Выбирайте и другие экскурсии в Позитано

Позитано — в прошлом маленький рыбацкий городок, а сегодня известный курорт, сохранивший уют и очарование. Вы обойдете его пешеходный центр, спуститесь к пляжам и сделаете лучшие кадры пестрых домиков и зеленых гор у самого моря. Узнаете, откуда взялась его популярность, услышите о местных ремеслах и особенностях кухни и поймете характер позитанцев.

Описание экскурсии

Знакомство с городом и горожанами

Мы будем бродить по улочкам Позитано, любуясь самым жизнерадостным пейзажем Италии. Осмотрим старинную церковь в римском стиле, понаблюдаем за горожанами на площади и, конечно, отдохнем на пляжах у лазурного моря.

Вы услышите о развитии города и познакомитесь с менталитетом позитанцев — простых людей, которых не испортило внезапное богатство. Я объясню, как жители побережья проводят время: где работают и как отдыхают, откуда у них такая любовь к моде. Расскажу о праздниках, которые отмечает весь город, а также о традиционных ремёслах: льняных тканях ручной работы, деталях одежды, расписной керамике и поделках из вулканического камня.

Вкусы Позитано

Поговорим и о местной кухне: один из специалитетов побережья — ликер Лимончелло. Вкус позитанского напитка отличается от сорентийского: вы убедитесь в этом сами, посетив магазинчики — местные готовят с любовью, как для себя! А еще я покажу историческую кондитерскую с отличными сладостями, подскажу, где можно купить вкуснейшее мороженое, как местный житель поделюсь советами и отвечу на все вопросы о побережье.