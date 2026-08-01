Найдено 1 экскурсия в Монополи на русском языке, цена €350. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 4.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 7 чел. Сокровища Апулии Открыть потрясающие пейзажи, средневековые истории и редкий кофе в Монополи и Полиньяно-а-Маре от €350 за всё до 7 чел.

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