Валентина В. проводит ещё 2 экскурсии

Приглашаем на Конную прогулку 👣 для взрослых и детей.

Во время прогулки Вы сможете отдохнуть и расслабиться, насладиться живописными пейзажами Пьемонта и сделать прекрасные фото на фоне средневекового замка Костильоле.

Подарите себе и своим близким несколько часов настоящего отдыха на природе вдали от городского шума!

Дополнительно оплачивается трансфер до конной фермы - 30 евро на человека.