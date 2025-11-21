Вы погуляете по древнейшим кварталам, подниметесь на лучшие панорамные площадки, посетите женский монастырь, главный собор Палермо и Королевский дворец со знаменитой мозаикой. Я покажу шедевры архитектуры сицилийской столицы, построенные со времен арабского правления до объединения Италии, и расскажу их историю. А еще проведу вас по городу не только центральными, но и маленькими витиеватыми улочками, где царит совершенно особенная душевная атмосфера «настоящего» Палермо.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 6 чел.

Описание экскурсии

Палермо с высоты птичьего полета

Вы подниметесь на крышу монастыря святой Екатерины, посмотрите сверху на фонтан Стыда и узнаете, что выкрикивали, глядя на него, средневековые монахини. Попробуете вкуснейшие монастырские пирожные с миндалем и ванилью, приготовленные по старинным секретным рецептам, и услышите, почему в прошлом местные служительницы продавали их молча.

Королевский дворец

Мы отправимся в легендарный Королевский дворец — важнейший монумент Палермо, издавна играющий роль политического и военного центра. Я расскажу, когда и почему был построен дворец, что означают византийские сцены на его стенах и какие детали привнесли в декорации дворца арабские строители. Вас восхитят чудесные мозаики на золотом фоне, деревянный кессонный потолок и великолепная норманнская капелла.

Прогулка по секретным улочкам и Кафедральный собор

Вы посетите Кафедральный собор Палермо и узнаете, что общего между ним и Королевским дворцом, сколько покровительниц города в нем захоронено и что стояло когда-то на месте базилики. Мы пройдём не только центральными улицами, но и таинственными дорогами, где когда-то вечерами «летали стулья», а ночами творила правосудие секретная секта.

Организационные детали