-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо
Прогулка по историческому Милану от замка Сфорцеско до площади Дуомо. Откройте для себя средневековые тайны и узнайте о герцогах и архиепископах
Начало: У станции метро San Babila
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €133
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Всё, что вы хотели знать о Дуомо, но боялись спросить
Побывать внутри шедевра «пламенеющей готики», где погибали, предавали, торговали и креативили
Начало: Пьяцца Дель Дуомо
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €95 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Миланская пинакотека Брера - самое компактное собрание шедевров
Понять мир Ренессанса и выяснить, как за 50 лет в Италии появилось столько гениальных художников
Начало: Pinacoteca Brera via Brera 28
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пинакотека Брера «от Б до А»
Рафаэль, Караваджо и Тициан - энциклопедия истории искусств в центре Милана
Начало: У главного входа в музей Брера
11 авг в 08:30
14 авг в 08:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Сфорца: секреты, тайны и призраки
Побывать в стенах легендарного замка и услышать его историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €130 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Главное в Милане за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
11 авг в 09:30
13 авг в 09:30
€79 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сбежать от суеты Милана: прекрасная и древняя Павия
Погрузиться в историю, искусство, архитектуру и атмосферу одного из самых красивых городов Италии
Начало: На ж/д станции Павия
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомство с городом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, исследуя его исторические сокровища с личным гидом
Начало: У Дуомо
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 2 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Магия Милана: от фрески к небоскрёбам
Исследовать город через свет, музыку и традиции: от сверкающей ёлки на Дуомо до вертикального леса
Начало: На Via Filodrammatici
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €171
€190 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Галерея Брера для детей
Путешествие в мир искусства для детей и родителей. Исследуйте шедевры Брера, узнайте секреты картин и сыграйте в увлекательную игру
Завтра в 10:30
11 авг в 10:30
от €230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Погрузитесь в мир искусства Милана, наслаждаясь шедеврами Леонардо, Микеланджело, Караваджо и Рафаэля. Уникальная экскурсия по главным пинакотекам города
Начало: На Piazza Castello
10 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от €250 за всё до 5 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский Милан
Прогулка по стопам русских гениев, которых вдохновляла столица Ломбардии
Начало: У входа в церковь Santa Maria delle Grazie
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €136
€160 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия в Милане
Погрузитесь в атмосферу Милана во время фотопрогулки и сохраните лучшие моменты в красивых снимках
Начало: Дуомо
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €267 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пинакотека Амброзиана или Как смотреть на картины
Посетить сокровищницу художественного искусства в Милане и детально изучить её содержимое
Начало: У входа в пинакотеку Амброзиана
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €120 за всё до 4 чел.
Билеты
Всё о Дуомо
Погрузитесь в историю Миланского собора Дуомо, узнайте о его архитектуре, легендах и реликвиях. Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
Начало: Около Дуомо
10 авг в 12:00
11 авг в 09:00
от €170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на Комо
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
14 авг в 08:00
29 авг в 08:30
от €495 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Красота вне времени: из Милана - на озеро Комо
Ощутите атмосферу озера Комо на индивидуальной прогулке, открывая для себя историю и культуру в компании опытного гида
Начало: На станции Милано Чентрале
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €260 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерний променад по Милану
Познакомиться с ажурным городом на неспешной прогулке и проникнуться его атмосферой
Начало: У памятника «Игла, нить и узел»
Завтра в 19:00
10 авг в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Богемный Милан - район Навильи
Погрузитесь в атмосферу богемного Милана, где искусство и история сливаются в районе Навильи
Начало: У станции метро Genova
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Прогулка по Милану с аудиогидом
Познакомиться с главными достопримечательностями города (с личным проводником в смартфоне)
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Милан за три часа
Откройте для себя Милан с его величественными соборами, легендарными театрами и уютными улочками. Узнайте, почему этот город так притягателен
Начало: У памятника на площади Дуомо
10 авг в 10:30
24 авг в 10:30
от €270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
Погрузитесь в атмосферу мистики Милана, посетив места, о которых слагают легенды. Узнайте тайны древних зданий и ощутите духи прошлого
