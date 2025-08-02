Утром отправимся к озеру Комо, одному из самых глубоких в Европе. Здесь можно выпить кофе, любуясь водной гладью и колокольней католического собора, сделать массу ярких фото.

Далее поднимемся на вершину священной горы, охраняемой ЮНЕСКО. Тут расположена цепочка из 14 небольших капелл и храм Богоматери Спасения. В каждой часовне — скульптуры и фрески, воссоздающие библейские сцены. Издревле паломники следовали от одной капеллы к другой пешком, имитируя путь к Голгофе. С вершины открывается умопомрачительная панорама окрестностей.

Затем отправимся к озеру Лаго-Маджоре, расположенному на границе со Швейцарией. Преодолеем десятки ступеней, чтобы подняться к монастырю Санта-Катерина-дель-Сассо, вырубленному в скале.

Вечером — 2-часовой переезд в альпийское предгорье и размещение в отеле.