Приглашаем на Конную прогулку 👣 для взрослых и детей.
Во время прогулки Вы сможете отдохнуть и расслабиться, насладиться живописными пейзажами Пьемонта и сделать прекрасные фото на фоне средневекового замка Костильоле.
Подарите себе и своим близким несколько часов настоящего отдыха на природе вдали от городского шума!
Дополнительно оплачивается трансфер до конной фермы - 30 евро на человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Валентина В.
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Валентина В. проводит ещё 2 экскурсии