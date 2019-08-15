7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Подняться к кратерам знаменитого вулкана и восхититься потрясающей панорамой Сицилии

Инна
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Инна – ваш гид
Древние греки были уверены, что в жерле Этны находится кузнеца бога ремесел Гефеста, поэтому прозвали вулкан Аитна — огнедышащая гора.

На автомобиле мы с вами поднимемся на высоту 1900 м, где можно увидеть потухший кратер Сильвестр.

Вам откроется потрясающая панорама восточного побережья Сицилии и Калабрии.
210 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Чинизи
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Этна — действующий вулкан Сицилии
Этна — действующий вулкан Сицилии

Этна — самый большой действующий вулкан Европы. Его высота составляет 3550 метров над уровнем моря, площадь — 1250 кв. км. В результате боковых извержений у Этны образовалось более 400 кратеров. В среднем раз в три месяца вулкан извергает лаву.

Программа

Если после подъема к кратеру Сильвестру, впечатлений вам будет недостаточно, на этом этапе нашей поездки вы можете продолжить экскурсию самостоятельно: за 60 евро по канатной дороге вас поднимут на высоту 2550м над уровнем моря к действующим кратерам. Обязательно, возьмите с собой теплую одежду: на вершине вулкана всегда ветрено и прохладно, температура опускается на 10–15 градусов! Одежду также можно взять напрокат за 1-2 евро. Далее садитесь в джип и через 15 минут — вы практически на вершине Этны. Здесь вас и других туристов встретит гид, который на английском или итальянском расскажет о вулкане. Он проведет вас к полудействующему кратеру, который теперь извергает вместо лавы пары воздуха и немного газа, покажет, где были последние извержения.

Посещение вулкана Этна мы можем совместить с одним из интересных вам направлений:

  • прогулка по городу Таормина. Это один из самых известных сицилийских курортов, расположенный на склоне горы Тауро, откуда открываться потрясающий вид на Этну;
  • осмотр виллы Дель-Казале. Всемирно известная древнеримская вилла, построенная в IV в. до н.р., сегодня входит в список ЮНЕСКО. Здесь вы увидите 3,5 тысячи кв. м хорошо сохранившихся мозаик времен Римской Империи;
  • шоппинг в аутлете «Сицилийская деревня». Здесь представлены все основные итальянские бренды: Armani, Dolce&Gabbana, Versace, Gucci, Trussardi и другие.

Организационные детали

  • Для проведения экскурсии необходимо наличие вашего (или арендованного) автомобиля. Встретиться мы можем в городе, где вы остановились на Сицилии, или по дороге на вулкан Этна.
  • Экскурсия возможна только для западной Сицилии.
  • После посещения вулкана за дополнительную плату — 30 евро, возможно посещение города Таормина и вилла дель Казале.
Этна — действующий вулкан Сицилии
Этна — действующий вулкан Сицилии
Этна — действующий вулкан Сицилии
Этна — действующий вулкан Сицилии
Этна — действующий вулкан Сицилии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Чинизи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Инна
Инна
Добрый день! Меня зовут Инна, и я более 17 лет живу на Сицилии. Я буду рада показать вам этот удивительный остров таким, какой он есть — с его историей,культурой, легендами и воспоминаниями. Считаю, что работа гида — это призвание, и я с любовью, открытостью и ответственностью отношусь к этой профессии. Я очень рада соотечественникам, ведь нам всегда есть о чем вместе посмеяться ;)
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 августа 2019
Экскурсия на вулкан Этна. Всё понравилось, Инна интересный рассказчик, с ней время пролетело не заметно, узнали всю историю Сицилии, а так же о жизни острова в наши дни. Замечательный гид, рекомендую.
10 августа 2019
Были на Экскурсии на вулкан Этна с гидом Инной. Безумно все понравилось!!! Инна знает о Сицилии всё!!! Отвечает на любые вопросы, очень интересно рассказывает не только исторические факты, но и о жизни острова в наши дни. А уж сколько я теперь знаю про мафию, сам комиссар Катани позавидует!!! Очень благодарны Инне, за волшебный день на Этне!!! Совершенно чудесный гид, мастер своего дела!!! И очень комфортный в общении (это важно!) человек! Вам очень повезёт, если вы с ней познакомитесь)
18 июля 2019
Это больше везение, что нам попался такой гид, как Инна. Мы забрали ее в Палермо и весь долгий путь до Этны, а это больше 3х часов, Инна без устали рассказывала нам историю и легенды Сицилии и Этны. Экскурсия была очень большая, так как кроме Этны мы посетили еще и Таормину, у Инны хватило терпения ответить на все наши вопросы, более того, она познакомила нас и с внутренней стороной жизни сицилийцев: семейными традициями, обычаями, особенностями обучения и лечения, в общем со всем-всем-всем. Спасибо большое Инне за отлично проведенный день, рекомендую к посещению.
26 января 2019
Супер! Большое спасибо!
4 ноября 2017
Побывали на Экскурсии " Этна- действующий вулкан Сицилии" с Инной Аксеновой, Интересный рассказ, юмор, доброжелательность и внимание к своим туристам создали неповторимую атмосферу. Этна- то место, которое впечатляет. Здесь должен хотя бы раз побывать каждый. Огромное спасибо.
5 сентября 2016
Всем советую экскурсию на Этну и особенно если с вами гид Инна. Девушка рассказывает очень интересно не только конкретно про вулкан , но про все что вас интересует и о том о чем вы даже не догадываетесь спросить. К концу экскурсии мозг уже отказывался воспринимать информацию , а Инна старалась все же успеть все рассказать с полной самоотдачей.
Обязательно поднимайтесь на фуникулере на Этну и далее пешком или на джипах еще выше. Состояние легкой эйфории от нехватки кислорода пусть вас не пугает. Очень здорово!!!
P.S, Совет - будьте внимательны в местах массового скопления туристов .т.к. воры не дремлют. У нас после спуска с Этны в сувенирном магазинчике украли айфон :(
3 мая 2016
Все было здорово, рекомендую. Инна великолепный рассказчик и кладезь материала исторического.
Были с ней весь день с 8 утра до 22 часов. Все это время она делилась с нами без устали информацией про Сицилию, включая современную жизнь. Очень эрудированная и веселая девушка!

Инна проводит ещё 2 экскурсии

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