Валентина В. проводит ещё 2 экскурсии

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Конная прогулка

Валентина В.
Валентина В. – Гид из Пьемонта
Конная прогулка
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Конная прогулка
Приглашаем на Конную прогулку 👣 для взрослых и детей.
Во время прогулки Вы сможете отдохнуть и расслабиться, насладиться живописными пейзажами Пьемонта и сделать прекрасные фото на фоне средневекового замка Костильоле.
Подарите себе и своим близким несколько часов настоящего отдыха на природе вдали от городского шума!
Дополнительно оплачивается трансфер до конной фермы - 30 евро на человека.
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Валентина В.
Валентина В.
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