Larisa проводит ещё 1 экскурсию

Гротте ди Кастеллана (Grotte di Castellana) — это самый большой спелеологический комплекс на территории Италии. Длина полного маршрута составляет три километра: требуется не меньше двух часов, чтобы осмотреть множество пещер и ущелий с мифологическими названиями. Спелеологический комплекс — это природный шедевр, результат многовековой работы подземных вод: даже человеческий гений не способен бы был создать красоту сверкающих тысячей красок сталактитов и сталагмитов.
Грот глубиной 60 м., длиной 3 км. — сталaгмиты и сталaктиты необычных форм — cамый крупный карстовый пещерный комплекс в Италии. Для посещения грота предлагаются 2 маршрута, протяженностью 1 км. (50 минут) и 3 км. (1 час 50 минут)
Вход в пещеры представляет собой вертикальную шахту длиной более шестидесяти метров. Первая пещера туристического маршрута — La Grave. Она освещена мощным светом, попадающим из вне. Благодаря световому потоку, зал пещеры выглядит необычайно величественно. Огромные ниши пещер Кастеллана-Гротте поражают великолепием сталактитов и сталагмитов. Сложно понять, от чего больше перехватывает дыхание при посещении пещер: от высокой влажности воздуха и постоянной температуры в 18 градусов или от восторга! Каждая пещера отличается от предыдущей качеством карстовых пород и своим видом, что подчеркивается мифологическими названиями. Сначала вы пройдёте из «Карстового грота» в «Черный грот», пересекая «Пещеру совы». Далее, пройдя по «Змеиному коридору» через «Пещеру обрыва» и «Маленький рай», вы попадете в самую знаменитую пещеру Кастеллана-Гротте — «Белый грот» (Grotta Bianca). Её-то посещение и является обязательным при любом маршруте. За необычайную белизну и великолепие Белая пещера названа самым красивой пещерой в мире.
Также в пещерах часто проходят концерты, спектакли, выставки и различные перформансы. Это необыкновенное зрелище под землей среди сталактитов и сталагмитов! Эта экскурсия идеальна для проведения весёлого и увлекательного дня всей семьёй, с детьми.
Организационные детали
Стоимость входа в грот — 10-15 евро с человека
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — Организатор в Остуни
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провела экскурсии для 15 туристов
Приветствую вас на моей страничке. Живу и работаю в регионе Апулия провинция Бриндизи, окончила профессиональные курсы по туризму и получила европейский диплом «эксперт в предложении по культурному туризму в регионе читать дальшеуменьшить
Апулия», член ассоциации гидов C. T. G. Egnatia Monopoli с 2012 года, а также являюсь основателем туристической компании. Наши профессиональные гиды будут рады показать вам красоту Апулии и раскрыть все её интересные истории!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Когда ехала в Апулию, мечтала попасть в эти Гроты, но там нет экскурсии на русском, а так хотелось немного рассказа об этом сказочном месте! Спасибо Ларисе за прекрасно организованную экскурсию, читать дальшеуменьшить
трансфер и продолжение прогулки в милом городке Монополи - вернее, мы с него начали и правильно сделали, иначе нам было бы не попасть в храмы. Так что у нас получился прекрасный день!
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