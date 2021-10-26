Отзыв на: Озеро Комо, или «там, где красиво на 360 градусов. » С Сергей 5 Отличная экскурсия с профи-гидом! Интересно, познавательно, не навязчиво. Рекомендую однозначно. Спасибо огромное!

Отзыв на: Милан — классика и импровизация Н Наталья 5 Экскурсия пролетела как одно мгновение - Ева щедро делилась с нами информацией - фактами, интересными деталями, историями и шутками. Еве удалось в своем рассказе совместить и экскурс в историю, и прикосновение к современности. Хотелось продолжать слушать ее рассказ о Милане, чувствовалось, что человек искренне любит этот город. Отдельное спасибо за рекомендации - что еще посетить, где можно поесть - когда времени мало, то такие точные советы особенно ценны!

Отзыв на: Озеро Комо, или «там, где красиво на 360 градусов. » И Ирина 5 Благодарны Алексею и провидению, что эта экскурсия все-таки состоялась! Идеальный вариант во всех отношениях: познавательно, интересно, удобно! Впечатлились красотой природы и деяний рук человеческих! Маршрут продуманный, темп разумный, информация ёмкая, но лаконичная! Спасибо большое, желаем многим другим путешественникам пройти «по нашим стопам»! Удачи всем!

Отзыв на: По следам Леонардо да Винчи И Ирина 5 Гид всё организовала так, что даже 8-ми летний ребёнок был очень увлечён рассказами. Благодарим Орысю за прекрасную и содержательную экскурсию.

Отзыв на: Ежедневная прогулка по Милану С Светлана 5 Экскурсовод Наташа (Таша) приветливая, отзывчивая, энтузиаст своего дела. Удобный синий маршрут, отличная прогулка, ценная информация и много практических советов. Нам всё понравилось. Спасибо, Таша!

Отзыв на: Ежедневная прогулка по Милану И Ирина 5 Хотим поблагодарить экскурсовода Наталью. Все было замечательно, интересно и познавательно. Прошлись потрясающими местами. Наталья с удовольствием ответила на все наши вопросы и посоветовала куда можно еще сходить. Спасибо большое!

Отзыв на: Милан — классика и импровизация И Ирина 5 Многоохватывающяя, и в то же время комфортная экскурсия, гид- профессионал, с интерессом к истории, городу и людям, что тоже очень важно! Спасибо, Ева, желаем всяческих успехов! Ирина и компания.

Отзыв на: Милан — классика и импровизация А Андрей 5 Ева - это целая энциклопедия фактов и историй! Конечно же в каждом слове Евы чувствуется университетская подготовка и природный талант рассказчика, так как сухие факты и даты вплетены в драматические истории и драмы жителей Милана. Экскурсия пролетела незаметно и хотелось еще слушать и гулять по улочкам Милана, чтобы впитывать эту богатую историю и интересные рассказы Евы. Обязательно вернемся еще раз на экскурсию с Евой, так как в Милане и недели мало!

Отзыв на: Идеальный день на Комо А Андрей 5 Спасибо большое Ирине за прекрасный день на Комо! Все было идеально! Ира погрузила нас в атмосферу красоты, истории, эстетических наслаждений! Обязательно рекомендую поездку на Комо: вы увидите неторопливую Италию, где каждый камень - это тысячелетия истории, где каждое здание - это драмы и успехи известных семей. Рассказы Ирины добавляют важных деталей к восприятию красоты вокруг. Это был чудесный день в раю, хотим обратно))