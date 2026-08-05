читать дальше уменьшить

друг друга и спокойно познакомится в тени деревьев и без суеты. Нам очень понравился маршрут по которому мы гуляли, который включал в себя не только главные достопримечательности центра Милана, но также небольшие но крайне интересные остановки скрытые от глаз большинства туристов. Феликс впечатлил нас своим кругозором и вниманием ко всем нашим вопросам. Три часа пролетели незаметно. Рекомендуем провести время с Феликсом всем кто впервые посещает Милан и хочет получить незабываемые впечатления от прогулки и познакомится ближе с историей города.