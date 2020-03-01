Катерина проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Секретный уголок

Прогуливаясь старинными улочками, мы поговорим о городе, его героях и особенностях. После заглянем в монастырский дворик бенедиктинцев, где все наполнено светом, яркими цветами и изящными орнаментами. Увидим уголок, называемый «кьострино» — самое очаровательное место дворика. Еще Ги де Мопассан писал: «Пусть те, кто любит монастырские дворы, пройдутся по двору этого монастыря, и они забудут почти все другие, какие они когда-либо видели…Чудесный монастырский двор в Монреале наполняет душу таким чувством красоты, что вы охотно остались бы в нём хоть навсегда».

Золотой храм

Отдохнув у старинного фонтана, мы отправимся к Дуомо Монреале. Вы рассмотрите богато украшенные апсиды собора, стрельчатые арки разной высоты и цветов, отметите чистоту линий и воздушность пространства, торжественную гармонию пропорций. И, конечно, изучите золотое мозаичное покрытие, на котором разворачиваются страницы священной истории. Я покажу, как современные мастера делают картины из мозаики, научу читать средневековые символы и расскажу о ключевых событиях, увековеченных мастерами.