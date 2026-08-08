Индивидуальная
до 6 чел.
Позитано - итальянская открытка
Насладиться потрясающими видами Амальфитанского побережья и услышать о жизни его обитателей
Начало: У автобусной остановки «Fermata sita»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Побег на Амальфитанское Побережье
Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно
Расписание: Любой день в выбранное вами время с 8.00-10.00
€300 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Позитано
Самые популярные экскурсии в Позитано
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Позитано в августе 2026
Сейчас в Позитано можно забронировать 2 экскурсии от 300 до 300. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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