Все экскурсии в Палермо
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Палермо – доступно 15 экскурсий на 2021 год, 100 ⭐ отзывов, цены от €20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Палермо почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
3ч
€162.5
за 1-12 чел.
В субботу или воскресенье в 10.00
1ч
€20
за 1 чел.
Катакомбы Палермо. Экскурсия в музей мертвых
Любителям мистики и загадочных историй о загробном мире обязательно стоит побывать в этом музее
На данный момент экскурсия не проводится
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€166
за 1-6 чел.
Первое свидание с Палермо
Насыщенная обзорная прогулка по историческому центру
Индивидуальная экскурсия
6ч
€300
за 1-5 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€250
за 1-4 чел.
Палермо как на ладони
Прокатиться на автомобиле с панорамной крышей и погулять по старинным кварталам
Индивидуальная экскурсия
7ч
€300
за 1 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€250
за 1-3 чел.
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Поездка из Палермо в Багерию за таинственными историями и зрелищами
Индивидуальная экскурсия
3ч
€75
за 1 чел.
В любой день. 19.00
Индивидуальная экскурсия
10ч
€400
за 1-4 чел.
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
Солончаки Трапани, заоблачный Эриче и таинственная заброшенная деревня
Индивидуальная экскурсия
3ч
€110
за 1-4 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€250
за 1-8 чел.
Палермо: множество лиц одного города
Объемная экскурсия по городу на целый день
Индивидуальный трансфер
5ч
€300
за 1-4 чел.
Золото Палермо и Монреале
Всего в нескольких минутах езды от Палермо расположен городок Монреале, с его известным прекрасным главным...
В субботу в 10.00 (собор закрывается в 12.45)
Индивидуальная экскурсия
4ч
€130
за 1-4 чел.
Собор закрывается в 12.45.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€75
за 1 чел.
Первая половина дня - начало 10.00 или 11.00.
Индивидуальная экскурсия
7ч
€290
за 1-4 чел.
Выше облаков… Аутентичный средневековый Эриче
Эриче - это город-музей под открытым небом, примерно в двух часах езды на машине от Палермо
В любой день. Выезд желательно не позднее 09.00.
Последние отзывы «Экскурсии Палермо»
- Отзыв на: Палермо как на ладониEEkaterina19 августа 2021Спасибо за великолепную, интересную и содержательную экскурсию, я и трое моих детей 4 часа заворожённо слушали и смотрели…. Катерина -прекрасный рассказчик, она умеет стилистически адаптироваться к аудитории, в нашем случае - к детско-подростковой, завоевывая внимание слушателей на сто процентов. Такой профессионализм вызывает огромное уважение. От чистого сердца благодарю Катерину и, конечно, рекомендую ее в качестве гида!
- Отзыв на: Палермо: множество лиц одного городаППолина9 июля 2021Спасибо! Экскурсия очень интересная, гид Ксения очень лёгкая, приятная девушка с отличными знаниями всего палермо! С удовольствием рекомендую!
- Отзыв на: Палермо как на ладониВВалерий5 октября 2020В районе года назад побывали на данной экскурсии. Впечатления до сих пор свежи и приятны. Достаточно плотная и содержательная экскурсия. Из совсем необычных впечатлений - посещение кабинета мэра. Еще не был нигде, где можно было бы вот так попасть в кабинет городского управляющего:) Это была наша последняя экскурсия в отпуске, к тому моменту выяснил для себя необычную вещь - у каждого гида немного свои истории про мафию, байки, легенды и версии событий. Очень необычно осознавать, что каждая история, возможно, обросла домыслами, но имеет под собой реальное основание. И от того, как каждый из гидов об этом рассказывает формируется очень объемное и разностороннее впечатление об этом явлении. Благодарим Катерину за приятную экскурсию и за формирование у нас необычного восприятия от этой поездки.
- ВВалерий5 октября 2020Отличная экскурсия. Очень понравилась структура переходов, которая лежит параллельно и несколько в стороне от основных туристических троп. Что интересно, эта экскурсия была первой в поездке, она была уже после заката и оставила максимально приятное впечатление о городе, хотя днем позже он нам показался не таким классным:) Крайне компетентный и позитивный гид, Мария может рассказать обо всем, начиная местной историей, заканчивая сладостями. На экскурсии узнали про основные моменты в истории города и Сицилии в целом, попробовали конолли и просто отлично провели время в вечерней прохладе. Кроме того, очень интересно было послушать о том, как человек с нашим менталитетом погружался в местный колорит, вникал в историю, традиции. Прошел год, но от отдыха и конкретной экскурсии остались приятные воспоминания. Спасибо большое!
- ВВалерий5 октября 2020Около года назад побывали на Этне. Несмотря на не самую классную погоду получили море впечатлений и новой информации. По пути к вулкану узнали про историю острова в целом, из окна машины увидели несколько значимых точек интереса. Действительно колоссальный и концентрированный рассказ, который, тем не менее окажется полезным на обратном пути. К сожалению, жена не смогла подниматься к кратерам, но благодаря Инне, которая продолжила для нее экскурсию у начала канатки, я смог подняться над облаками на вулкан, где отлично провел время, а жена тоже не скучала, узнала много нового и отлично провела время. Мы очень это ценим. На обратном пути удалось послушать истории, относящиеся больше к местному менталитету (для понимания этого пригодились недавно полученная информация об истории острова), узнали немного о мафии, ее следе в кинематографе. Эрудированный гид, грамотная речь, широкий кругозор, харизма. Спасибо Инне за то, что поделилась с нами этим :)
- ООля4 сентября 2020Очень понравилась экскурсия, подача информации. Как будто нам поведали секреты, недоступные для других;) Инна - отличный гид. Время с ней пролетело незаметно.
- ООля3 сентября 2020Очень понравилась вечерняя обзорная экскурсия. Незаметно находили 6 километров. Успели охватить смешение несколько культур. Палермо в ночное время завораживает. Было бы идеально остановиться в маленьком ресторанчике на сицилийское блюдо.
- Отзыв на: Первое свидание с ПалермоГГригорий11 августа 2020Замечательная Экскурсия и прекрасный, профессиональный гид! Очень информативно, интересно, динамично, продуманно. Гид с лицензией, поэтому для тех, кто не хочет слушать историю переезда гида (как большинство здесь)), а полностью погрузиться в город, людей, кухню, традиции и культуру, просто маст хэв! Ну и конечно бонус это стоимость, которая полностью соответствует качеству. Спасибо! Мы обязательно вернёмся))))
- ГГлеб15 марта 2020Весьма познавательная и интересная экскурсия, во многом изменившая наше первоначальное впечатление о Сицилии
- Отзыв на: Первое свидание с ПалермоДДарья21 января 2020Экскурсия очень интересная, мы узнали много из истории не только города, но и острова и страны в целом. Екатерина обладает глубокими знаниями по истории, культуре Италии и Сицилии в частности. Все было очень хорошо и удобно спланировано. Экскурсовод очень приятна в общении и нам понравилась её манера повествования.