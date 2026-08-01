Индивидуальная
до 7 чел.
Сокровища Апулии
Открыть потрясающие пейзажи, средневековые истории и редкий кофе в Монополи и Полиньяно-а-Маре
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от €350 за всё до 7 чел.
Индивидуальные экскурсии в Монополи — это идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой. Наши экскурсии по музеям Монополи раскроют перед вами великолепие древних экспонатов и шедевров искусства. Если же вы предпочитаете изучать город в комфортном темпе, то экскурсии на машине в Монополи — ваш выбор. Мы гарантируем незабываемые впечатления и качественный сервис, который заставит вас вновь вернуться в эти места