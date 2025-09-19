7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Этна - крупнейший действующий вулкан Европы, высотой 3550 метров. На автомобиле поднимитесь на высоту 1900 м, где можно увидеть потухший кратер Сильвестр и насладиться панорамой восточного побережья Сицилии и Калабрии. Для желающих продолжить экскурсию, возможен подъем на канатной дороге до 2550 м и посещение полудействующего кратера. Дополнительно можно посетить город Таормина, виллу Дель-Казале или отправиться на шоппинг в аутлет «Сицилийская деревня»

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Этна — самый большой действующий вулкан Европы. Его высота составляет 3450 метров над уровнем моря, площадь — 1250 кв. км. В результате боковых извержений у Этны образовалось более 400 кратеров. В среднем раз в три месяца вулкан извергает лаву.

Что вас ожидает

Если после подъема к кратеру Сильвестру, впечатлений вам будет недостаточно, на этом этапе нашей поездки вы можете продолжить экскурсию: за €95 по канатной дороге вас поднимут на высоту 2750 метров над уровнем моря к действующим кратерам. Обязательно, возьмите с собой теплую одежду: на вершине вулкана всегда ветрено и прохладно, температура опускается на 10–15 градусов! Одежду также можно взять напрокат за €1-2. Далее садитесь в джип и через 15 минут — вы практически на вершине Этны. Мы подойдём к полудействующему кратеру, который теперь извергает вместо лавы пары воздуха и немного газа, покажет, где были последние извержения.

Посещение вулкана Этна мы можем совместить с одним из интересных вам направлений:

прогулка по городу Таормина. Это один из самых известных сицилийских курортов, расположенный на склоне горы Тауро, откуда открываться потрясающий вид на Этну;

осмотр виллы Дель-Казале. Всемирно известная древнеримская вилла, построенная в IV в. до н. р., сегодня входит в список ЮНЕСКО. Здесь вы увидите 3,5 тысячи кв. м хорошо сохранившихся мозаик времен Римской Империи;

шоппинг в аутлете «Сицилийская деревня». Здесь представлены все основные итальянские бренды: Armani, Dolce&Gabbana, Versace, Gucci, Trussardi и другие.

Организационные детали