявшись по венецианским стенам, вы увидите структуру Нижнего города, и, если повезет, Апеннины и Милан.
Объекты маршрута: Венецианская стена, городские ворота, Старая, Новая и другие площади, библиотека Май, городская ратуша, Дуомский собор, церковь Санта Мария Маджоре, часовня Коллеони, фонтан Контарини, цитадель, церковь с фресками Лоренцо Лотто.
Организационные детали
- Мы можем с вами поехать на поезде или же на машине с водителем
- Билеты на поезд стоят €12 туда и обратно (гиду также необходимо приобрести билет), трансфер будет стоить €120-140 в одну сторону в зависимости от типа и класса автомобиля
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1588 туристов
Здравствуйте, я профессиональный гид Милана с 12-летним стажем работы, а ещё — наш советский учитель с многолетним опытом работы с детьми дошкольного возраста, школьниками и их родителями. Со мной интересно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Конечно, увидеть и понять дивный Бергамо за один приезд сложно, но гид Людмила постаралась построить экскурсию так, чтобы хотя бы с Верхним Городом мы познакомились. И ей это удалось - Верхний Бергамо произвёл незабываемое впечатление. Большое спасибо Людмиле за её прекрасные рассказы и за внимательное отношение к гостям!
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