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Велотур премиум-класса «Озеро Гарда» - новый формат активного отдыха

Новый формат активного отдыха для самых требовательных и осознанных любителей велопутешествий
Велотур премиум-класса «Озеро Гарда» - новый формат активного отдыхаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Велотур премиум-класса «Озеро Гарда» - новый формат активного отдыхаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Велотур премиум-класса «Озеро Гарда» - новый формат активного отдыхаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Новый формат активного отдыха для самых требовательных и осознанных любителей вело-путешествий, предпочитающих высокий комфорт, гастрономию, а также яркие и разнообразные впечатления в открыточной части северной Италии.

Во время тура мы будем жить в 2-х роскошных отелях: старинном поместье 16 века на юге и в одном из лучших бутик-отелей на севере озера Гарда прямо у кромки воды.

Мы будем кататься только по самым живописным и тихим дорогам с панорамными видами вдали от машин и суеты, катаясь по 50-55 км в день, посещая по маршруту все самые интересные и красивые места без толп туристов.

Мы будем купаться в озере Гарда, горных Тенно и Ледро, а также в тёплых водах термального комплекса Сирмионе и в бассейне при отеле среди оливковых рощ и виноградников.

За 5 дней мы проедем около 280 км по открыточным и очень кинематографичным местам (*здесь снимали множество известных фильмов, в том числе серию Бондианы "Квант Милосердия"), а также по 3-м самым красивым вело-маршрутам Италии, возможно, и мира:

  • Легендарная Ciclabile del Mincio – идиллическая вдоль реки и среди средневековых крепостей;

  • Головокружительная Ponale – бывшая горная дорога, превращённая в одну из самых зрелищных вело-дорог Европы с потрясающими видами на озеро и скалы;

  • Новая жемчужина – Ciclopista del Garda -парящая над водой вело-дорога на деревянных настилах.

Мы посетим самые красивые города южной, западной и северной частей озера:

  • Сирмионе - с его сказочным полуостровом и термами, где купалась ещё римская знать;

  • Боргетто-суль-Минчо – одну из самых красивых деревень Италии со старинными мельницами, увитую цветами;

  • Пескьера-дель-Гарда – город-крепость, со всех сторон окруженную водой;

  • Салò – элегантный западный берег Гарды с виллами в стиле либерти;

  • Лимоне-суль-Гарда с цитрусовыми садами и улочками, пропитанными ароматом цветов лимона;

  • Рива-дель-Гарда – столицу севера Гарды с потрясающими видами на озеро и горы;

  • Арко со средневековым замком на скале, входящий в список самых красивых малых городов Италии;

  • Озёра Тенно и Ледро – бирюзовые «зеркала», в которых отражаются живописные горы.

Во время заездов мы будем делать остановки в самых атмосферных местах, погружаться в местную гастрономию, дегустировать вина Custoza, Bardolino и Lugano, понежимся в знаменитых термах Sirmione, а также искупаемся в озере.

  • ВЕЛО-ОТДЫХ НА ОЗЕРЕ ГАРДА – ИДЕАЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ИЗ ВПЕЧАТЛЕНИЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ГАСТРОНОМИИ И РЕЛАКСА
  • Наше главное отличие - мы не катаемся по скучным и избитым дорогам из точки А в точку Б. Мы настоящие охотники за самыми яркими маршрутами и местами, которые сложно найти самим, не потратив кучу времени.
  • Качественный активный отдых с уникальной авторской программой в самых красивых местах
  • Проживание в комфортных отелях 4* S с высочайшим рейтингом
  • Групповые трансферы из/в аэропорт Бергамо
  • Все завтраки
  • 3 ужина с вином и напитками в 1-м отеле
  • Аренда топовых электро-велосипедов Emtb с мотором Bosch
  • 5 дней катания по тихим и живописным дорогам без трафика с панорамными видами
  • Гастрономические открытия и винные дегустации
  • Посещение значимых исторических и природных достопримечательностей, красивых средневековых городков и борго под охраной Юнеско
  • Купание в горячих термах и отдых в Спа
  • Полная перезагрузка в дружеской атмосфере, полезный отдых, заряд бодрости и море новых впечатлений, с русскоязычными участниками тура со всего мира