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €200 за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
В поисках Рафаэля, или Один день в Пьяченце
Вырваться из Милана и познакомиться c историей и искусством старинного города на севере Италии
Начало: На вокзале города Пьяченца
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
от €135
€150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Свидание с Миланом каждый день
Почувствуйте пульс Милана на этой обзорной прогулке. Посетите топ-достопримечательности и узнайте город глазами местного жителя
Начало: У Фонтана - Fontana del Piermarini
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€39 за человека
Индивидуальная
Собор Дуомо от подвалов до террас
Познайте тайны Собора Дуомо, от подвалов до террас, в увлекательной экскурсии с персональным гидом
Начало: У подножия памятника на площади Дуомо
10 авг в 14:30
11 авг в 09:30
от €76 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
Откройте тайны замка Сфорца, узнайте секреты театра Ла Скала и полюбуйтесь мрамором собора Дуомо. Экскурсия для всей семьи
Начало: На площади Ла Скала
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Вдоль каналов вечернего Милана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Проникнуть в культурный код миланцев: поговорить об оперном искусстве, богеме и винах Ломбардии
Начало: На площади della Scala
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Открой Милан с другой стороны: велопрогулка секретным уголкам города
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе в районе ж/д вокзала Porta Garibald
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Милана - в очаровательный город Комо
Увлекательное путешествие из Милана в Комо, где вы насладитесь видами озера, узнаете о Вольте и посетите знаменитые виллы. Отличный выбор для всей семьи
Начало: У метро Sesto Rondo
14 авг в 08:00
29 авг в 08:00
от €370 за всё до 4 чел.
В Милане есть бесчисленное количество мест для посещения, это и миланские соборы и легендарный театр и галереи, средневековый замок, также в городе находятся многочисленные музеи, лучшие дизайнерские бутики и конечно же уютные общественные парки, где можно прекрасно провести время летнем днём
Самостоятельно осмотреть Милан можно, но достаточно сложно, потому что основные достопримечательности переполнены туристами, а куда-то и вовсе не возможно попасть, так как билеты на посещение раскупают за несколько месяцев. Поэтому лучший способ познакомиться с Миланом — это отправиться на всевозможные экскурсии, которые мы собрали для вас в нашем каталоге, ваша задача только выбрать подходящие, а профессиональные гиды сделают всю основную работу, чтобы сделать ваш отдых комфортным
Последние отзывы на экскурсии
Y
Отзыв о обзорной трехчасовой экскурсии по Милану с Феликсом. Наш гид выбрал удобное место встречи, где мы смогли быстро найти
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В
Очень довольны экскурсией! Вечерняя прогулка была великолепной! Артур очень интересно вел экскурсию. Очень рекомендую!
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G
Отличная экскурсия. Очень рекомендую. Замечательный гид Наталья. Встретили, заранее ждали в условленном месте. Подробный экскурс в жизнь и эпоху Леонардо.
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М
Елена потрясающий гид, невероятно увлеченный собеседник и очень приятный человек. Уровень знания, вовлеченности, эмпатии ставит экскурсию с ней на порядок
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Т
Были на экскурсии по Миланскому собору с Артуром — нам очень понравилось! Всё было легко, интересно и с отличным чувством
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была экскурсия с Феликсом, приятный и очень понимающий то о чем рассказывает молодой человек. экскурсия была нам с супругой очень интересна, спасибо!
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О
Отличная прогулка по Милану! Благодаря гиду удалось увидеть город с совершенно другой стороны. Очень интересная и насыщенная экскурсия: богатая подача
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В
Мы остались очень довольны экскурсией по Пинакотеке с Артуром. Интересная подача материала, с углубленным вниманием к деталям. Он рассказал нам от общедоступных фактов до нюансов, которых не найти сходу в путеводителях. Два часа прошло назаметно, однозначно стоит того. Спасибо!
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Экскурсия по Милану прошла буквально на одном дыхании. Екатерина— настоящий профессионал, который искренне любит этот город и умеет увлечь слушателя.
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Хорошая экскурсия, интересно и доступно рассказывали, все отлично 👌
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Всего 4482 отзыва в Милане
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану
Самые популярные экскурсии в Милане
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Что посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Милану в августе 2026
Сейчас в Милане можно забронировать 225 экскурсий и билетов от 6 до 750 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4482 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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