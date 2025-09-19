7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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🛍 Шоппинг в аутлете «Сицилийская деревня»
Что можно увидеть
Этна
Кратер Сильвестр
Таормина
Вилла Дель-Казале
Сицилийская деревня
Описание экскурсии
Этна — самый большой действующий вулкан Европы. Его высота составляет 3450 метров над уровнем моря, площадь — 1250 кв. км. В результате боковых извержений у Этны образовалось более 400 кратеров. В среднем раз в три месяца вулкан извергает лаву.
Что вас ожидает
Если после подъема к кратеру Сильвестру, впечатлений вам будет недостаточно, на этом этапе нашей поездки вы можете продолжить экскурсию: за €95 по канатной дороге вас поднимут на высоту 2750 метров над уровнем моря к действующим кратерам. Обязательно, возьмите с собой теплую одежду: на вершине вулкана всегда ветрено и прохладно, температура опускается на 10–15 градусов! Одежду также можно взять напрокат за €1-2. Далее садитесь в джип и через 15 минут — вы практически на вершине Этны. Мы подойдём к полудействующему кратеру, который теперь извергает вместо лавы пары воздуха и немного газа, покажет, где были последние извержения.
Посещение вулкана Этна мы можем совместить с одним из интересных вам направлений:
прогулка по городу Таормина. Это один из самых известных сицилийских курортов, расположенный на склоне горы Тауро, откуда открываться потрясающий вид на Этну;
осмотр виллы Дель-Казале. Всемирно известная древнеримская вилла, построенная в IV в. до н. р., сегодня входит в список ЮНЕСКО. Здесь вы увидите 3,5 тысячи кв. м хорошо сохранившихся мозаик времен Римской Империи;
шоппинг в аутлете «Сицилийская деревня». Здесь представлены все основные итальянские бренды: Armani, Dolce&Gabbana, Versace, Gucci, Trussardi и другие.
Организационные детали
Для проведения экскурсии необходим ваш (или арендованный) автомобиль. Встретиться мы можем в городе, где вы остановились на Сицилии, или по дороге на вулкан Этна.
Экскурсия возможна только для западной Сицилии
После посещения вулкана за дополнительную плату (€70), возможно посещение города Таормина или вилла дель Казале
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Чинизи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Палермо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 995 туристов
Добрый день! Меня зовут Инна, и я с 2007 лет живу на Сицилии. Буду рада показать вам этот удивительный остров таким, какой он есть — с его историей, культурой, легендами читать дальшеуменьшить
и воспоминаниями. Считаю, что работа гида — это призвание, и я с любовью, открытостью и ответственностью отношусь к этой профессии. Я очень рада соотечественникам, ведь нам всегда есть о чем вместе посмеяться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валерий
Очень понравилась экскурсовод Инна,на Этне не было русского сапровождающего,и она пошла с нами переводчиком,молодец. Спасибо ей и всей команде Tripster.
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Мария
Наш день с Инной был похож на сицилийский праздник: шумный, тёплый и полный удивительных историй.
Инна словно волшебница — с лёгкостью погружала нас в мир древних легенд, традиций и тех самых читать дальшеуменьшить
семейных секретов, которыми на Сицилии гордятся так же сильно, как своими мамами (а это, поверьте, высшая форма любви!).
С её рассказами вулкан оживал, ветры шептали древние сказания, а каждый камешек под ногами превращался в свидетеля тысячелетий. Мы смеялись, удивлялись, ловили солнечные лучи — и, кажется, в какой-то момент сами стали немножко сицилийцами: влюблёнными в жизнь, в остров и, конечно, в мамины рецепты!
Инна, спасибо вам за этот день — за тепло, знания, полезные советы по Палермо и ту особую атмосферу, которую могут создать только люди, искренне любящие эту землю и уважающие её традиции.
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Maria
Инна замечательный экскурсовод, кладезь знаний, фактов, истории, особая изюминка мифы/легенды/придания! Прекрасный рассказчик и собеседник! Не давала скучать и всегда на позитиве! К Инне можно было обратиться с разнообразными вопросами и она поможет, читать дальшеуменьшить
будь то организовать ресторан на вечер или помочь выбрать отель/ побережье для дальнейшей остановки. Посоветует, что посетить,и на что обратить особое внимание! Это было чудесно, что нам на Сицилии, попалась такой замечательный человек! Она вдыхал в нас дух каждой достопримечательности,которую мы встречали на пути! Если мы сюда вернёмся, то обязательно обратимся к ней!
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Р
Руслан
Отличная поездка! На вулкан куда планировалось попасть не удалось из-за очень сильного ураганного ветра и гололеда, но до первого кратера добрались. На ногах устоять было невозможно, лавовый песок и камни читать дальшеуменьшить
летели в лицо как на Марсе во время песчаной бури! Потом дорогу вообще перекрыли и пришлось вернуться. Зато дополнительно посетили пещерку образованную лавовой рекой с мини-сталактитами образованными лавой стекающей с потолка. Затем отправились отогреваться в Таормину! Отличный обед, незабываемый красивый городок Таормина, прекрасные виды, интереснейший рассказ о сицилийской мафии. Огромное спасибо гиду Инне, все очень понравилось!
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В
Валерий
Около года назад побывали на Этне.
Несмотря на не самую классную погоду получили море впечатлений и новой информации. По пути к вулкану узнали про историю острова в целом, из окна машины увидели читать дальшеуменьшить
несколько значимых точек интереса. Действительно колоссальный и концентрированный рассказ, который, тем не менее окажется полезным на обратном пути.
К сожалению, жена не смогла подниматься к кратерам, но благодаря Инне, которая продолжила для нее экскурсию у начала канатки, я смог подняться над облаками на вулкан, где отлично провел время, а жена тоже не скучала, узнала много нового и отлично провела время. Мы очень это ценим.
На обратном пути удалось послушать истории, относящиеся больше к местному менталитету (для понимания этого пригодились недавно полученная информация об истории острова), узнали немного о мафии, ее следе в кинематографе.
Эрудированный гид, грамотная речь, широкий кругозор, харизма. Спасибо Инне за то, что поделилась с нами этим:)
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В
Виктория
Всем советую экскурсию на Этну и особенно если с вами гид Инна. Девушка рассказывает очень интересно не только конкретно про вулкан, но про все что вас интересует и о том читать дальшеуменьшить
о чем вы даже не догадываетесь спросить. К концу экскурсии мозг уже отказывался воспринимать информацию, а Инна старалась все же успеть все рассказать с полной самоотдачей. Обязательно поднимайтесь на фуникулере на Этну и далее пешком или на джипах еще выше. Состояние легкой эйфории от нехватки кислорода пусть вас не пугает. Очень здорово!!! P.S, Совет - будьте внимательны в местах массового скопления туристов .т. к. воры не дремлют. У нас после спуска с Этны в сувенирном магазинчике украли айфон:(
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