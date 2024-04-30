В Милане есть бесчисленное количество мест для посещения, это и миланские соборы и легендарный театр и галереи, средневековый замок, также в городе находятся многочисленные музеи, лучшие дизайнерские бутики и конечно же уютные общественные парки, где можно прекрасно провести время летнем днём

Местные экскурсоводы

Самостоятельно осмотреть Милан можно, но достаточно сложно, потому что основные достопримечательности переполнены туристами, а куда-то и вовсе не возможно попасть, так как билеты на посещение раскупают за несколько месяцев. Поэтому лучший способ познакомиться с Миланом — это отправиться на всевозможные экскурсии, которые мы собрали для вас в нашем каталоге, ваша задача только выбрать подходящие, а профессиональные гиды сделают всю основную работу, чтобы сделать ваш отдых комфортным