Программа тура по дням

1 день

Приезд группы

Встреча в аэропорту г. Бергамо

Групповой трансфер на микроавтобусе

Приветственный коктейль по приезде и знакомство

Ужин в гастрономическом ресторане отеля

Приезд группыПриезд группыПриезд группы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Заезд 1-го дня

В этот день после завтрака и получения велосипедов нас ждёт очень разнообразный и красивый маршрут дня:

сначала мы поедем прямо от отеля по тихой дороге среди виноградников и оливковых рощ, а затем мы спустимся к средневековому городу Пескьера-Дель-Гарда, чтобы выехать на набережную озера. Мы проедем небольшой участок вело-дороги по набережной, а затем поднимемся выше, чтобы продолжить наш путь по тихим и живописным природным местам через оливковые рощи и виноградники с потрясающими видами на озеро и скалы.

Обязательно будем делать остановки на фото в самых атмосферных местах, выпьем кофе по пути в одном из средневековых городков, а пообедаем в старинном ресторане.

На обратном пути заедем в городок Bardolino с красивой набережной и средневековым центром, известный своим одноименным вином: там мы немного прогуляемся, а затем посетим любопытную винодельню и музей вина. После небольшой дегустации спустимся к набережной, где сможем, по желанию и по погоде, искупаться.

Завершим круговой маршрут дня и доедем до отеля ближе к 17:30.

– свободное время на отдых или посещение СПА-комплекса в отеле (*включено)

- Ужин в отеле

Заезд 1-го дняЗаезд 1-го дняЗаезд 1-го дня
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Заезд 2-го дня

После завтрака выезд от отеля на велосипедах. Круговой маршрут дня пройдёт по тихим и живописным дорогам через старинные города, замки, оливковые рощи, фермерские поля и виноградники.

По пути мы увидим сказочные средневековые города и старинные борго, входящие в список самых красивых малых городов Италии: Кавриана, Золферино, Кастелларе-Лагузелло с озером в виде сердца и другие.

На обед мы заедем в очень необычный городок на воде с мельницами – Боргетто-суль-Минчо, один из самых красивых и посещаемых городков на озере Гарда. Там, в ресторане c видом на реку, мы пообедаем и продегустируем самые известные в этом регионе Тортеллини ди Валеджо (*возможно, самые вкусные в Италии). Согласно местной легенде, рецепт этого блюда родился в XIV веке как символ запретной любви между влюбленными.

После обеда мы проедем участок вело-дороги, соединяющий города Пескьера-Дель-Гарда и Мантуя, а затем по второстепенным дорогам через виноградники и оливковые рощи доберёмся до отеля.

16:30 – трансфер до города Сирмионе, где нас ждёт небольшая прогулка по средневековому центру с потрясающим замком Скалигеров и узкими средневековыми улочками.

17:30 – посещение термального комплекса Термы Сирмионе.

19:45 – обратный трансфер в отель

20:15 – ужин в отеле

Заезд 2-го дняЗаезд 2-го дняЗаезд 2-го дня
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Заезд 3-го дня

После завтрака выписываемся из отеля и оставляем вещи на ресепшен.

В этот день нас также ждёт очень живописный и разнообразный маршрут по тихим второстепенным и вело-дорогам в западной части озера – вдоль лоскутных холмов и виноградников, с потрясающими видами на озеро и скалы. По пути мы посетим небольшой, но характерный для этих мест, средневековый замок - Паденге, а на кофе остановимся на природе в необычном местечке.

После кофе мы продолжим путь по извилистой и тенистой дороге с панорамными видами и доберёмся до конечной точки нашего пути – города Салò. Город расположен в живописной бухте на западном побережье озера Гарда. Он славится самой длинной набережной с множеством исторических зданий, кафе и бутиков. Здесь нас ждёт сначала обед, а затем неспешная прогулка по городу.

