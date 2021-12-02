Монреале. Королевская гора и лик Христа

Монреале

Индивидуально
для 4 чел.
. Монреале. Королевская гора и лик Христа
Монреале. Королевская гора и лик Христа
Монреале. Королевская гора и лик Христа
Монреале. Королевская гора и лик Христа
Монреале. Королевская гора и лик Христа
Монреале. Королевская гора и лик Христа

Что вы увидите 🤩

  • Центр городка Монреале
  • Кафедральный собор
  • саркофаги норманнских королей
  • внутренний дворик бенедиктинского монастыря
  • смотровая площадка.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В семи километрах от Палермо на высоте около 320 м над уровнем моря расположен городок Монреале. Экскурсионные автобусы останавливаются внизу, у подножия горы, на которую вскарабкался городок. Собственно говоря, эта гора и дала название поселению: Королевская гора. Почему так? Узнаем во время экскурсии. Но мы с вами на машине поднимемся почти на самый верх. Потом пойдем в центр Монреале по каменной лестнице, с каждого поворота которой открывается новый завораживающий вид на крутые вершины противоположного склона. Пока мы будем подниматься по лестнице, успеем познакомиться с прошлым и настоящим Монреале, я расскажу вам о легенде, связанной с его основанием, и о чудесах, которые, конечно, происходили в таком сказочном месте. Тесный проход из узкой улочки приведет нас на обширную соборную площадь, и мы увидим знаменитый Кафедральный Собор Монреале, который, не стесняясь, можно называть подлинным шедевром. Здесь зритель попадает в мир переплетения трех культурных традиций: романо-норманнской, арабской и византийской. Конечно, главное в соборе – его мозаики. Господствует надо всем огромная поясная фигура Христа Пантократора. Собор оказывает поразительное воздействие даже на обычного туриста. А как же чувствует себя в нем глубоко верующий человек, пришедший не разглядывать шедевры искусства, а поклониться Святому? Представьте, как вы стоите в соборе во время службы и смотрите вперед, где в пресвитерии ярым оком вглядывается в вас ярко освещенный Пантократор. Видимо, под этим взглядом отлетают прочь все грешные мысли, и перед верующим открывается дорога одних праведных деяний. Во всяком случае, именно к этому стремились византийские мастера, создавая оптический эффект, заставляющий каждого из молящихся поверить, что Иисус Христос смотрит только на него.
В соборе мы также увидим саркофаги норманнских королей, сможем подняться на башню и посмотреть на Палермо с высоты птичьего полета. После осмотра интерьера мы выйдем на восточную сторону собора, декор которой выполнен арабскими мастерами.
Затем мы посетим внутренний двор бывшего бенедиктинского монастыря. Он также относится к самым значительным памятникам норманно-арабской архитектуры. И завершим наш осмотр прогулкой в соседний городской сад. Оттуда открывается роскошная панорама всей долины Золотой Раковины, Монте-Пеллегрино и других окружающих Палермо гор. Замыкает панораму голубая полоска Тирренского моря.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • парковка
  • экскурсия.
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • еда и т. д.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Палермо. Гид забирает гостей на машине.
Завершение: Палермо. По договоренности.
Когда и сколько длится
Когда: Собор закрывается в 12.45.
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Подъем на машине по небольшому серпантину.
  • Необходима удобная обувь (небольшой подъем по лестнице). Женщинам: летом в церковь не пускают в шортах и открытых одеждах (на входе продают одноразовые "покрывала"). Лучше иметь при себе, чем можно прикрыться.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Собор закрывается в 12.45.

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