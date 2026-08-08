Найдено 2 экскурсии в Остуни на русском языке, цены от €176. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 7 чел. Гроты Castellana Прогулка по древним пещерам необыкновенной красоты: мир сталактитов, подземных озер и «шпилей» от €176 за всё до 7 чел. На машине 6.5 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Однодневное гастрономическое путешествие по Южной Италии Сыры, вина и масла: исследовать вкусы и подлинные традиции в сердце Средиземноморья от €380 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Остуни Самые популярные экскурсии в Остуни Гроты Castellana; Однодневное гастрономическое путешествие по Южной Италии. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Остуни в августе 2026 Сейчас в Остуни можно забронировать 2 экскурсии от 176 до 380. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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