– трансфер до города Торболе (Рива-дель-Гарда) на севере озера (1 ч 20 мин)

– заселение в роскошный отель 4*S на первой линии

– встреча в холле отеля и пешая прогулка

– ужин в одном из местных ресторанов с высочайшим рейтингом

Заезд 3-го дняЗаезд 3-го дняЗаезд 3-го дня
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Заезд 4-го дня

После вкуснейшего и разнообразного завтрака выезжаем от отеля на маршрут дня.

В этот день мы начнём путь по хорошо оборудованной вело-дорожке, любуясь видами Доломитовых Альп. Примерно через 40-50 мин. мы доедем до очень красивого городка – Арко: в XIX веке город был известен как климатический курорт для знати Австро-Венгерской империи, здесь сохранились роскошные виллы и дендрарий. Остановимся на центральной площади, чтобы выпить кофе, а после доедем до символа города – средневекового замка Castello di Arco, величественно возвышающегося над городом на 273-метровой скале.

Затем наш путь пойдёт в горы. Здесь везде потрясающие виды на северную часть озера, обрамленную высокими скалами, а также на небольшие средневековые городки-борго, такие как: Canale di Tenno - укромная средневековая деревня (борго) с узкими улочками, каменными домами, увитыми цветами, и арками, признанная одной из самых красивых в Италии, или Castello di Tenno - величественная крепость XII века, возвышающаяся над поселением в горах.

На обед заедем в аутентичное и очень уютное местечко, где отведаем блюда из локальных специалитетов.

После обеда нам останется недолгий путь до одного из самых красивых и самых чистых пресноводных озер Италии - озеро Тенно (Lago di Tenno), знаменитое своим уникальным бирюзовым цветом и небольшим островком посередине.

В озере по желанию можно искупаться или «зависнуть» в небольшом кафе-баре с видом. Второй вариант – проехать небольшой круговой маршрут вокруг озера и через лес в горы с альпийскими пейзажами (*для тех, кто не устал)))

Обратно в отель мы вернёмся по другому маршруту – сначала по захватывающей дороге вниз до города Рива-дель-Гарда, а затем по живописной набережной до нашего отеля.

Вечером ужин в одном из гастрономических ресторанов города Торболе и после пешая прогулка.

Заезд 4-го дняЗаезд 4-го дняЗаезд 4-го дня
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Заезд 5-го дня

После завтрака выезд от отеля на маршрут дня.

В заключительный день нас ждёт самый яркий и живописный маршрут по знаменитому и одному из самых красивых вело-маршрутов Европы – Strada Ponale – дорога, вырубленная в скалах над озером Гарда, с множеством тоннелей и смотровых площадок, откуда открываются потрясающие виды на озеро и горы. (*в этих местах снимали масштабную открывающую сцену фильма «Квант милосердия» из Бондианы).

По гравийной дороге, соединяющей город Рива-дель-Гарда с долиной Ледро, мы доедем до пресноводного озера Lago di Ledro, окружённого горами. Мы проедем вокруг озера, по желанию искупаемся, а после заедем на обед в ресторан с красивым видом на озеро и горы.

После обеда завершим маршрут вокруг озера Ледро, посетив небольшой городок Pieve di Ledro,, а затем спустимся по вело-дороге Ponale в исторический центр Рива-дель-Гарда. Прогуляемся по городу, наслаждаясь элегантной курортной атмосферой.

(* если останется время и желание, можем отправиться на велосипедах или на пароме до колоритного городка Лимоне - одного из самых красивых и посещаемых курортных городков на озере. Здесь узкие улочки спускаются к воде прямо от подножия отвесных скал, открывая потрясающие виды с набережной)

После прогулки возвращаемся обратно на пароме в наш отель

Вечером – заключительный ужин в нашем городке

Заезд 5-го дняЗаезд 5-го дняЗаезд 5-го дня
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Отъезд

