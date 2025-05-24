Найдено 1 тур в Неаполе на русском языке, цена 34 346 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

На автобусе 8 дней Отдых на побережье Тирренского моря с возможностью экскурсий по Неаполитанской Ривьере Остановиться в отеле с бассейном, вдоволь накупаться и загореть и подобрать поездки по вкусу Начало: Аэропорт Неаполя, 9:40 34 346 ₽ за человека Что посмотреть в Неаполе на экскурсиях? В Неаполе множество достопримечательностей и всё это благодаря богатой истории этого региона. Город полон исторический зданий, церквей и площадей, а также множества современных развлечений и фантастических возможностей для ночной жизни, это поистине эпическое туристическое направление Местные экскурсоводы Неаполь прекрасное туристическое направление, которое заслуживает особого внимания. Чтобы облегчить ваше путешествие мы собрали для вас лучшие экскурсии в третьем по величине городе Италии, вам остается только выбрать подходящие и наслаждаться время провождением в этом прекрасном городе

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