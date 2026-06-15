Индивидуальная до 4 чел.

«Божественная» конкуренция: лики Христа или как мерились силой сильные мира Начало: Площадь 4-х углов (Кватро канти) или по договоренн...

Расписание: Оптимальное время начала экскурсии, с учетом работы церквей и музеев, в 9:30. (кроме воскресенья).