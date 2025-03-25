Наше увлекательное путешествие начнётся с Милана — столицы итальянской моды и дизайна. Мы посетим Миланский собор, величественное строение, которое, подобно монументальной мраморной скале, возвышается над городом. На его возведение ушло более пяти веков, и он остаётся истинным шедевром готической архитектуры.

Затем отправимся на площадь Дуомо, исторический и общественный центр Милана, окружённый самыми знаковыми зданиями города. Здесь находится памятник Виктору Эммануилу II, первому королю объединённой Италии. Далее нас ждёт прогулка по Галерее Виктора Эммануила, соединяющей площадь Дуомо и площадь театра Ла Скала.

После насыщенной экскурсии пообедаем и посетим Пинакотеку Брера, крупнейшую художественную галерею Милана, где собраны шедевры Рафаэля, Караваджо, Модильяни и других великих мастеров.

Поужинав, отправимся в Верону.