Larisa проводит ещё 1 экскурсию

Здесь живут добрые, веселые и гостеприимные люди. Здесь нет коммерческого отношения к путешественникам. Здесь пахнет итальянским духом, морем, пастой и теплом.
Программа
Мой однодневный гастрономический тур — это новый способ путешествия с целью исследования вкусов и подлинных традиций. В данном контексте еда играет новую роль, передавая информацию о территории, культуре и ценностях, связанных с землей и корнями.
- Я заберу вас из удобного вам места и отвезу в массерию — семейное поместье, где производят свежие сыры. Здесь вы увидите весь процесс приготовления сыра и сможете его продегустировать. Моцарелла, бурата, рикотта, качакавалло, страччателла, скаморца — далеко не весь список вкуснейших сыров, которыми богата Апулия. Их фаршируют оливками, паприкой, грецкими орехами, перцем чили, нежнейшим творогом, а приготовленные особым способом твёрдые сорта сыров производят в форме фигурок забавных животных. В Апулии существует 10 разновидностей сыра моцарелла, друг от друга они отличаются вкусом, текстурой, формой. Настоящий рог изобилия! После этой экскурсии вы сможете сами, в домашних условиях, готовить эксклюзивные виды сыров и поразите своих гостей.
- Затем мы посетим винное хозяйство, где можно увидеть процесс производства Апулийского вина, познакомиться с сомелье и продегустировать вина. Апулийское вино стояло еще на переполненных столах древнего Рима, как рассказывают об этом в своих писаниях Тибулл, Плиний Старший и Ораций, которые восхваляют его аромат, вкус и цвет. И только благодаря им, до нас дошли подробные описания процессов виноделия Апулийского вина времен древних римлян. Уже позднее, в Средние века, Фридрих II Швабский подумал, что из виноградной лозы Апулии должно получится хорошее вино и был прав. Апулия ориентирована на производство вина высокого качества. Международный журнал «Wine Enthusiast» опубликовал «топ лучших вин 2013», где апулийские вина вышли на первые места на международном рынке винного туризма.
- После этого последует экскурсия в маслобойное хозяйство, где под руководством самого владельца вы познакомитесь с процессом производства оливкового масла и узнаете секрет приготовления знаменитого масла Extravergine. После экскурсии вас ждет дегустация масла, оливок и легких закусок.
- Кроме перечисленного, в этом туре вы посетите 3 города: Альберобелло, Чистернино, Остуни, по которым я проведу для вас обзорные экскурсии.