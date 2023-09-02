Катерина проводит ещё 4 экскурсии

Прогуливаясь старинными улочками, мы поговорим о городе, его героях и особенностях. После заглянем в монастырский дворик бенедиктинцев, где все наполнено светом, яркими цветами и изящными орнаментами. Увидим уголок, называемый «кьострино» — самое очаровательное место дворика. Еще Ги де Мопассан писал: «Пусть те, кто любит монастырские дворы, пройдутся по двору этого монастыря, и они забудут почти все другие, какие они когда-либо видели… Чудесный монастырский двор в Монреале наполняет душу таким чувством красоты, что вы охотно остались бы в нём хоть навсегда».
Золотой храм
Отдохнув у старинного фонтана, мы отправимся к Дуомо Монреале. Вы рассмотрите богато украшенные апсиды собора, стрельчатые арки разной высоты и цветов, отметите чистоту линий и воздушность пространства, торжественную гармонию пропорций. И, конечно, изучите золотое мозаичное покрытие, на котором разворачиваются страницы священной истории. Я покажу, как современные мастера делают картины из мозаики, научу читать средневековые символы и расскажу о ключевых событиях, увековеченных мастерами.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes B 200. При необходимости можем поехать на минивэне — подробности уточняйте в переписке
Продолжительность экскурсии, включая дорогу из/в Палермо — 3 часа
Дополнительные расходы: входной билет в собор (€4), билет на крышу собора (€5), входной билет во дворик бенедиктинцев (€8).
В собор запрещено входить в коротких шортах/юбках (колени должны быть прикрыты), одежде с глубокими вырезами, полупрозрачной одежде. Мужчины должны снимать головные уборы, женщинам косынки не нужны.
В некоторые дни экскурсию можно начать после обеда, возможность уточняйте у гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля или в удобном для вас месте в Палермо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Палермо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1213 туристов
Меня зовут Катерина, с 2007 года проживаю в Палермо. По образованию я специалист по организации и предоставлению туристических услуг, являюсь лицензированным гидом Италии. С 2013 года я занимаюсь своим любимым читать дальшеуменьшить
делом: рассказываю путешественникам об истории этого чудесного острова, его традициях и культуре. Сицилия для меня давно стала родной, поэтому я постараюсь открыть для вас этот остров с самых интересных сторон, влюбить в него раз и навсегда и, конечно, сделать ваш отдых максимально комфортным. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
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3
–
2
–
1
–
Станислав
Суперрр!!! Спасибо Катерине за чудесное путешествие! 🤩😍
+2
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В
Виктория
Спасибо огромное Кате, за великолепную экскурсию! Очень информативно, подробно и интересно! Отдельное спасибо за внимательное отношение и за любовь к своей работе и людям! Очень рекомендуем, подойдет всем, кто хочет познакомиться с историей Сицилии в деталях и подробностях. Отдельное спасибо за кукунчики🙏😍❤️
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Е
Елена
Совместили в один день 2 экскурсии "Знакомство с Палермо" (пешая экскурсия) и "из Палермо - в Дуомо Монреале". Очень удобно, по времени заняло 5 часов, но это время пролетело незаметно, читать дальшеуменьшить
так как были увлечены интересными, познавательными рассказами гида Катерины. Катерина- прекрасный гид, создала тёплую, дружественнуюатмосферу общения во время экскурсий, информацию подаёт легко, интересно, многогранно. . Ответила на все многочисленные вопросы на абсолютно разные темы о Сицилии и дала советы. . Наш экскурсионный день прошёл на одном дыхании и оставил "море" незабываемых впечатлений, благодаря Катерине! ❤️ Рекомендую обе экскурсии к посещению, особенно в сопровождении Катерины!! 🥰
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К
Капитолина
Монреале - что называется, обязательно к посещению на Сицилии! Собор 12 века не просто уникален историей создания и редчайшими по размеру, качеству и сохранности византийским мозаикам, он еще и ключик читать дальшеуменьшить
к понимаю как формировалась Сицилия. И без гида сложно обойтись, потому что каждый камень, мозаика, саркофаг, ворота Рая - все требует комментариев т пояснений. Катерина - отлично с этим справляется: много деталей, взаимосвязей, влюбленности в тему. Это здорово. Спасибо и очень рекомендую, но в два часа сложно уложиться. .
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Юлия
Спасибо большое Катерине за день проведённый в Палермо и в Монреале! Она очень легкий и приятный человек, не нагружает лишней информацией, с удовольствием отвечает на все вопросы, ее интересно слушать, благодаря ей мы открыли для себя Палермо! Если мы ещё приедем сюда, то обязательно свяжемся с Катей ещё раз!
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Т
Татьяна
Нам очень повезло с гидом, Катриной! Я запомнила даже все даты, которые озвучивала наш замечательный гид. Информация легко запоминалась, а это, на мой взгляд, редкий дар для гида. Экскурсия прошла легко, интересно и комфортно. Спасибо большое и очень хотим снова к Вам!!!
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