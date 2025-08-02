Вы полюбуетесь величественной красотой этих мест, окунётесь в многовековую историю и культуру страны, исследуете живописные озёра и альпийские предгорья.
В этом насыщенном туре
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+.
Проживание. 2-местное размещение в апартаментах и отелях 3-4*.
Питание. Не входит в стоимость тура.
Транспорт. Комфортабельный седан/минивэн, в зависимости от количества участников.
Уровень сложности. Маршрут несложный и подходит новичкам. Ежедневно будем перемещаться на авто (3-3,5 часа) и несколько раз совершим лёгкие треккинги (не более 2-3 часов пешком).
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Программа тура по дням
Прибытие в Италию
Встретим вас у аэропорта Милана и отвезём в отель. После размещения — свободное время.
Озёра Комо и Лаго-Маджоре, священная гора
Утром отправимся к озеру Комо, одному из самых глубоких в Европе. Здесь можно выпить кофе, любуясь водной гладью и колокольней католического собора, сделать массу ярких фото.
Далее поднимемся на вершину священной горы, охраняемой ЮНЕСКО. Тут расположена цепочка из 14 небольших капелл и храм Богоматери Спасения. В каждой часовне — скульптуры и фрески, воссоздающие библейские сцены. Издревле паломники следовали от одной капеллы к другой пешком, имитируя путь к Голгофе. С вершины открывается умопомрачительная панорама окрестностей.
Затем отправимся к озеру Лаго-Маджоре, расположенному на границе со Швейцарией. Преодолеем десятки ступеней, чтобы подняться к монастырю Санта-Катерина-дель-Сассо, вырубленному в скале.
Вечером — 2-часовой переезд в альпийское предгорье и размещение в отеле.
Гора Монблан и хайкинг
Начнём день у подножия горы Монблан. По канатной дороге вы подниметесь на смотровую площадку, где открываются потрясающие виды долины. Тут же расположены сувенирные магазины, галерея, музей, кафе.
После устроим лёгкий хайкинг, любуясь типичными альпийскими пейзажами: долинами, застывшими лавинами, горной рекой. Пешие прогулки можем чередовать с передвижением на авто.
Античные руины, национальный парк с водопадом, хайкинг
Поближе познакомимся с регионом, прилегающим к Монблану. Увидим руины театра, ворот и арки, рассмотрим древние церкви и часовни. Около 2 тысяч лет назад в этих местах базировался римский гарнизон, сдерживавший наступление галльских племён.
Отправимся в национальный парк, один из лучших в Италии. Осмотрим впечатляющий масштабами античный мост. Побываем у поражающего мощью водопада.
Выйдем на туристическую тропу и начнём несложный хайкинг. За время 2-часовой прогулки полюбуемся белоснежными пиками, альпийской растительностью, горной рекой.
Барская крепость и аббатство Сакра-ди-Сан-Микеле
Утром осмотрим Барскую крепость на вершине скалистой горы и оборонительный форт. Благодаря неприступности эти места с древнейших времён использовались для размещения гарнизонов. Здесь также снимали часть сцен к фильму «Мстители: Эра Альтрона».
Затем поднимемся на вершину горы, где раскинулось древнее аббатство Сакра-ди-Сан-Микеле. В этом месте писатель Умберто Эко нашёл вдохновение на написание романа «Имя розы». Вечером прибудем в Ломбардию и разместимся в отеле.
Милан и окрестности
Утром посетим настоящую жемчужину эпохи Возрождения — площадь Пьяцца Дукале. Оставим машину на окраине Милана, по городу будем передвигаться пешком и на метро.
Прогуляемся к резиденции миланских герцогов — средневековому замку Сфорца. Посетим знаменитую крытую торговую галерею Виктора Эммануила II и собор Рождества Девы Марии.
Вечером — 3-часовой переезд к пригороду Венеции и размещение в отеле.
Прогулки по Венеции
Утром на поезде доберёмся в Венецию и проведём в этом невероятном городе весь день. Будем много гулять и осмотрим все основные достопримечательности. Вечером переместимся в отель на побережье Адриатического моря.
Пляжный релакс
Сегодня никуда не будем спешить и вдоволь насладимся тёплым Адриатическим морем.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1500
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Что включено
- Проживание
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Фото - и видеоотчёт о поездке
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Милан и обратно из Венеции
- Питание
- Шенгенская виза