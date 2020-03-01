Larisa проводит ещё 1 экскурсию

Здесь живут добрые, веселые и гостеприимные люди. Здесь нет коммерческого отношения к путешественникам. Здесь пахнет итальянским духом, морем, пастой и теплом.

Программа

Мой однодневный гастрономический тур — это новый способ путешествия с целью исследования вкусов и подлинных традиций. В данном контексте еда играет новую роль, передавая информацию о территории, культуре и ценностях, связанных с землей и корнями.