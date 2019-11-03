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  3. Палермо — панорамный и королевский!

Живописные смотровые площадки, старинные храмы, дворцы и дегустация пирожных

Катерина
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Катерина – ваш гид
Вы погуляете по древнейшим кварталам, подниметесь на лучшие панорамные площадки, посетите женский монастырь, главный собор Палермо и Королевский дворец со знаменитой мозаикой.

Я покажу шедевры архитектуры сицилийской столицы, построенные со времен арабского правления до объединения Италии, и расскажу их историю.

А еще проведу вас по городу не только центральными, но и маленькими витиеватыми улочками, где царит совершенно особенная душевная атмосфера «настоящего» Палермо.
От 163 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Piazza Quattro canti
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Палермо — панорамный и королевский!
Палермо — панорамный и королевский!

Что вас ожидает

Палермо с высоты птичьего полета
Вы подниметесь на крышу монастыря святой Екатерины, посмотрите сверху на фонтан Стыда и узнаете, что выкрикивали, глядя на него, средневековые монахини. Попробуете вкуснейшие монастырские пирожные с миндалем и ванилью, приготовленные по старинным секретным рецептам, и услышите, почему в прошлом местные служительницы продавали их молча.

Королевский дворец
Мы отправимся в легендарный Королевский дворец — важнейший монумент Палермо, издавна играющий роль политического и военного центра. Я расскажу, когда и почему был построен дворец, что означают византийские сцены на его стенах и какие детали привнесли в декорации дворца арабские строители. Вас восхитят чудесные мозаики на золотом фоне, деревянный кессонный потолок и великолепная норманнская капелла.

Прогулка по секретным улочкам и Кафедральный собор
Вы посетите Кафедральный собор Палермо и узнаете, что общего между ним и Королевским дворцом, сколько покровительниц города в нем захоронено и что стояло когда-то на месте базилики. Далее мы направимся в сторону Большого театра, но не центральными улицами, а таинственными дорогами, где когда-то вечерами «летали стулья», а ночами творила правосудие секретная секта. Я расскажу, на скольких церквях стоит театр Массимо и какие короли побывали в нем!

Организационные детали

  • В некоторые дни экскурсию можно начать после 15:00, возможность уточняйте у гида.
  • В воскресенье и праздничные дни экскурсия не проводится.
  • Входные билеты и дегустация пирожных не включены в стоимость: смотровая площадка — 5-8 евро с человека, королевский дворец (часовня и апартаменты) — 12 евро. ВАЖНО: во вторник, среду и четверг посетить королевские апартаменты нельзя, только часовню. Стоимость билета в эти дни — 10 евро. Детям до 14 лет бесплатно, с 14 до 17 лет — 4 евро.
  • Пожалуйста, наденьте удобную обувь — пеший маршрут составляет примерно 2,5 км. К сожалению, экскурсия не подходит для маленьких детей в колясках и людей с ограниченными возможностями, так как лифтов на смотровых площадках нет.
  • Если вас больше 6 человек, доплата за каждого участника составит 25 евро.
Палермо — панорамный и королевский!
Палермо — панорамный и королевский!
Палермо — панорамный и королевский!
Палермо — панорамный и королевский!
Палермо — панорамный и королевский!
Палермо — панорамный и королевский!
Палермо — панорамный и королевский!
Палермо — панорамный и королевский!
Палермо — панорамный и королевский!
Палермо — панорамный и королевский!
Палермо — панорамный и королевский!
Палермо — панорамный и королевский!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Piazza Quattro canti.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Катерина
Катерина
Меня зовут Катерина, с 2007 года проживаю в Палермо. По образованию я специалист по организации и предоставлению туристических услуг, являюсь лицензированным гидом Италии. Уже более 11 лет живу на Сицилии, а с 2013 года занимаюсь своим любимым делом: рассказываю путешественникам об истории этого чудесного острова, его традициях и культуре. Я постараюсь открыть для вас Сицилию с самых интересных сторон, влюбить в нее раз и навсегда и, конечно, сделать ваш отдых максимально комфортным. До встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 ноября 2019
Катерина совершенно чудесный гид, и увлеченный, эрудированный!! Это лучшая экскурсия на Сицилии, несомненно!!
Очень грамотно встроена экскурсия, не все запоминается и ложится на память) правильно расставлены акценты, Палермо запомнился своеобразием) а не слился в череду картинок. Спасибо огромное Катерине! В этом - её талант! Заманила, заинтересовала, подарила удовольствие! Спасибо!!!

Катерина проводит ещё 4 экскурсии

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