Larisa проводит ещё 1 экскурсию

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Прогулка по древним пещерам необыкновенной красоты: мир сталактитов, подземных озер и «шпилей»

Larisa
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Larisa – экскурсионное агентство
Вас ждут сказочные подземные гроты Кастелланы: мир белых сталактитов, подземных озер и «шпилей» из прозрачного камня кажется другой реальностью, фантастикой, сном.

Вы окажетесь в очень древних пещерах необыкновенной красоты, возраст которых насчитывает от 30 000 лет и старше, и пройдетесь по незабываемому маршруту.
144 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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Гроты Castellana
Гроты Castellana

Программа

Гротте ди Кастеллана (Grotte di Castellana) — это самый большой спелеологический комплекс на территории Италии. Длина полного маршрута составляет три километра: требуется не меньше двух часов, чтобы осмотреть множество пещер и ущелий с мифологическими названиями. Спелеологический комплекс — это природный шедевр, результат многовековой работы подземных вод: даже человеческий гений не способен бы был создать красоту сверкающих тысячей красок сталактитов и сталагмитов.

Грот глубиной 60 м., длиной 3 км. — сталaгмиты и сталaктиты необычных форм — cамый крупный карстовый пещерный комплекс в Италии. Для посещения грота предлагаются 2 маршрута, протяженностью 1 км. (50 минут) и 3 км. (1 час 50 минут)

Вход в пещеры представляет собой вертикальную шахту длиной более шестидесяти метров. Первая пещера туристического маршрута — La Grave. Она освещена мощным светом, попадающим из вне. Благодаря световому потоку, зал пещеры выглядит необычайно величественно. Огромные ниши пещер Кастеллана-Гротте поражают великолепием сталактитов и сталагмитов. Сложно понять, от чего больше перехватывает дыхание при посещении пещер: от высокой влажности воздуха и постоянной температуры в 18 градусов или от восторга! Каждая пещера отличается от предыдущей качеством карстовых пород и своим видом, что подчеркивается мифологическими названиями. Сначала вы пройдёте из «Карстового грота» в «Черный грот», пересекая «Пещеру совы». Далее, пройдя по «Змеиному коридору» через «Пещеру обрыва» и «Маленький рай», вы попадете в самую знаменитую пещеру Кастеллана-Гротте — «Белый грот» (Grotta Bianca). Её-то посещение и является обязательным при любом маршруте. За необычайную белизну и великолепие Белая пещера названа самым красивой пещерой в мире.

Также в пещерах часто проходят концерты, спектакли, выставки и различные перформансы. Это необыкновенное зрелище под землей среди сталактитов и сталагмитов! Эта экскурсия идеальна для проведения весёлого и увлекательного дня всей семьёй, с детьми.

Организационные детали

  • Стоимость входа в грот — 10-15 евро с человека
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Гроты Castellana

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Larisa
Larisa
Приветствую вас на моей страничке. Живу и работаю в регионе Апулия провинция Бриндизи, окончила профессиональные курсы по туризму и получила европейский диплом «эксперт в предложении по культурному туризму в регионе Апулия», член ассоциации гидов C. T. G. Egnatia Monopoli с 2012 года, а также являюсь основателем туристической компании. Наши профессиональные гиды будут рады показать вам красоту Апулии и раскрыть все её интересные истории!
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