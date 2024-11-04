Larisa проводит ещё 1 экскурсию

Вас ждут сказочные подземные гроты Кастелланы: мир белых сталактитов, подземных озер и «шпилей» из прозрачного камня кажется другой реальностью, фантастикой, сном. Вы окажетесь в очень древних пещерах необыкновенной красоты, возраст которых насчитывает от 30 000 лет и старше, и пройдетесь по незабываемому маршруту.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Гротте ди Кастеллана (Grotte di Castellana) — это самый большой спелеологический комплекс на территории Италии. Длина полного маршрута составляет три километра: требуется не меньше двух часов, чтобы осмотреть множество пещер и ущелий с мифологическими названиями. Спелеологический комплекс — это природный шедевр, результат многовековой работы подземных вод: даже человеческий гений не способен бы был создать красоту сверкающих тысячей красок сталактитов и сталагмитов.

Грот глубиной 60 м., длиной 3 км. — сталaгмиты и сталaктиты необычных форм — cамый крупный карстовый пещерный комплекс в Италии. Для посещения грота предлагаются 2 маршрута, протяженностью 1 км. (50 минут) и 3 км. (1 час 50 минут)

Вход в пещеры представляет собой вертикальную шахту длиной более шестидесяти метров. Первая пещера туристического маршрута — La Grave. Она освещена мощным светом, попадающим из вне. Благодаря световому потоку, зал пещеры выглядит необычайно величественно. Огромные ниши пещер Кастеллана-Гротте поражают великолепием сталактитов и сталагмитов. Сложно понять, от чего больше перехватывает дыхание при посещении пещер: от высокой влажности воздуха и постоянной температуры в 18 градусов или от восторга! Каждая пещера отличается от предыдущей качеством карстовых пород и своим видом, что подчеркивается мифологическими названиями. Сначала вы пройдёте из «Карстового грота» в «Черный грот», пересекая «Пещеру совы». Далее, пройдя по «Змеиному коридору» через «Пещеру обрыва» и «Маленький рай», вы попадете в самую знаменитую пещеру Кастеллана-Гротте — «Белый грот» (Grotta Bianca). Её-то посещение и является обязательным при любом маршруте. За необычайную белизну и великолепие Белая пещера названа самым красивой пещерой в мире.

Также в пещерах часто проходят концерты, спектакли, выставки и различные перформансы. Это необыкновенное зрелище под землей среди сталактитов и сталагмитов! Эта экскурсия идеальна для проведения весёлого и увлекательного дня всей семьёй, с детьми.

Организационные детали