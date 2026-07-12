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Описание тура

Новый формат активного отдыха для самых требовательных и осознанных любителей вело-путешествий, предпочитающих высокий комфорт, гастрономию, а также яркие и разнообразные впечатления в открыточной части северной Италии.

Во время тура мы будем жить в 2-х роскошных отелях: старинном поместье 16 века на юге и в одном из лучших бутик-отелей на севере озера Гарда прямо у кромки воды.

Мы будем кататься только по самым живописным и тихим дорогам с панорамными видами вдали от машин и суеты, катаясь по 50-55 км в день, посещая по маршруту все самые интересные и красивые места без толп туристов.

Мы будем купаться в озере Гарда, горных Тенно и Ледро, а также в тёплых водах термального комплекса Сирмионе и в бассейне при отеле среди оливковых рощ и виноградников.

За 5 дней мы проедем около 280 км по открыточным и очень кинематографичным местам (*здесь снимали множество известных фильмов, в том числе серию Бондианы "Квант Милосердия"), а также по 3-м самым красивым вело-маршрутам Италии, возможно, и мира:

Легендарная Ciclabile del Mincio – идиллическая вдоль реки и среди средневековых крепостей;

Головокружительная Ponale – бывшая горная дорога, превращённая в одну из самых зрелищных вело-дорог Европы с потрясающими видами на озеро и скалы;

Новая жемчужина – Ciclopista del Garda -парящая над водой вело-дорога на деревянных настилах.

Мы посетим самые красивые города южной, западной и северной частей озера:

Сирмионе - с его сказочным полуостровом и термами, где купалась ещё римская знать;

Боргетто-суль-Минчо – одну из самых красивых деревень Италии со старинными мельницами, увитую цветами;

Пескьера-дель-Гарда – город-крепость, со всех сторон окруженную водой;

Салò – элегантный западный берег Гарды с виллами в стиле либерти;

Лимоне-суль-Гарда с цитрусовыми садами и улочками, пропитанными ароматом цветов лимона;

Рива-дель-Гарда – столицу севера Гарды с потрясающими видами на озеро и горы;

Арко со средневековым замком на скале, входящий в список самых красивых малых городов Италии;

Озёра Тенно и Ледро – бирюзовые «зеркала», в которых отражаются живописные горы.

Во время заездов мы будем делать остановки в самых атмосферных местах, погружаться в местную гастрономию, дегустировать вина Custoza, Bardolino и Lugano, понежимся в знаменитых термах Sirmione, а также искупаемся в озере.