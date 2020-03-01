Larisa проводит ещё 1 экскурсию

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Сыры, вина и масла: исследовать вкусы и подлинные традиции в сердце Средиземноморья

Larisa
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Larisa – экскурсионное агентство
Приглашаю вас в путешествие по Южной Италии — сердцу Средиземноморья.

Именно здесь вас ждут самые долгожданные открытия, только здесь вы окунетесь в океан искреннего радушия, заглянете в дома местных жителей и попробуете традиционные «нетуристические» яства.
336 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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Однодневный гастрономический тур по Южной Италии
Однодневный гастрономический тур по Южной Италии

Здесь живут добрые, веселые и гостеприимные люди. Здесь нет коммерческого отношения к путешественникам. Здесь пахнет итальянским духом, морем, пастой и теплом.

Программа

Мой однодневный гастрономический тур — это новый способ путешествия с целью исследования вкусов и подлинных традиций. В данном контексте еда играет новую роль, передавая информацию о территории, культуре и ценностях, связанных с землей и корнями.

  • Я заберу вас из удобного вам места и отвезу в массерию — семейное поместье, где производят свежие сыры. Здесь вы увидите весь процесс приготовления сыра и сможете его продегустировать. Моцарелла, бурата, рикотта, качакавалло, страччателла, скаморца — далеко не весь список вкуснейших сыров, которыми богата Апулия. Их фаршируют оливками, паприкой, грецкими орехами, перцем чили, нежнейшим творогом, а приготовленные особым способом твёрдые сорта сыров производят в форме фигурок забавных животных. В Апулии существует 10 разновидностей сыра моцарелла, друг от друга они отличаются вкусом, текстурой, формой. Настоящий рог изобилия! После этой экскурсии вы сможете сами, в домашних условиях, готовить эксклюзивные виды сыров и поразите своих гостей.
  • Затем мы посетим винное хозяйство, где можно увидеть процесс производства Апулийского вина, познакомиться с сомелье и продегустировать вина. Апулийское вино стояло еще на переполненных столах древнего Рима, как рассказывают об этом в своих писаниях Тибулл, Плиний Старший и Ораций, которые восхваляют его аромат, вкус и цвет. И только благодаря им, до нас дошли подробные описания процессов виноделия Апулийского вина времен древних римлян. Уже позднее, в Средние века, Фридрих II Швабский подумал, что из виноградной лозы Апулии должно получится хорошее вино и был прав. Апулия ориентирована на производство вина высокого качества. Международный журнал «Wine Enthusiast» опубликовал «топ лучших вин 2013», где апулийские вина вышли на первые места на международном рынке винного туризма.
  • После этого последует экскурсия в маслобойное хозяйство, где под руководством самого владельца вы познакомитесь с процессом производства оливкового масла и узнаете секрет приготовления знаменитого масла Extravergine. После экскурсии вас ждет дегустация масла, оливок и легких закусок.
  • Кроме перечисленного, в этом туре вы посетите 3 города: Альберобелло, Чистернино, Остуни, по которым я проведу для вас обзорные экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • В стоимость включен трансфер из вашего отеля и обратно
  • Дополнительно оплачиваются дегустация (10 евро с человека), покупки в магазинах и обед в Альберобелло с блюдами традиционной кухни
Однодневный гастрономический тур по Южной Италии
Однодневный гастрономический тур по Южной Италии
Однодневный гастрономический тур по Южной Италии
Однодневный гастрономический тур по Южной Италии
Однодневный гастрономический тур по Южной Италии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Larisa
Larisa
Приветствую вас на моей страничке. Живу и работаю в регионе Апулия провинция Бриндизи, окончила профессиональные курсы по туризму и получила европейский диплом «эксперт в предложении по культурному туризму в регионе Апулия», член ассоциации гидов C. T. G. Egnatia Monopoli с 2012 года, а также являюсь основателем туристической компании. Наши профессиональные гиды будут рады показать вам красоту Апулии и раскрыть все её интересные истории!
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