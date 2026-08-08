Индивидуальная
до 7 чел.
Гроты Castellana
Прогулка по древним пещерам необыкновенной красоты: мир сталактитов, подземных озер и «шпилей»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
от €176 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневное гастрономическое путешествие по Южной Италии
Сыры, вина и масла: исследовать вкусы и подлинные традиции в сердце Средиземноморья
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €380 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Остуни
Самые популярные экскурсии в Остуни
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Сколько стоит экскурсия по Остуни в августе 2026
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