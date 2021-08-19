Отзыв на: Палермо как на ладони E Ekaterina 5 Спасибо за великолепную, интересную и содержательную экскурсию, я и трое моих детей 4 часа заворожённо слушали и смотрели…. Катерина -прекрасный рассказчик, она умеет стилистически адаптироваться к аудитории, в нашем случае - к детско-подростковой, завоевывая внимание слушателей на сто процентов. Такой профессионализм вызывает огромное уважение. От чистого сердца благодарю Катерину и, конечно, рекомендую ее в качестве гида!

Отзыв на: Палермо: множество лиц одного города П Полина 5 Спасибо! Экскурсия очень интересная, гид Ксения очень лёгкая, приятная девушка с отличными знаниями всего палермо! С удовольствием рекомендую!

Отзыв на: Палермо как на ладони В Валерий 5 В районе года назад побывали на данной экскурсии. Впечатления до сих пор свежи и приятны. Достаточно плотная и содержательная экскурсия. Из совсем необычных впечатлений - посещение кабинета мэра. Еще не был нигде, где можно было бы вот так попасть в кабинет городского управляющего:) Это была наша последняя экскурсия в отпуске, к тому моменту выяснил для себя необычную вещь - у каждого гида немного свои истории про мафию, байки, легенды и версии событий. Очень необычно осознавать, что каждая история, возможно, обросла домыслами, но имеет под собой реальное основание. И от того, как каждый из гидов об этом рассказывает формируется очень объемное и разностороннее впечатление об этом явлении. Благодарим Катерину за приятную экскурсию и за формирование у нас необычного восприятия от этой поездки.

В Валерий 5 Отличная экскурсия. Очень понравилась структура переходов, которая лежит параллельно и несколько в стороне от основных туристических троп. Что интересно, эта экскурсия была первой в поездке, она была уже после заката и оставила максимально приятное впечатление о городе, хотя днем позже он нам показался не таким классным:) Крайне компетентный и позитивный гид, Мария может рассказать обо всем, начиная местной историей, заканчивая сладостями. На экскурсии узнали про основные моменты в истории города и Сицилии в целом, попробовали конолли и просто отлично провели время в вечерней прохладе. Кроме того, очень интересно было послушать о том, как человек с нашим менталитетом погружался в местный колорит, вникал в историю, традиции. Прошел год, но от отдыха и конкретной экскурсии остались приятные воспоминания. Спасибо большое!

В Валерий 5 Около года назад побывали на Этне. Несмотря на не самую классную погоду получили море впечатлений и новой информации. По пути к вулкану узнали про историю острова в целом, из окна машины увидели несколько значимых точек интереса. Действительно колоссальный и концентрированный рассказ, который, тем не менее окажется полезным на обратном пути. К сожалению, жена не смогла подниматься к кратерам, но благодаря Инне, которая продолжила для нее экскурсию у начала канатки, я смог подняться над облаками на вулкан, где отлично провел время, а жена тоже не скучала, узнала много нового и отлично провела время. Мы очень это ценим. На обратном пути удалось послушать истории, относящиеся больше к местному менталитету (для понимания этого пригодились недавно полученная информация об истории острова), узнали немного о мафии, ее следе в кинематографе. Эрудированный гид, грамотная речь, широкий кругозор, харизма. Спасибо Инне за то, что поделилась с нами этим :)

О Оля 5 Очень понравилась экскурсия, подача информации. Как будто нам поведали секреты, недоступные для других;) Инна - отличный гид. Время с ней пролетело незаметно.

О Оля 5 Очень понравилась вечерняя обзорная экскурсия. Незаметно находили 6 километров. Успели охватить смешение несколько культур. Палермо в ночное время завораживает. Было бы идеально остановиться в маленьком ресторанчике на сицилийское блюдо.

Отзыв на: Первое свидание с Палермо Г Григорий 5 Замечательная Экскурсия и прекрасный, профессиональный гид! Очень информативно, интересно, динамично, продуманно. Гид с лицензией, поэтому для тех, кто не хочет слушать историю переезда гида (как большинство здесь)), а полностью погрузиться в город, людей, кухню, традиции и культуру, просто маст хэв! Ну и конечно бонус это стоимость, которая полностью соответствует качеству. Спасибо! Мы обязательно вернёмся))))

Г Глеб 5 Весьма познавательная и интересная экскурсия, во многом изменившая наше первоначальное впечатление о Сицилии