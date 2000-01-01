Все экскурсии в Остуни
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Остуни – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €176. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Остуни почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
€176
за 1-7 чел.
Гроты Castellana
Прогулка по древним пещерам необыкновенной красоты: мир сталактитов, подземных озер и «шпилей»
Индивидуальный тур
6ч 30м
€380
за 1-7 чел.
Однодневный гастрономический тур по Южной Италии
Сыры, вина и масла: исследовать вкусы и подлинные традиции в сердце Средиземноморья