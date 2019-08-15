7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Этна — самый большой действующий вулкан Европы. Его высота составляет 3550 метров над уровнем моря, площадь — 1250 кв. км. В результате боковых извержений у Этны образовалось более 400 кратеров. В среднем раз в три месяца вулкан извергает лаву.

Программа

Если после подъема к кратеру Сильвестру, впечатлений вам будет недостаточно, на этом этапе нашей поездки вы можете продолжить экскурсию самостоятельно: за 60 евро по канатной дороге вас поднимут на высоту 2550м над уровнем моря к действующим кратерам. Обязательно, возьмите с собой теплую одежду: на вершине вулкана всегда ветрено и прохладно, температура опускается на 10–15 градусов! Одежду также можно взять напрокат за 1-2 евро. Далее садитесь в джип и через 15 минут — вы практически на вершине Этны. Здесь вас и других туристов встретит гид, который на английском или итальянском расскажет о вулкане. Он проведет вас к полудействующему кратеру, который теперь извергает вместо лавы пары воздуха и немного газа, покажет, где были последние извержения.

Посещение вулкана Этна мы можем совместить с одним из интересных вам направлений: