Познакомиться с главными достопримечательностями старинного итальянского города
Город музыки и искусства, фотогеничных пейзажей и средневековой атмосферы, итальянской провинциальной романтики и архитектурных шедевров. Всё это Бергамо, который находится всего в часе езды от Милана.
За полдня я познакомлю вас с визитными карточками города — памятниками, храмами и произведениями искусства. А со смотровой площадки вам откроется чудесная панорама окрестностей.
За полдня я познакомлю вас с визитными карточками города — памятниками, храмами и произведениями искусства. А со смотровой площадки вам откроется чудесная панорама окрестностей.
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Описание
Что вас ожидает
- Вы узнаете о приграничном и торговом прошлом Бергамо. Выясните, как сформировались Верхний и Нижний город, которые так отличаются друг от друга. И перенесётесь в средневековую эпоху Города 100 башен.
- Бергамо — город музыки. Увидим театр и памятник, а также посетим гробницы композиторов Дониццетти и Майера.
- Бергамо — город искусства. Рассмотрим работы Лотто, Тьеполо, Вела, Фантони, Манцу, да Кампьйоне.
- Посетим часовню Коллеони, где поговорим о генерал-капитане Венецианской республики и о том, как удача способствовала ему при жизни и после смерти. А на фасаде часовни, ценном образце архитектуры Возрождения, попробуем прочитать жизнь знаменитого зодчего Антонио Амадео.
- Бергамаски — люди слова, и церковь Санта Мария Маджоре является этому доказательством. Мы посетим её, чтобы познакомиться со стилем барокко, тосканскими и фламандскими гобеленами, а также сохранившимися старыми фресками.
- Дуомский собор откроет для нас свои знаменитые полотна и часовню — гордость местных жителей, посвященную папе Джованни ХХІІІ.
- Я также расскажу, какие таинственные истории хранят площади Бергамо.
- А прогулявшись по венецианским стенам, вы увидите структуру Нижнего города, и, если повезет, Апеннины и Милан.
Объекты маршрута: Венецианская стена, городские ворота, Старая, Новая и другие площади, библиотека Май, городская ратуша, Дуомский собор, церковь Санта Мария Маджоре, часовня Коллеони, фонтан Контарини, цитадель, церковь с фресками Лоренцо Лотто.
Организационные детали
Мы можем с вами поехать на поезде или же на машине с водителем (за дополнительную стоимость).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 641 туриста
Здравствуйте, мне 44 года. Я профессиональный гид г. Милана с двенадцaтилетним стажем работы гидом. Кроме этого я - наш "советский" учитель… С многолетним стажем работы как с детьми дошкольного возраста, так и со школьниками и их родителями. Со мной интересно всем от 3… 5лет до 75лет. Все мои экскурсии пересекаются с жизнью, бытом, особенностями миланцев. Во время экскурсий я цитирую стихи, анекдоты, высказывания знаменитых людей о городе. Я очень люблю мою работу гида, люблю город Милан, а также мне очень нравиться общаться с людьми, я немного артистка и аплодисменты частенько бывают к стати… Хотя самым большим удовольствием для меня является дать возможность людям Милан посмотреть, понять и полюбить.
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