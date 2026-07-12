Описание тура
Новый формат активного отдыха для самых требовательных и осознанных любителей вело-путешествий, предпочитающих высокий комфорт, гастрономию, а также яркие и разнообразные впечатления в открыточной части северной Италии.
Во время тура мы будем жить в 2-х роскошных отелях: старинном поместье 16 века на юге и в одном из лучших бутик-отелей на севере озера Гарда прямо у кромки воды.
Мы будем кататься только по самым живописным и тихим дорогам с панорамными видами вдали от машин и суеты, катаясь по 50-55 км в день, посещая по маршруту все самые интересные и красивые места без толп туристов.
Мы будем купаться в озере Гарда, горных Тенно и Ледро, а также в тёплых водах термального комплекса Сирмионе и в бассейне при отеле среди оливковых рощ и виноградников.
За 5 дней мы проедем около 280 км по открыточным и очень кинематографичным местам (*здесь снимали множество известных фильмов, в том числе серию Бондианы "Квант Милосердия"), а также по 3-м самым красивым вело-маршрутам Италии, возможно, и мира:
Легендарная Ciclabile del Mincio – идиллическая вдоль реки и среди средневековых крепостей;
Головокружительная Ponale – бывшая горная дорога, превращённая в одну из самых зрелищных вело-дорог Европы с потрясающими видами на озеро и скалы;
Новая жемчужина – Ciclopista del Garda -парящая над водой вело-дорога на деревянных настилах.
Мы посетим самые красивые города южной, западной и северной частей озера:
Сирмионе - с его сказочным полуостровом и термами, где купалась ещё римская знать;
Боргетто-суль-Минчо – одну из самых красивых деревень Италии со старинными мельницами, увитую цветами;
Пескьера-дель-Гарда – город-крепость, со всех сторон окруженную водой;
Салò – элегантный западный берег Гарды с виллами в стиле либерти;
Лимоне-суль-Гарда с цитрусовыми садами и улочками, пропитанными ароматом цветов лимона;
Рива-дель-Гарда – столицу севера Гарды с потрясающими видами на озеро и горы;
Арко со средневековым замком на скале, входящий в список самых красивых малых городов Италии;
Озёра Тенно и Ледро – бирюзовые «зеркала», в которых отражаются живописные горы.
Во время заездов мы будем делать остановки в самых атмосферных местах, погружаться в местную гастрономию, дегустировать вина Custoza, Bardolino и Lugano, понежимся в знаменитых термах Sirmione, а также искупаемся в озере.
- ВЕЛО-ОТДЫХ НА ОЗЕРЕ ГАРДА – ИДЕАЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ИЗ ВПЕЧАТЛЕНИЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ГАСТРОНОМИИ И РЕЛАКСА
- Наше главное отличие - мы не катаемся по скучным и избитым дорогам из точки А в точку Б. Мы настоящие охотники за самыми яркими маршрутами и местами, которые сложно найти самим, не потратив кучу времени.
- Качественный активный отдых с уникальной авторской программой в самых красивых местах
- Проживание в комфортных отелях 4* S с высочайшим рейтингом
- Групповые трансферы из/в аэропорт Бергамо
- Все завтраки
- 3 ужина с вином и напитками в 1-м отеле
- Аренда топовых электро-велосипедов Emtb с мотором Bosch
- 5 дней катания по тихим и живописным дорогам без трафика с панорамными видами
- Гастрономические открытия и винные дегустации
- Посещение значимых исторических и природных достопримечательностей, красивых средневековых городков и борго под охраной Юнеско
- Купание в горячих термах и отдых в Спа
- Полная перезагрузка в дружеской атмосфере, полезный отдых, заряд бодрости и море новых впечатлений, с русскоязычными участниками тура со всего мира
Программа тура по дням
Приезд группы
Встреча в аэропорту г. Бергамо
Групповой трансфер на микроавтобусе
Приветственный коктейль по приезде и знакомство
Ужин в гастрономическом ресторане отеля
Заезд 1-го дня
В этот день после завтрака и получения велосипедов нас ждёт очень разнообразный и красивый маршрут дня:
сначала мы поедем прямо от отеля по тихой дороге среди виноградников и оливковых рощ, а затем мы спустимся к средневековому городу Пескьера-Дель-Гарда, чтобы выехать на набережную озера. Мы проедем небольшой участок вело-дороги по набережной, а затем поднимемся выше, чтобы продолжить наш путь по тихим и живописным природным местам через оливковые рощи и виноградники с потрясающими видами на озеро и скалы.
