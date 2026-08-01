Италия с открыток: Неаполь, Амальфи, Помпеи, Рим и Ватикан
Объехать остров Капри и Амальфитанское побережье, поужинать под живую музыку в термах Колизея
Начало: Возможно как в Неаполе, так и в Риме (в этом случа...
«Посетим собор святого Андрея Первозванного и аутентичный рыбацкий городок»
30 авг в 17:00
19 сен в 16:00
€2379 за человека
Италия. Рассекая волны Амальфийского побережья
Представьте себе утро в порту Салерно
«Мы пройдем мимо знаменитых городов: оживленного Амальфи с его величественным собором, романтического Позитано, словно сошедшего с открытки, и очаровательного Равелло, парящего высоко над морем»
26 сен в 10:00
от 152 950 ₽ за человека
Винно-гастрономический тур по Амальфитанскому побережью
Это не просто тур
«Прогуляемся по знаменитой улице города, Трибунали, площадь Плебесцито, капелла сан северо, комплекс Санта кьяра, Собор святого Януария и др»
7 сен в 10:00
от 109 925 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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