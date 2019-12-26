Все экскурсии в Монополи
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Монополи – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €120. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Монополи почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€150
за 1-7 чел.
Сокровища Апулии
Открыть потрясающие пейзажи, средневековые истории и редкий кофе в Монополи и Полиньяно-а-Маре
Индивидуальная экскурсия
2ч
€120
за 1-7 чел.
Монополи
Обзорная экскурсия по красотам популярного приморского курорта
Последние отзывы «Экскурсии Монополи»
- Отзыв на: Сокровища АпулииOOlga26 декабря 2019Спасибо Кате за насыщенную экскурсию!