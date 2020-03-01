Катерина проводит ещё 4 экскурсии

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  3. Из Палермо — в Дуомо Монреале!

Посетить легендарный собор, узнать его историю и разобраться в средневековой символике

Катерина
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Катерина – ваш гид
На склонах горы Капуто просматриваются гармоничные очертания Монреальского Собора, построенного в XII веке.

Вы узнаете о королевских сокровищах и «искупительных деньгах», удивитесь сочетанию различных культур в архитектуре и насладитесь главной реликвией — одним из крупнейших мозаичных циклов мира.

Я расскажу о судьбе памятника и помогу проникнуться его духом.
115 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — у вашего отеля или в удобном для вас месте в Палермо
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Из Палермо — в Дуомо Монреале!
Из Палермо — в Дуомо Монреале!

Что вас ожидает

Секретный уголок
Прогуливаясь старинными улочками, мы поговорим о городе, его героях и особенностях. После заглянем в монастырский дворик бенедиктинцев, где все наполнено светом, яркими цветами и изящными орнаментами. Увидим уголок, называемый «кьострино» — самое очаровательное место дворика. Еще Ги де Мопассан писал: «Пусть те, кто любит монастырские дворы, пройдутся по двору этого монастыря, и они забудут почти все другие, какие они когда-либо видели…Чудесный монастырский двор в Монреале наполняет душу таким чувством красоты, что вы охотно остались бы в нём хоть навсегда».

Золотой храм
Отдохнув у старинного фонтана, мы отправимся к Дуомо Монреале. Вы рассмотрите богато украшенные апсиды собора, стрельчатые арки разной высоты и цветов, отметите чистоту линий и воздушность пространства, торжественную гармонию пропорций. И, конечно, изучите золотое мозаичное покрытие, на котором разворачиваются страницы священной истории. Я покажу, как современные мастера делают картины из мозаики, научу читать средневековые символы и расскажу о ключевых событиях, увековеченных мастерами.

Организационные детали

  • Можно совместить экскурсию с моим обзорным туром по Палермо.
  • Если вас больше 4 чел, доплата за каждого участника — 20€. Максимальное количество человек: 9
  • Продолжительность экскурсии, включая дорогу из/в Палермо — 3 часа.
  • В некоторые дни экскурсию можно начать после обеда, возможность уточняйте у гида.
  • Дополнительные расходы: во время экскурсии мы поднимемся на крышу собора. Стоимость входного билета на крышу оплачивается дополнительно — 4€. Входной билет в дворик бенедиктинцев — 6€.
  • Внимание! В собор запрещено входить в коротких шортах/юбках (колени должны быть прикрыты), одежде с глубокими вырезами, полупрозрачной одежде. Мужчины должны снимать головные уборы, женщинам косынки не нужны.
Из Палермо — в Дуомо Монреале!
Из Палермо — в Дуомо Монреале!
Из Палермо — в Дуомо Монреале!
Из Палермо — в Дуомо Монреале!
Из Палермо — в Дуомо Монреале!
Из Палермо — в Дуомо Монреале!
Из Палермо — в Дуомо Монреале!
Из Палермо — в Дуомо Монреале!
Из Палермо — в Дуомо Монреале!
Из Палермо — в Дуомо Монреале!
Из Палермо — в Дуомо Монреале!
Из Палермо — в Дуомо Монреале!
Из Палермо — в Дуомо Монреале!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у вашего отеля или в удобном для вас месте в Палермо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Катерина
Катерина
Меня зовут Катерина, с 2007 года проживаю в Палермо. По образованию я специалист по организации и предоставлению туристических услуг, являюсь лицензированным гидом Италии. Уже более 11 лет живу на Сицилии, а с 2013 года занимаюсь своим любимым делом: рассказываю путешественникам об истории этого чудесного острова, его традициях и культуре. Я постараюсь открыть для вас Сицилию с самых интересных сторон, влюбить в нее раз и навсегда и, конечно, сделать ваш отдых максимально комфортным. До встречи!
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Катерина проводит ещё 4 экскурсии

