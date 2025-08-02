Автотур по северу Италии: альпийские предгорья и Венецианская лагуна

Погулять у озера Комо, осмотреть древние святыни и руины и завершить отдых на пляже
Получите яркие впечатления от отпуска, путешествуя по северу Италии.

Вы полюбуетесь величественной красотой этих мест, окунётесь в многовековую историю и культуру страны, исследуете живописные озёра и альпийские предгорья.

В этом насыщенном туре
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подобраны самые интересные достопримечательности 8 городов, а поездки на автомобиле органично чередуются с лёгким хайкингом по природным локациям.

Завершится отдых в Венецианской лагуне: вы исследуете уникальный город на воде и проведёте расслабленный день на адриатическом побережье.

Автотур по северу Италии: альпийские предгорья и Венецианская лагуна
Автотур по северу Италии: альпийские предгорья и Венецианская лагуна
Автотур по северу Италии: альпийские предгорья и Венецианская лагуна
Ближайшие даты:
2
авг9
авг16
авг23
авг
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+.

Проживание. 2-местное размещение в апартаментах и отелях 3-4*.

Питание. Не входит в стоимость тура.

Транспорт. Комфортабельный седан/минивэн, в зависимости от количества участников.

Уровень сложности. Маршрут несложный и подходит новичкам. Ежедневно будем перемещаться на авто (3-3,5 часа) и несколько раз совершим лёгкие треккинги (не более 2-3 часов пешком).

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Италию

Встретим вас у аэропорта Милана и отвезём в отель. После размещения — свободное время.

Прибытие в ИталиюПрибытие в ИталиюПрибытие в ИталиюПрибытие в Италию
2 день

Озёра Комо и Лаго-Маджоре, священная гора

Утром отправимся к озеру Комо, одному из самых глубоких в Европе. Здесь можно выпить кофе, любуясь водной гладью и колокольней католического собора, сделать массу ярких фото.

Далее поднимемся на вершину священной горы, охраняемой ЮНЕСКО. Тут расположена цепочка из 14 небольших капелл и храм Богоматери Спасения. В каждой часовне — скульптуры и фрески, воссоздающие библейские сцены. Издревле паломники следовали от одной капеллы к другой пешком, имитируя путь к Голгофе. С вершины открывается умопомрачительная панорама окрестностей.

Затем отправимся к озеру Лаго-Маджоре, расположенному на границе со Швейцарией. Преодолеем десятки ступеней, чтобы подняться к монастырю Санта-Катерина-дель-Сассо, вырубленному в скале.

Вечером — 2-часовой переезд в альпийское предгорье и размещение в отеле.

Озёра Комо и Лаго-Маджоре, священная гораОзёра Комо и Лаго-Маджоре, священная гораОзёра Комо и Лаго-Маджоре, священная гораОзёра Комо и Лаго-Маджоре, священная гора
3 день

Гора Монблан и хайкинг

Начнём день у подножия горы Монблан. По канатной дороге вы подниметесь на смотровую площадку, где открываются потрясающие виды долины. Тут же расположены сувенирные магазины, галерея, музей, кафе.

После устроим лёгкий хайкинг, любуясь типичными альпийскими пейзажами: долинами, застывшими лавинами, горной рекой. Пешие прогулки можем чередовать с передвижением на авто.

Гора Монблан и хайкингГора Монблан и хайкингГора Монблан и хайкингГора Монблан и хайкинг
4 день

Античные руины, национальный парк с водопадом, хайкинг

Поближе познакомимся с регионом, прилегающим к Монблану. Увидим руины театра, ворот и арки, рассмотрим древние церкви и часовни. Около 2 тысяч лет назад в этих местах базировался римский гарнизон, сдерживавший наступление галльских племён.

Отправимся в национальный парк, один из лучших в Италии. Осмотрим впечатляющий масштабами античный мост. Побываем у поражающего мощью водопада.

Выйдем на туристическую тропу и начнём несложный хайкинг. За время 2-часовой прогулки полюбуемся белоснежными пиками, альпийской растительностью, горной рекой.

Античные руины, национальный парк с водопадом, хайкингАнтичные руины, национальный парк с водопадом, хайкингАнтичные руины, национальный парк с водопадом, хайкингАнтичные руины, национальный парк с водопадом, хайкинг
5 день

Барская крепость и аббатство Сакра-ди-Сан-Микеле

Утром осмотрим Барскую крепость на вершине скалистой горы и оборонительный форт. Благодаря неприступности эти места с древнейших времён использовались для размещения гарнизонов. Здесь также снимали часть сцен к фильму «Мстители: Эра Альтрона».

Затем поднимемся на вершину горы, где раскинулось древнее аббатство Сакра-ди-Сан-Микеле. В этом месте писатель Умберто Эко нашёл вдохновение на написание романа «Имя розы». Вечером прибудем в Ломбардию и разместимся в отеле.

Барская крепость и аббатство Сакра-ди-Сан-МикелеБарская крепость и аббатство Сакра-ди-Сан-МикелеБарская крепость и аббатство Сакра-ди-Сан-МикелеБарская крепость и аббатство Сакра-ди-Сан-Микеле
6 день

Милан и окрестности

Утром посетим настоящую жемчужину эпохи Возрождения — площадь Пьяцца Дукале. Оставим машину на окраине Милана, по городу будем передвигаться пешком и на метро.

Прогуляемся к резиденции миланских герцогов — средневековому замку Сфорца. Посетим знаменитую крытую торговую галерею Виктора Эммануила II и собор Рождества Девы Марии.

Вечером — 3-часовой переезд к пригороду Венеции и размещение в отеле.

Милан и окрестностиМилан и окрестностиМилан и окрестностиМилан и окрестности
7 день

Прогулки по Венеции

Утром на поезде доберёмся в Венецию и проведём в этом невероятном городе весь день. Будем много гулять и осмотрим все основные достопримечательности. Вечером переместимся в отель на побережье Адриатического моря.

Прогулки по ВенецииПрогулки по ВенецииПрогулки по ВенецииПрогулки по Венеции
8 день

Пляжный релакс

Сегодня никуда не будем спешить и вдоволь насладимся тёплым Адриатическим морем.

Пляжный релаксПляжный релаксПляжный релаксПляжный релакс
9 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Фото - и видеоотчёт о поездке
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Милан и обратно из Венеции
  • Питание
  • Шенгенская виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Венеции, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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