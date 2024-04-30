Авторские туры в Милане

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Автотур по северу Италии с лёгким хайкингом по альпийским предгорьям
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Автотур по северу Италии с лёгким хайкингом по альпийским предгорьям
Погулять у озера Комо, осмотреть древние святыни и руины и увидеть места съёмок «Мстителей»
аэропорт Милана, время зависит от вашего рейса
1 500 за человека

Что посмотреть в Милане на экскурсиях?

В Милане есть бесчисленное количество мест для посещения, это и миланские соборы и легендарный театр и галереи, средневековый замок, также в городе находятся многочисленные музеи, лучшие дизайнерские бутики и конечно же уютные общественные парки, где можно прекрасно провести время летнем днём

Местные экскурсоводы

Самостоятельно осмотреть Милан можно, но достаточно сложно, потому что основные достопримечательности переполнены туристами, а куда-то и вовсе не возможно попасть, так как билеты на посещение раскупают за несколько месяцев. Поэтому лучший способ познакомиться с Миланом — это отправиться на всевозможные экскурсии, которые мы собрали для вас в нашем каталоге, ваша задача только выбрать подходящие, а профессиональные гиды сделают всю основную работу, чтобы сделать ваш отдых комфортным
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