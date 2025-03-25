Мы увидим готический
Описание тура
Организационные детали
Оплата тура производится не позднее чем за 7 дней до начала, в размере 100%.
Бесплатная отмена возможна минимум за неделю до тура.
Проживание. 2-местное размещение в 4-звёздочных отелях. Возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном автомобиле.
Дети. 18+.
Виза. Нужна шенгенская виза. На её оформление рекомендуется закладывать не меньше месяца.
Программа тура по дням
Достопримечательности Милана, переезд в Верону
Наше увлекательное путешествие начнётся с Милана — столицы итальянской моды и дизайна. Мы посетим Миланский собор, величественное строение, которое, подобно монументальной мраморной скале, возвышается над городом. На его возведение ушло более пяти веков, и он остаётся истинным шедевром готической архитектуры.
Затем отправимся на площадь Дуомо, исторический и общественный центр Милана, окружённый самыми знаковыми зданиями города. Здесь находится памятник Виктору Эммануилу II, первому королю объединённой Италии. Далее нас ждёт прогулка по Галерее Виктора Эммануила, соединяющей площадь Дуомо и площадь театра Ла Скала.
После насыщенной экскурсии пообедаем и посетим Пинакотеку Брера, крупнейшую художественную галерею Милана, где собраны шедевры Рафаэля, Караваджо, Модильяни и других великих мастеров.
Поужинав, отправимся в Верону.
Верона: Пьяцца Бра, Арена ди Верона, башня Ламберти
Встречаем новый день в романтичной Вероне. После завтрака отправимся на экскурсию по старинным кварталам города. Прогулка начнётся с легендарного Дома Джульетты, с балкона которого она, по преданию, разговаривала с Ромео.
Далее прогуляемся по площади Пьяцца Бра, главной площади города, где каждая сторона выделяется уникальной архитектурой. В центре площади находится фонтан, рядом с которым можно полюбоваться живописными видами. Недалеко отсюда расположена Арена ди Верона — древний амфитеатр, сохранившийся с античных времён и сегодня служащий местом для оперных и театральных постановок мирового уровня.
После обеда поднимемся на башню Ламберти, с которой открывается захватывающая панорама. Завершив экскурсию, отправимся в Венецию, где нас ждёт ужин и отдых в отеле.
Прогулка по Венеции
Добро пожаловать в Венецию — город, воспетый поэтами и художниками. Позавтракав, отправимся на экскурсию вдоль Гранд-канала, крупнейшего из каналов Венеции, на берегах которого стоят знаменитые палаццо Ка-д’Оро и Барбариго. Прогулка продолжится по старинным улочкам и приведёт нас к мосту Риальто, самому знаменитому мосту Венеции, построенному в XVI веке.
Далее мы выйдем на площадь Сан-Марко, где увидим Собор Святого Марка. Он известен своими древними реликвиями и роскошным золотым алтарём Pala D’Oro. Пообедав в одном из местных ресторанов, посетим Дворец дожей, символ власти и величия Венеции. В залах дворца можно увидеть живопись эпохи Возрождения, доспехи рыцарей и знаменитую Золотую лестницу.
Желающие могут выбрать альтернативу — аренду гондолы с прогулкой по каналам. В завершение экскурсии нас ждёт ужин и отдых в отеле во Флоренции.
Флоренция: Базилика Сан-Лоренцо, собор Санта-Мария-дель-Фьоре и Базилика Санта-Кроче
После завтрака посетим Базилику Сан-Лоренцо, одну из старейших церквей города, где покоятся представители рода Медичи. Затем нас ждёт знаменитый собор Санта-Мария-дель-Фьоре — истинное украшение Флоренции, поражающее своим величием и красотой на протяжении семи столетий.
После обеда мы посетим Базилику Санта-Кроче, усыпальницу многих известных деятелей, таких как Галилей, Макиавелли, Микеланджело. У нас также будет свободное время для шоппинга.
Поужинав, отправимся на отдых в отель в Тоскане.
Пиза и Портофино
Наш заключительный день путешествия начнём с завтрака в живописной Тоскане, а затем отправимся в Пизу, где осмотрим знаменитую Пизанскую башню и собор. Здесь у нас будет возможность сделать памятные фотографии с «вечнопадающей» башней.
Затем направимся к Итальянской Ривьере в Портофино, маленький портовый городок, знаменитый своими уютными улочками и живописными видами.
Пообедав, вернёмся в Милан, где наше путешествие подойдёт к концу. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€5000
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Паркинги
Что не входит в цену
- Перелёт до Милана и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - €490
- Виза