Катакомбы капуциновКатакомбы капуциновКатакомбы капуцинов
20 за человека
1 час
3 отзыва
Пройти по коридорам подземного кладбища и узнать, кто и почему нашёл здесь последний приют
Осмелюсь показать вам одно из самых необычных мест в Палермо — погребальные катакомбы под монастырём капуцинов. Атмосферу подземелий передать невозможно: свой отпечаток накладывают полумрак, гулкое эхо и жутковатые силуэты бальзамированных тел. Здесь похоронены «напоказ» люди разных эпох и профессий, многие из них сами выбрали себе место в могиле-нише. Приглашаю вас удивиться погребальным традициям прошлого и ощутить волны мурашек по телу!
Первое свидание с ПалермоПервое свидание с ПалермоПервое свидание с Палермо
169 за экскурсию
2.5 часа
31 отзыв
Насыщенная обзорная прогулка по историческому центру
Вы не только пройдетесь по центральным старинным улочкам и увидите «открыточные» виды, но и посетите места, о которых знают исключительно местные. Я расскажу об истории и традициях Палермо, не перегружая датами и «сухой» информацией, помогу почувствовать потрясающую городскую атмосферу и поделюсь практичными советами. Я влюблена в Палермо и его бьющую через край энергию и стараюсь передать свою безграничную любовь к городу на каждой экскурсии.
Палермо как на ладониПалермо как на ладониПалермо как на ладони
250 за экскурсию
4.5 часов
7 отзывов
Прокатиться на автомобиле с панорамной крышей и погулять по старинным кварталам
Вы познакомитесь с древнейшим и очень живописным городом Сицилии, узнаете его богатую историю и насладитесь невероятными видами с высоты птичьего полета. А еще посетите старинную пещеру и живописную набережную. Я помогу вам ощутить исторические и культурные контрасты Палермо, расскажу о менталитете местных жителей и покажу все главные «визитные карточки» города.
Палермо — панорамный и королевский!Палермо — панорамный и королевский!Палермо — панорамный и королевский!
От 163 за экскурсию
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1 отзыв
Живописные смотровые площадки, старинные храмы, дворцы и дегустация пирожных
Вы погуляете по древнейшим кварталам, подниметесь на лучшие панорамные площадки, посетите женский монастырь, главный собор Палермо и Королевский дворец со знаменитой мозаикой. Я покажу шедевры архитектуры сицилийской столицы, построенные со времен арабского правления до объединения Италии, и расскажу их историю. А еще проведу вас по городу не только центральными, но и маленькими витиеватыми улочками, где царит совершенно особенная душевная атмосфера «настоящего» Палермо.

Исторические экскурсии в Палермо

Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на СицилииЭриче и Седжеста: два путешествия во времени на СицилииЭриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
163 за экскурсию
7 часов
21 отзыв
Насладиться живописными видами и выдающимися работами древних зодчих
Приглашаю вас на экскурсию в необыкновенной красоты средневековый городок-шкатулку Эричe и в древний город, известный загадочным народом Елимы, — Седжеста. Вы насладитесь удивительной атмосферой древности, живописными видами, местными продуктами и сохранившимися памятниками прошлых эпох, по которым сможете оценить талант и возможности древних архитекторов.
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и ЧинизиПо следам сицилийской мафии: Корлеоне и ЧинизиПо следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
176 за экскурсию
5 часов
21 отзыв
Посетить легендарные места криминальной деятельности знаменитых группировок из жизни и кино
Несмотря на все богатства и красоты Сицилии, мировую «славу» острову принесло именно звание колыбели итальянской мафии. На этой экскурсии мы проедемся по местам, связанным с действиями знаменитых криминальных группировок 20 века, — по следам реальных людей и знаменитых киноперсонажей: от дона Вито Корлеоне до борцов с мафией Пеппино Импастато и Паоло Борселлино.
Магия вечернего ПалермоМагия вечернего ПалермоМагия вечернего Палермо
129 за экскурсию
2.5 часа
4 отзыва
Исследовать главные достопримечательности города в волшебном свете фонарей
Вечером сицилийская столица напоминает город из сказок «Тысячи и одной ночи». Вы погуляете по ее центральным улицам и площадям и погрузитесь в атмосферу средневекового арабского и нормандского Палермо. Я расскажу самое интересное из богатой истории города и помогу прочувствовать его ритм и характер!

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