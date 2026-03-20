Larisa проводит ещё 1 экскурсию

Приглашаю вас в путешествие по Южной Италии — сердцу Средиземноморья. Именно здесь вас ждут самые долгожданные открытия, только здесь вы окунётесь в океан искреннего радушия, заглянете в дома местных жителей и попробуете традиционные «нетуристические» яства.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Здесь живут добрые, весёлые и гостеприимные люди. Здесь нет коммерческого отношения к путешественникам. Здесь пахнет итальянским духом, морем, пастой и теплом.

Программа

Моя однодневная гастрономическая поездка — это новый способ путешествия с целью исследования вкусов и подлинных традиций. В данном контексте еда играет новую роль, передавая информацию о территории, культуре и ценностях, связанных с землёй и корнями.

Я заберу вас из удобного вам места и отвезу в массерию — семейное поместье, где производят свежие сыры. Здесь вы увидите весь процесс приготовления сыра и сможете его продегустировать. Моцарелла, бурата, рикотта, качакавалло, страччателла, скаморца — далеко не весь список вкуснейших сыров, которыми богата Апулия. Их фаршируют оливками, паприкой, грецкими орехами, перцем чили, нежнейшим творогом, а приготовленные особым способом твёрдые сорта сыров производят в форме фигурок забавных животных. В Апулии существует 10 разновидностей сыра моцарелла, друг от друга они отличаются вкусом, текстурой, формой. Настоящий рог изобилия! После этой экскурсии вы сможете сами, в домашних условиях, готовить эксклюзивные виды сыров и поразите своих гостей.

Затем мы посетим винное хозяйство, где можно увидеть процесс производства Апулийского вина, познакомиться с сомелье и продегустировать вина. Апулийское вино стояло ещё на переполненных столах древнего Рима, как рассказывают об этом в своих писаниях Тибулл, Плиний Старший и Ораций, которые восхваляют его аромат, вкус и цвет. И только благодаря им, до нас дошли подробные описания процессов виноделия Апулийского вина времён древних римлян. Уже позднее, в Средние века, Фридрих II Швабский подумал, что из виноградной лозы Апулии должно получится хорошее вино и был прав. Апулия ориентирована на производство вина высокого качества. Международный журнал «Wine Enthusiast» опубликовал «топ лучших вин 2013», где апулийские вина вышли на первые места на международном рынке винного туризма.

После этого последует экскурсия в маслобойное хозяйство, где под руководством самого владельца вы познакомитесь с процессом производства оливкового масла и узнаете секрет приготовления знаменитого масла Extravergine. После экскурсии вас ждёт дегустация масла, оливок и лёгких закусок.

Кроме перечисленного, вы посетите 3 города: Альберобелло, Чистернино, Остуни, по которым я проведу для вас обзорные экскурсии.

Организационные детали