Обязательно будем делать остановки на фото в самых атмосферных местах, выпьем кофе по пути в одном из средневековых городков, а пообедаем в старинном ресторане.
На обратном пути заедем в городок Bardolino с красивой набережной и средневековым центром, известный своим одноименным вином: там мы немного прогуляемся, а затем посетим любопытную винодельню и музей вина. После небольшой дегустации спустимся к набережной, где сможем, по желанию и по погоде, искупаться.
Завершим круговой маршрут дня и доедем до отеля ближе к 17:30.
– свободное время на отдых или посещение СПА-комплекса в отеле (*включено)
- Ужин в отеле
Заезд 2-го дня
После завтрака выезд от отеля на велосипедах. Круговой маршрут дня пройдёт по тихим и живописным дорогам через старинные города, замки, оливковые рощи, фермерские поля и виноградники.
По пути мы увидим сказочные средневековые города и старинные борго, входящие в список самых красивых малых городов Италии: Кавриана, Золферино, Кастелларе-Лагузелло с озером в виде сердца и другие.
На обед мы заедем в очень необычный городок на воде с мельницами – Боргетто-суль-Минчо, один из самых красивых и посещаемых городков на озере Гарда. Там, в ресторане c видом на реку, мы пообедаем и продегустируем самые известные в этом регионе Тортеллини ди Валеджо (*возможно, самые вкусные в Италии). Согласно местной легенде, рецепт этого блюда родился в XIV веке как символ запретной любви между влюбленными.
После обеда мы проедем участок вело-дороги, соединяющий города Пескьера-Дель-Гарда и Мантуя, а затем по второстепенным дорогам через виноградники и оливковые рощи доберёмся до отеля.
16:30 – трансфер до города Сирмионе, где нас ждёт небольшая прогулка по средневековому центру с потрясающим замком Скалигеров и узкими средневековыми улочками.
17:30 – посещение термального комплекса Термы Сирмионе.
19:45 – обратный трансфер в отель
20:15 – ужин в отеле
Заезд 3-го дня
После завтрака выписываемся из отеля и оставляем вещи на ресепшен.
В этот день нас также ждёт очень живописный и разнообразный маршрут по тихим второстепенным и вело-дорогам в западной части озера – вдоль лоскутных холмов и виноградников, с потрясающими видами на озеро и скалы. По пути мы посетим небольшой, но характерный для этих мест, средневековый замок - Паденге, а на кофе остановимся на природе в необычном местечке.
После кофе мы продолжим путь по извилистой и тенистой дороге с панорамными видами и доберёмся до конечной точки нашего пути – города Салò. Город расположен в живописной бухте на западном побережье озера Гарда. Он славится самой длинной набережной с множеством исторических зданий, кафе и бутиков. Здесь нас ждёт сначала обед, а затем неспешная прогулка по городу.
– трансфер до города Торболе (Рива-дель-Гарда) на севере озера (1 ч 20 мин)
– заселение в роскошный отель 4*S на первой линии
– встреча в холле отеля и пешая прогулка
– ужин в одном из местных ресторанов с высочайшим рейтингом
Заезд 4-го дня
После вкуснейшего и разнообразного завтрака выезжаем от отеля на маршрут дня.
В этот день мы начнём путь по хорошо оборудованной вело-дорожке, любуясь видами Доломитовых Альп. Примерно через 40-50 мин. мы доедем до очень красивого городка – Арко: в XIX веке город был известен как климатический курорт для знати Австро-Венгерской империи, здесь сохранились роскошные виллы и дендрарий. Остановимся на центральной площади, чтобы выпить кофе, а после доедем до символа города – средневекового замка Castello di Arco, величественно возвышающегося над городом на 273-метровой скале.
Затем наш путь пойдёт в горы. Здесь везде потрясающие виды на северную часть озера, обрамленную высокими скалами, а также на небольшие средневековые городки-борго, такие как: Canale di Tenno - укромная средневековая деревня (борго) с узкими улочками, каменными домами, увитыми цветами, и арками, признанная одной из самых красивых в Италии, или Castello di Tenno - величественная крепость XII века, возвышающаяся над поселением в горах.
На обед заедем в аутентичное и очень уютное местечко, где отведаем блюда из локальных специалитетов.
