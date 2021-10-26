Все экскурсии в Милане
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Милане – доступно 86 экскурсий на 2021 год, 1722 ⭐ отзыва, цены от €16.5, посетите достопримечательности: Галерея Виктора Эммануила II, Замок Сфорца, Район Навильи, Леонардо да Винчи, Базилика святого Амвросия, Собор Дуомо, Пинакотека Брера, Озеро Маджоре. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Милане почти всё
Популярные
По цене
По отзывам
3д
€16.5
за 1 чел.
Миланский собор Дуомо: билет с посещением террас
Входной билет в Миланский собор без очереди с доступом ко всем зонам, включая террасы, собор, музей...
Ежедневно с 09:00-18:00
2ч
€30
за 1 чел.
По следам Леонардо да Винчи
Вы отправитесь в увлекательную пешеходную экскурсию по местам, связанным с великим художником, музыкантом,...
Ежедневно в 10:00
2ч
€20
за 1 чел.
Вечерний променад по Милану
Познакомиться с ажурным городом в лучах закатного солнца и проникнуться его атмосферой
ежедневно в 19:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€55
за 1-6 чел.
Милан: самое главное за 2 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по историческому центру Милана даст вам фундамент для дальнейшего...
Ежедневно кроме воскресенья
Индивидуальная экскурсия
3ч
150€128
за 1-4 чел.
Милан — классика и импровизация
«Раскусить» город-интроверт на прогулке по главным достопримечательностям и секретным уголкам
2ч
€20
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по вечернему Милану
Во время обзорной прогулки по вечернему Милану вы познакомитесь со знаменитыми зданиями, а также...
Ежедневно в 19:00.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€156
за 1-4 чел.
Знаменитый и неизвестный Милан
Не пропустить все самое главное и увидеть необычные достопримечательности
2ч
€30
за 1 чел.
Городские легенды: собор Дуомо
Вы отправитесь на исследование поразительного Миланского собора, который возвышается в центре города
Вт., чт., сб., 10:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€90
за 1-5 чел.
Милан для новичков
Узнать историю без скучных лекций и вглядеться в детали города на насыщенной экскурсии
9ч
€109
за 1 чел.
Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
Поездка на границу Италии и Швейцарии, где в окружении гор расположены известные на весь мир живописные...
Все даты указанны в календаре.
2ч
€20
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Милану
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€90
за 1 чел.
Мотоэкскурсия по Милану с 100% итальянцем
Экскурсия на мотоцикле по вечернему Милану с русскоговорящим гидом-итальянцем
Ежедневно в 21:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€350
за 1-4 чел.
Озеро Комо, или «там, где красиво на 360 градусов. »
Невероятная природа, обаятельные приозёрные городки и знакомство с итальянским стилем жизни
1ч 30м
€30
за 1 чел.
Навильи - мечта соединиться с морем
Вы отправитесь на вечернюю прогулку в старинный район Милана, где вдоль каналов расположились уютные...
Ежедневно в 18:30
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€145
за 1-6 чел.
Вкусный Милан
Гастрономическая экскурсия в компании профессионального сомелье
Индивидуальная экскурсия
4ч
€140
за 1 чел.
Легенды о драконах: Орта и остров Святого Джулио
Орта-Сан-Джулио - небольшой городок, напротив которого расположился остров, размером чуть больше футбольного...
Любой день по договоренности
Индивидуальная фото-прогулка
1ч 30м
€170
за 1-2 чел.
Фотосессия в Милане
Дружеская прогулка и альбом воспоминаний
7ч
€20
за 1 чел.
Поездка в Serravalle Outlet
Вы отправитесь в настоящий мир моды, где вас ждут скидки до 70% на знаменитые бренды
Индивидуальная экскурсия
3ч
130€117
за 1-8 чел.
От Медиолана до Милана — 2500 лет истории
Погрузиться в прошлое города, услышать о его жителях и исследовать интереснейшие локации
Индивидуальная экскурсия
2ч
€55
за 1-6 чел.
Нетуристический Милан
Индивидуальная прогулка нетуристическим маршрутом по Милану
Вторник-суббота в 9.00
2ч
€30
за 1 чел.
