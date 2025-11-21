Вы подниметесь на крышу монастыря святой Екатерины, посмотрите сверху на фонтан Стыда и узнаете, что выкрикивали, глядя на него, средневековые монахини. Попробуете вкуснейшие монастырские пирожные с миндалем и ванилью, приготовленные по старинным секретным рецептам, и услышите, почему в прошлом местные служительницы продавали их молча.
Королевский дворец
Мы отправимся в легендарный Королевский дворец — важнейший монумент Палермо, издавна играющий роль политического и военного центра. Я расскажу, когда и почему был построен дворец, что означают византийские сцены на его стенах и какие детали привнесли в декорации дворца арабские строители. Вас восхитят чудесные мозаики на золотом фоне, деревянный кессонный потолок и великолепная норманнская капелла.
Прогулка по секретным улочкам и Кафедральный собор
Вы посетите Кафедральный собор Палермо и узнаете, что общего между ним и Королевским дворцом, сколько покровительниц города в нем захоронено и что стояло когда-то на месте базилики. Мы пройдём не только центральными улицами, но и таинственными дорогами, где когда-то вечерами «летали стулья», а ночами творила правосудие секретная секта.
Организационные детали
В некоторые дни экскурсию можно начать после 15:00, возможность уточняйте у гида
В воскресенье и праздничные дни экскурсия не проводится
Если вас больше 4 человек, необходимо доплатить за радиоприемники по €3 с человека
Входные билеты и дегустация пирожных не включены в стоимость: смотровая площадка — €7–10 с человека, королевский дворец (часовня и апартаменты) — €19. ВАЖНО: во вторник, среду и четверг посетить королевские апартаменты нельзя, только часовню. Стоимость билета в эти дни: €16 — взрослые, €10 — дети с 14 до 17 лет, €11 — граждане Евросоюза старше 65 лет, бесплатно для детей до 14 лет
Пожалуйста, наденьте удобную обувь — пеший маршрут составляет примерно 2,5–3 км. К сожалению, экскурсия не подходит для маленьких детей в колясках и людей с ограниченными возможностями, так как лифтов на смотровых площадках нет
Если вас больше 6 человек, доплата за каждого участника составит €25
В жаркую погоду гид может скорректировать маршрут и отменить выход на крышу в целях безопасности
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Старый город Палермо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Палермо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1213 туристов
Меня зовут Катерина, с 2007 года проживаю в Палермо. По образованию я специалист по организации и предоставлению туристических услуг, являюсь лицензированным гидом Италии. С 2013 года я занимаюсь своим любимым читать дальшеуменьшить
делом: рассказываю путешественникам об истории этого чудесного острова, его традициях и культуре. Сицилия для меня давно стала родной, поэтому я постараюсь открыть для вас этот остров с самых интересных сторон, влюбить в него раз и навсегда и, конечно, сделать ваш отдых максимально комфортным. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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S
Svetlana
У нас была экскурсия в Палермо, и Катерина подарила нам незабываемый день. Это невероятный профессионал — внимательная, деликатная, увлечённая, знающая каждую деталь этого города. Благодаря ей Палермо открылся с такой удивительной, яркой и живой стороны, что нам хочется вернуться сюда снова и снова.
Катерина — выше всяких похвал. От всей души рекомендуем!
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Kate
Огромное спасибо за замечательные впечатления и интересную экскурсию!
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А
Александра
Если бы можно было поставить 6⭐️! Прекрасно структурированная экскурсия, подходящая не только для первого знакомства с Палермо, но и для углубленного. Екатерина очень глубоко знает историю, разбирается в архитектуре и невероятно читать дальшеуменьшить
интересно рассказывает о быте и нравах сицилийцев и других народов когда-либо населявших эту прекрасную, удивительную землю. К тому же она прекрасный рассказчик и очень эмпатичный, влюбленный в свое дело человек. У нас была группа людей (семья) от 20 до 70 лет и все остались в полнейшем восторге! Время пролетело, как одна минута! Спасибо огромное!!!
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Л
Лариса
Катерина совершенно чудесный гид, и увлеченный, эрудированный!! Это лучшая экскурсия на Сицилии, несомненно!! Очень грамотно встроена экскурсия, не все запоминается и ложится на память) правильно расставлены акценты, Палермо запомнился своеобразием) а не слился в череду картинок. Спасибо огромное Катерине! В этом - её талант! Заманила, заинтересовала, подарила удовольствие! Спасибо!!!
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В
Валерия
Отлично организованная экскурсия👌🏻информация воспринимается без усилий и с интересом даже при условии изматывающей жары, что безусловно является заслугой Екатерины) Палермо заиграл новыми красками после столь увлекательной прогулки 🫶🏻
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O
Olga
Катерина провела великолепную экскурсию. Мы много путешествуем и Катерина одна из лучших гидов. Мы остались очень рады что выбрали ее. Рекомендую! Спасибо Катя.
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