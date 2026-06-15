Индивидуальная
до 6 чел.
Первое свидание с Палермо
Насыщенная обзорная прогулка по историческому центру
Начало: В историческом центре Палермо
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Палермо как на ладони
Подняться на гору Монтепеллегрино и погулять по старинным кварталам
Начало: Старый город Палермо
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €470 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
Погрузитесь в историю итальянской мафии с экскурсией в Корлеоне и Чинизи, где реальность переплетается с легендами
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:30
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Палермо: множество лиц одного города
Познакомиться с главными достопримечательностями за 3 часа
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от €295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Палермо - панорамный и королевский
Живописные смотровые площадки, старинные храмы, дворцы и дегустация пирожных
Начало: Старый город Палермо
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €385 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Палермо - в Дуомо Монреале
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя мозаики и архитектуру Дуомо Монреале, великолепный собор на склонах горы Капуто
Начало: у вашего отеля или в удобном для вас месте в Палер...
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Катакомбы капуцинов
Пройти по коридорам подземного кладбища и узнать, кто и почему нашёл здесь последний приют
Начало: Экскурсии возле Катакомб
10 авг в 15:00
11 авг в 15:00
от €85 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Одно из самых причудливых зданий Сицилии
Погрузитесь в атмосферу загадочной Виллы Палагония, известной своими необычными скульптурами и историей, привлекающей путешественников со всего мира
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Палермо
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €76 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Посетите средневековый Эриче и древнюю Седжесту на индивидуальной экскурсии. Оцените красоту древних памятников и насладитесь местными деликатесами
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Стрит-фуд по-сицилийски
Исследуйте гастрономические традиции Палермо через его стрит-фуд. Прогулка по рынку Балларо, дегустация местных деликатесов и знакомство с культурой города
Начало: Старый город
29 авг в 11:30
5 сен в 11:30
от €270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Палермо до города на минивэне
Быстро и с комфортом добраться до места отдыха
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €80 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечернего Палермо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
7 сен в 20:30
8 сен в 20:30
от €149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Палермо - в Эриче с панорамными остановками (поездка без экскурсии)
Борго Паррини, Кастелламмаре-дель-Гольфо, Трапани и средневековый Эриче в облаках
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €500 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
Откройте для себя красоту Палермо с высоты горы Монтепеллегрино и насладитесь пляжами Монделло. История и природа в одном туре
Начало: Забираем гостей на машине в согласованном месте
Расписание: По договоренности
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Погрузитесь в мир аристократии и тайн с экскурсией по вилле «монстров» и антикварному музею игрушек
Начало: Исторический центр Палермо
23 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Этна - действующий вулкан Сицилии
Посетите вулкан Этна и насладитесь видами Таормины. Уникальная возможность увидеть древние мозаики и сделать покупки в лучших итальянских магазинах
Начало: Чинизи
24 авг в 06:00
25 авг в 06:00
от €255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Блеск и нищета южной Европы. Палермо
Начало: По договоренности с клиентом
€185 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Одна площадь - тысяча легенд. Piazza Marina и ее призраки
Начало: Порта Феличе, набережная
Расписание: Любой день, по договоренности. По воскресеньям интереснее всего (блошиный рынок).
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Винные тропинки Сицилии
Погрузитесь в мир сицилийских вин, посетив лучшие винодельни острова. Узнайте секреты семейных традиций и насладитесь местной природой
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Три тысячи лет истории за три часа
Начало: Палермо
Сегодня в 09:00
10 авг в 08:00
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
Путешествие на Монтепеллегрино и в Монделло подарит вам незабываемые виды, истории и отдых на пляже. Откройте для себя магию Палермо
Начало: Забираем гостей на машине (в Палермо)
Расписание: По договоренности
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия
Начало: Площадь Политеама (по договор. возм. изменения)
Расписание: В любой день. По договоренности после 16.00.