Гений Леонардо
Пройти по следам да Винчи в городе, услышать о его жизни и раскрыть секреты лучших работ
ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
€70
за 1 чел.
Попробовать Милан на вкус
Наша прогулка будет проходить по центру города
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€155
за 1-10 чел.
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
Узнать о жизни гения в Милане и познакомиться с его величайшими творениями
8ч
€30
за 1 чел.
Трансфер в FoxTown (скидки 30%-70% на luxury бренды)
Трансфер в один из самых больших и популярных аутлетов Европы и Италии - FoxTown
Каждый день, 10:00 и 13:00
Показать ещё
Последние отзывы «Экскурсии Милана»
- ССергей26 октября 2021Отличная экскурсия с профи-гидом! Интересно, познавательно, не навязчиво. Рекомендую однозначно. Спасибо огромное!
- ННаталья25 октября 2021Экскурсия пролетела как одно мгновение - Ева щедро делилась с нами информацией - фактами, интересными деталями, историями и шутками. Еве удалось в своем рассказе совместить и экскурс в историю, и прикосновение к современности. Хотелось продолжать слушать ее рассказ о Милане, чувствовалось, что человек искренне любит этот город. Отдельное спасибо за рекомендации - что еще посетить, где можно поесть - когда времени мало, то такие точные советы особенно ценны!
- ИИрина24 октября 2021Благодарны Алексею и провидению, что эта экскурсия все-таки состоялась! Идеальный вариант во всех отношениях: познавательно, интересно, удобно! Впечатлились красотой природы и деяний рук человеческих! Маршрут продуманный, темп разумный, информация ёмкая, но лаконичная! Спасибо большое, желаем многим другим путешественникам пройти «по нашим стопам»! Удачи всем!
- Отзыв на: По следам Леонардо да ВинчиИИрина24 октября 2021Гид всё организовала так, что даже 8-ми летний ребёнок был очень увлечён рассказами. Благодарим Орысю за прекрасную и содержательную экскурсию.
- Отзыв на: Ежедневная прогулка по МилануССветлана22 октября 2021Экскурсовод Наташа (Таша) приветливая, отзывчивая, энтузиаст своего дела. Удобный синий маршрут, отличная прогулка, ценная информация и много практических советов. Нам всё понравилось. Спасибо, Таша!
- Отзыв на: Ежедневная прогулка по МилануИИрина20 октября 2021Хотим поблагодарить экскурсовода Наталью. Все было замечательно, интересно и познавательно. Прошлись потрясающими местами. Наталья с удовольствием ответила на все наши вопросы и посоветовала куда можно еще сходить. Спасибо большое!
- ИИрина19 октября 2021Многоохватывающяя, и в то же время комфортная экскурсия, гид- профессионал, с интерессом к истории, городу и людям, что тоже очень важно! Спасибо, Ева, желаем всяческих успехов! Ирина и компания.
- ААндрей18 октября 2021Ева - это целая энциклопедия фактов и историй! Конечно же в каждом слове Евы чувствуется университетская подготовка и природный талант рассказчика, так как сухие факты и даты вплетены в драматические истории и драмы жителей Милана. Экскурсия пролетела незаметно и хотелось еще слушать и гулять по улочкам Милана, чтобы впитывать эту богатую историю и интересные рассказы Евы. Обязательно вернемся еще раз на экскурсию с Евой, так как в Милане и недели мало!
- Отзыв на: Идеальный день на КомоААндрей18 октября 2021Спасибо большое Ирине за прекрасный день на Комо! Все было идеально! Ира погрузила нас в атмосферу красоты, истории, эстетических наслаждений! Обязательно рекомендую поездку на Комо: вы увидите неторопливую Италию, где каждый камень - это тысячелетия истории, где каждое здание - это драмы и успехи известных семей. Рассказы Ирины добавляют важных деталей к восприятию красоты вокруг. Это был чудесный день в раю, хотим обратно))
- AAnna18 октября 2021Спасибо Катюше за наш прекрасный день в Милане. Были здесь неоднократно, но после экскурсии увидели город совершенно по-новому. Катя великолепный рассказчик, профессионал своего дела и просто замечательный человек. Катюша, мы вернёмся снова! Ещё раз огромное спасибо.