После завтрака в 10:00 выписка из отеля и групповой трансфер в аэропорт Бергамо

Отъезд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 7 дней (6 ночей) в 2-х премиальных отелях 4*S
  • Групповой трансфер из аэропорта Милана (BGY) в 16:30
  • Групповой трансфер в аэропорт Милана (BGY) в 9:00
  • Все завтраки
  • Приветственный коктейль по приезде
  • 3 гастрономических ужина в ресторане отеля на юге, включая напитки
  • Обед в аутентичном агротуризме
  • Дегустация вина на винодельне
  • Посещение СПА в 1-м отеле
  • 5 сопровождаемых заездов около 50-55 км в день по тихим и живописным дорогам без трафика
  • Трансфер и перевозка багажа из отеля в отель
  • Посещение термального комплекса Terme di Sirmione
  • Вода с собой во время велотуров
  • Услуга механика и трансфер в отель в случае необходимости
  • Услуги вело-гида и русскоязычная поддержка на все дни
Что не входит в цену
  • Авиабилеты (*можем посоветовать лучшие варианты)
  • Индивидуальный трансфер от 350 Евро
  • Доплата за одноместное размещение - от 280 до 420 Евро (* в зависимости от категории номера)
  • Аренда топовых велосипедов emtb - 40 евро в день
  • Стирка одежды
  • Международный страховой полис с опцией «активный отдых»
  • Кофе-брейки на маршруте (*по желанию)
  • Алкогольные напитки, кроме включенных в дегустацию и 3 ужина
  • Остальные обеды и ужины (*по желанию)
  • Городской налог - 2.50-3.00 евро в день
О чём нужно знать до поездки

Вас ждёт новый формат качественного активного отдыха с максимальным комфортом и без экстрима, но с полным погружением в "local experience", гастрономию и во всё то, что может предложить прекрасная Италия страна с самым большим в мире культурным и историческим наследием.

Подходит для любого возраста и уровня катания! Группа делится на 2-е части: на менее подготовленных и более продвинутых. Никого ждать или переживать, что тебя ждут - точно не придётся. А современные электро-велосипеды предоставляют возможность самим выбирать подходящий уровень физической нагрузки.

Визы

Необходимо иметь шенгенскую визу или другие документы для въезда в Евросоюз. Можем помочь с оформлением визы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Владислав
Владислав — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Давайте знакомиться! Меня зовут Влад, я из Москвы, закончил МГУ, учился и жил в Италии и США. Посетил более 70 стран, а одну только Италию больше 120 раз. В профессиональном туризме я
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больше 27 лет: начинал ещё гидом-сопровождающим по Италии. Затем проработал 8 лет в российском Представительстве Италии по Туризму, а после открыл свой собственный бизнес по продвижению люксового туризма. С 2019 года и по сей день я организую авторские велотуры премиального уровня в Италии и на Эгейском побережье Турции для русскоязычных со всего мира. Благодаря своему опыту в люксовом туризме мне удалось совместить высококачественный отдых с катанием на велосипеде, и что важно - для людей с любым уровнем подготовки: от начального до продвинутого. Секрет прост – в групповых и индивидуальных велотурах мы часто используем современные и дорогие электро-велосипеды. Теперь каждый участник может выбрать свой уровень нагрузки и проехать все маршруты в комфортном для себя режиме, посещая по пути самые красивые и атмосферные места, лучшие гастрономические рестораны и винодельни. Главное – не бояться, так как справляются все, а более подготовленные велолюбители могут совсем отключить электро-поддержку или же арендовать у нас обычный мтб или гравийный велосипед. Но это всё детали, самое главное в моих турах - это то, что вы каждый день погружаетесь в уникальную атмосферу настоящей жизни: проходите через "local experience", заезжаете в места, недоступные для массового туризма, проезжаете на велосипеде через старинные городки, любуетесь историческими и природными достопримечательностями, восхищаетесь вкусами местных блюд. Велотуры перестали быть экстремальным отдыхом, показанным только для подготовленных спортсменов или велотуристов со стажем. Теперь это очень качественный и полезный отдых на 360 с проживанием в лучших отелях, погружением в гастрономию, купанием в целебных термах или в море. Каждый день наполнен событиями, новыми впечатлениями и яркими эмоциями. Приглашаю вас в один из моих туров, чтобы убедиться на своём опыте, какой же это классный отдых!?☀️

от 233 985 ₽ за человека