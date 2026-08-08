Найдено 2 экскурсии в Позитано на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2 часа 4 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Позитано - итальянская открытка Насладиться потрясающими видами Амальфитанского побережья и услышать о жизни его обитателей Начало: У автобусной остановки «Fermata sita» от €300 за всё до 6 чел. 10 часов Индивидуальная до 4 чел. Побег на Амальфитанское Побережье Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно Расписание: Любой день в выбранное вами время с 8.00-10.00 €300 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Позитано Самые популярные экскурсии в Позитано Позитано - итальянская открытка; Побег на Амальфитанское Побережье. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Позитано в августе 2026 Сейчас в Позитано можно забронировать 2 экскурсии от 300 до 300. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5

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