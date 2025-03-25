Жемчужины Северной Италии: Милан, Верона, Венеция, Флоренция, Пиза и Портофино

Осмотреть экспозицию Пинакотеки Брера, пообедать в Итальянской Ривьере и увидеть балкон Джульетты
Едем погружаться в красоту и величие Италии! Нас ждут улицы, по которым гуляли Ромео и Джульетта, площадь Сан-Марко, утопающая в солнечных бликах, и роскошные соборы, поражающие своей архитектурой.

Мы увидим готический
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Миланский собор и Пизанскую башню, а ещё понаблюдаем, как нежные лучи заката окрашивают каналы Венеции.

Прочувствуем все прелести страны — от изысканной тосканской кухни до колорита уютных портовых городков. В этом путешествии каждая локация оставит воспоминания на всю жизнь.

Жемчужины Северной Италии: Милан, Верона, Венеция, Флоренция, Пиза и Портофино
Жемчужины Северной Италии: Милан, Верона, Венеция, Флоренция, Пиза и Портофино
Жемчужины Северной Италии: Милан, Верона, Венеция, Флоренция, Пиза и Портофино
Ближайшие даты:
25
мар5
апр15
апр25
апр5
мая15
мая25
мая
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Оплата тура производится не позднее чем за 7 дней до начала, в размере 100%.
Бесплатная отмена возможна минимум за неделю до тура.

Проживание. 2-местное размещение в 4-звёздочных отелях. Возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном автомобиле.

Дети. 18+.

Виза. Нужна шенгенская виза. На её оформление рекомендуется закладывать не меньше месяца.

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Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Милана, переезд в Верону

Наше увлекательное путешествие начнётся с Милана — столицы итальянской моды и дизайна. Мы посетим Миланский собор, величественное строение, которое, подобно монументальной мраморной скале, возвышается над городом. На его возведение ушло более пяти веков, и он остаётся истинным шедевром готической архитектуры.

Затем отправимся на площадь Дуомо, исторический и общественный центр Милана, окружённый самыми знаковыми зданиями города. Здесь находится памятник Виктору Эммануилу II, первому королю объединённой Италии. Далее нас ждёт прогулка по Галерее Виктора Эммануила, соединяющей площадь Дуомо и площадь театра Ла Скала.

После насыщенной экскурсии пообедаем и посетим Пинакотеку Брера, крупнейшую художественную галерею Милана, где собраны шедевры Рафаэля, Караваджо, Модильяни и других великих мастеров.

Поужинав, отправимся в Верону.

Достопримечательности Милана, переезд в ВеронуДостопримечательности Милана, переезд в ВеронуДостопримечательности Милана, переезд в ВеронуДостопримечательности Милана, переезд в Верону
2 день

Верона: Пьяцца Бра, Арена ди Верона, башня Ламберти

Встречаем новый день в романтичной Вероне. После завтрака отправимся на экскурсию по старинным кварталам города. Прогулка начнётся с легендарного Дома Джульетты, с балкона которого она, по преданию, разговаривала с Ромео.

Далее прогуляемся по площади Пьяцца Бра, главной площади города, где каждая сторона выделяется уникальной архитектурой. В центре площади находится фонтан, рядом с которым можно полюбоваться живописными видами. Недалеко отсюда расположена Арена ди Верона — древний амфитеатр, сохранившийся с античных времён и сегодня служащий местом для оперных и театральных постановок мирового уровня.

После обеда поднимемся на башню Ламберти, с которой открывается захватывающая панорама. Завершив экскурсию, отправимся в Венецию, где нас ждёт ужин и отдых в отеле.

Верона: Пьяцца Бра, Арена ди Верона, башня ЛамбертиВерона: Пьяцца Бра, Арена ди Верона, башня ЛамбертиВерона: Пьяцца Бра, Арена ди Верона, башня Ламберти
3 день

Прогулка по Венеции

Добро пожаловать в Венецию — город, воспетый поэтами и художниками. Позавтракав, отправимся на экскурсию вдоль Гранд-канала, крупнейшего из каналов Венеции, на берегах которого стоят знаменитые палаццо Ка-д’Оро и Барбариго. Прогулка продолжится по старинным улочкам и приведёт нас к мосту Риальто, самому знаменитому мосту Венеции, построенному в XVI веке.

Далее мы выйдем на площадь Сан-Марко, где увидим Собор Святого Марка. Он известен своими древними реликвиями и роскошным золотым алтарём Pala D’Oro. Пообедав в одном из местных ресторанов, посетим Дворец дожей, символ власти и величия Венеции. В залах дворца можно увидеть живопись эпохи Возрождения, доспехи рыцарей и знаменитую Золотую лестницу.

Желающие могут выбрать альтернативу — аренду гондолы с прогулкой по каналам. В завершение экскурсии нас ждёт ужин и отдых в отеле во Флоренции.

Прогулка по ВенецииПрогулка по ВенецииПрогулка по ВенецииПрогулка по ВенецииПрогулка по ВенецииПрогулка по ВенецииПрогулка по ВенецииПрогулка по ВенецииПрогулка по Венеции
4 день

Флоренция: Базилика Сан-Лоренцо, собор Санта-Мария-дель-Фьоре и Базилика Санта-Кроче

После завтрака посетим Базилику Сан-Лоренцо, одну из старейших церквей города, где покоятся представители рода Медичи. Затем нас ждёт знаменитый собор Санта-Мария-дель-Фьоре — истинное украшение Флоренции, поражающее своим величием и красотой на протяжении семи столетий.

После обеда мы посетим Базилику Санта-Кроче, усыпальницу многих известных деятелей, таких как Галилей, Макиавелли, Микеланджело. У нас также будет свободное время для шоппинга.

Поужинав, отправимся на отдых в отель в Тоскане.

Флоренция: Базилика Сан-Лоренцо, собор Санта-Мария-дель-Фьоре и Базилика Санта-КрочеФлоренция: Базилика Сан-Лоренцо, собор Санта-Мария-дель-Фьоре и Базилика Санта-КрочеФлоренция: Базилика Сан-Лоренцо, собор Санта-Мария-дель-Фьоре и Базилика Санта-КрочеФлоренция: Базилика Сан-Лоренцо, собор Санта-Мария-дель-Фьоре и Базилика Санта-КрочеФлоренция: Базилика Сан-Лоренцо, собор Санта-Мария-дель-Фьоре и Базилика Санта-Кроче
5 день

Пиза и Портофино

Наш заключительный день путешествия начнём с завтрака в живописной Тоскане, а затем отправимся в Пизу, где осмотрим знаменитую Пизанскую башню и собор. Здесь у нас будет возможность сделать памятные фотографии с «вечнопадающей» башней.

Затем направимся к Итальянской Ривьере в Портофино, маленький портовый городок, знаменитый своими уютными улочками и живописными видами.

Пообедав, вернёмся в Милан, где наше путешествие подойдёт к концу. До новых встреч!

Пиза и ПортофиноПиза и ПортофиноПиза и ПортофиноПиза и Портофино

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€5000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Паркинги
Что не входит в цену
  • Перелёт до Милана и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - €490
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Милана, 9:00
Завершение: Аэропорт Милана, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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