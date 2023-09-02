Катерина проводит ещё 4 экскурсии

На склонах горы Капуто возвышается великолепный Монреальский Собор, построенный в XII веке. Здесь вы узнаете о королевских сокровищах и «искупительных деньгах», удивитесь сочетанию различных культур в архитектуре и насладитесь одним из крупнейших мозаичных циклов мира. Экскурсия включает прогулку по старинным улочкам, посещение монастырского дворика бенедиктинцев и осмотр Дуомо Монреале. Пройдясь по этим местам, вы проникнетесь духом истории и искусства

Описание экскурсии

Секретный уголок

Прогуливаясь старинными улочками, мы поговорим о городе, его героях и особенностях. После заглянем в монастырский дворик бенедиктинцев, где все наполнено светом, яркими цветами и изящными орнаментами. Увидим уголок, называемый «кьострино» — самое очаровательное место дворика. Еще Ги де Мопассан писал: «Пусть те, кто любит монастырские дворы, пройдутся по двору этого монастыря, и они забудут почти все другие, какие они когда-либо видели… Чудесный монастырский двор в Монреале наполняет душу таким чувством красоты, что вы охотно остались бы в нём хоть навсегда».

Золотой храм

Отдохнув у старинного фонтана, мы отправимся к Дуомо Монреале. Вы рассмотрите богато украшенные апсиды собора, стрельчатые арки разной высоты и цветов, отметите чистоту линий и воздушность пространства, торжественную гармонию пропорций. И, конечно, изучите золотое мозаичное покрытие, на котором разворачиваются страницы священной истории. Я покажу, как современные мастера делают картины из мозаики, научу читать средневековые символы и расскажу о ключевых событиях, увековеченных мастерами.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes B 200. При необходимости можем поехать на минивэне — подробности уточняйте в переписке

Продолжительность экскурсии, включая дорогу из/в Палермо — 3 часа

Дополнительные расходы: входной билет в собор (€4), билет на крышу собора (€5), входной билет во дворик бенедиктинцев (€8).

В собор запрещено входить в коротких шортах/юбках (колени должны быть прикрыты), одежде с глубокими вырезами, полупрозрачной одежде. Мужчины должны снимать головные уборы, женщинам косынки не нужны.

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