После обеда нам останется недолгий путь до одного из самых красивых и самых чистых пресноводных озер Италии - озеро Тенно (Lago di Tenno), знаменитое своим уникальным бирюзовым цветом и небольшим островком посередине.
В озере по желанию можно искупаться или «зависнуть» в небольшом кафе-баре с видом. Второй вариант – проехать небольшой круговой маршрут вокруг озера и через лес в горы с альпийскими пейзажами (*для тех, кто не устал)))
Обратно в отель мы вернёмся по другому маршруту – сначала по захватывающей дороге вниз до города Рива-дель-Гарда, а затем по живописной набережной до нашего отеля.
Вечером ужин в одном из гастрономических ресторанов города Торболе и после пешая прогулка.
Заезд 5-го дня
После завтрака выезд от отеля на маршрут дня.
В заключительный день нас ждёт самый яркий и живописный маршрут по знаменитому и одному из самых красивых вело-маршрутов Европы – Strada Ponale – дорога, вырубленная в скалах над озером Гарда, с множеством тоннелей и смотровых площадок, откуда открываются потрясающие виды на озеро и горы. (*в этих местах снимали масштабную открывающую сцену фильма «Квант милосердия» из Бондианы).
По гравийной дороге, соединяющей город Рива-дель-Гарда с долиной Ледро, мы доедем до пресноводного озера Lago di Ledro, окружённого горами. Мы проедем вокруг озера, по желанию искупаемся, а после заедем на обед в ресторан с красивым видом на озеро и горы.
После обеда завершим маршрут вокруг озера Ледро, посетив небольшой городок Pieve di Ledro,, а затем спустимся по вело-дороге Ponale в исторический центр Рива-дель-Гарда. Прогуляемся по городу, наслаждаясь элегантной курортной атмосферой.
(* если останется время и желание, можем отправиться на велосипедах или на пароме до колоритного городка Лимоне - одного из самых красивых и посещаемых курортных городков на озере. Здесь узкие улочки спускаются к воде прямо от подножия отвесных скал, открывая потрясающие виды с набережной)
После прогулки возвращаемся обратно на пароме в наш отель
Вечером – заключительный ужин в нашем городке
Отъезд
После завтрака в 10:00 выписка из отеля и групповой трансфер в аэропорт Бергамо
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 7 дней (6 ночей) в 2-х премиальных отелях 4*S
- Групповой трансфер из аэропорта Милана (BGY) в 16:30
- Групповой трансфер в аэропорт Милана (BGY) в 9:00
- Все завтраки
- Приветственный коктейль по приезде
- 3 гастрономических ужина в ресторане отеля на юге, включая напитки
- Обед в аутентичном агротуризме
- Дегустация вина на винодельне
- Посещение СПА в 1-м отеле
- 5 сопровождаемых заездов около 50-55 км в день по тихим и живописным дорогам без трафика
- Трансфер и перевозка багажа из отеля в отель
- Посещение термального комплекса Terme di Sirmione
- Вода с собой во время велотуров
- Услуга механика и трансфер в отель в случае необходимости
- Услуги вело-гида и русскоязычная поддержка на все дни
Что не входит в цену
- Авиабилеты (*можем посоветовать лучшие варианты)
- Индивидуальный трансфер от 350 Евро
- Доплата за одноместное размещение - от 280 до 420 Евро (* в зависимости от категории номера)
- Аренда топовых велосипедов emtb - 40 евро в день
- Стирка одежды
- Международный страховой полис с опцией «активный отдых»
- Кофе-брейки на маршруте (*по желанию)
- Алкогольные напитки, кроме включенных в дегустацию и 3 ужина
- Остальные обеды и ужины (*по желанию)
- Городской налог - 2.50-3.00 евро в день
О чём нужно знать до поездки
Вас ждёт новый формат качественного активного отдыха с максимальным комфортом и без экстрима, но с полным погружением в "local experience", гастрономию и во всё то, что может предложить прекрасная Италия страна с самым большим в мире культурным и историческим наследием.
Подходит для любого возраста и уровня катания! Группа делится на 2-е части: на менее подготовленных и более продвинутых. Никого ждать или переживать, что тебя ждут - точно не придётся. А современные электро-велосипеды предоставляют возможность самим выбирать подходящий уровень физической нагрузки.
Визы
Необходимо иметь шенгенскую визу или другие документы для въезда в Евросоюз. Можем помочь с оформлением визы.