€75 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сельская жизнь в сицилийских горах (на вашем авто из Палермо)
Индивидуальная экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Прогулка по горам, дегустация вина и сбор сезонных плодов в окружении природы
Завтра в 14:30
10 авг в 14:30
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация вина на винодельне близ Палермо
Погрузитесь в мир сицилийского виноделия на индивидуальной экскурсии. Узнайте о секретах виноделия, попробуйте лучшие вина и насладитесь местными закусками
Начало: Из Палермо. Если вы остановились в другом городе, ...
10 авг в 11:30
11 авг в 11:30
от €500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Монреале. Королевская гора и и лик Христа
Начало: Палермо. Гид забирает гостей на машине
Расписание: Собор закрывается в 12.45 на обед и снова открывается в 14.00.
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Выше облаков… Аутентичный средневековый Эриче
Эриче - город-музей под открытым небом, сохранивший средневековую атмосферу. Узнайте больше о его богатой истории и уникальной архитектуре
Начало: Гид заезжает за гостями по указ. адресу в Палермо
Расписание: В любой день. Выезд желательно не позднее 09.00.
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Street art Палермо
Начало: Италия, Сицилия, Палермо, Пьяцца делла Пинта
Сегодня в 09:00
€190 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
Винные тропинки Сицилии. Экскурсия из Палермо
Узнайте секреты сицилийских вин на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в историю и культуру виноделия на острове
Начало: Встреча в вашем отеле в Палермо
Расписание: по договоренности
€300 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
«Божественная» конкуренция: лики Христа или как мерились силой сильные мира
Начало: Площадь 4-х углов (Кватро канти) или по договоренн...
Расписание: Оптимальное время начала экскурсии, с учетом работы церквей и музеев, в 9:30. (кроме воскресенья).
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Дата посещения: 15 июн 2026
Прошло все изумительно!!! Гид Инна профессор своего дела!!! Грация!!!
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Г
Дата посещения: 21 апр 2026
Екатерина - очень профессиональный гид! И самое главное, что она внимательна к интересам группы, всегда старается ответить на вопросы по
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нам очень понравилось. интересно было посмотреть на город с точки зрения местного жителя, Ксения внимательна к нашим вопросам и, даже влюбила нас в Палермо и Сицилию
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Екатерина — прекрасный экскурсовод и очень приятный человек! Благодаря ей мы по-настоящему влюбились в Палермо. Экскурсия прошла на одном дыхании: интересно, увлекательно и с душой. Понравилось и взрослым, и детям. От всей души рекомендуем!
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M
Здравствуйте! Была на индивидуальной экскурсии с Татьяной. Это было великолепно, Татьяна -профессиональный гид, от нее я узнала массу интересных фактов
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Хочу выразить благодарность Ксении за экскурсию по Палермо. Экскурсовод - эрудированный и глубокий человек. Материал подается очень увлекательно, а богатый,
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А
Отличная экскурсия для знакомства с городом. Мария очень увлекательно рассказывает, динамично и интересно!
Однозначно рекомендую!
Однозначно рекомендую!
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Ксения проводила нам с дочерью экскурсию по Палермо. Это были три часа увлекательных рассказов об истории, культуре, обычаях и обыкновениях
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Е
Хочу выразить огромную благодарность Роману, за прекрасную поездку, с его стороны пунктуальность, внимание, красивые виды острова, интересные факты из истории острова. Очень приятно было общаться, рекомендую всем.
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М
Водитель был очень приветливый, особенно с детьми обращался с теплом. В самом автомобиле чувствовался настоящий комфорт – кондиционер отлично охлаждал,
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Всего 419 отзывов в Палермо
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Ответы на вопросы от путешественников по Палермо
Самые популярные экскурсии в Палермо
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Сколько стоит экскурсия по Палермо в августе 2026
Сейчас в Палермо можно забронировать 31 экскурсию от 75 до 500. Туристы уже оставили гидам 419 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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