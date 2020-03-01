Выбирайте и другие экскурсии в Позитано

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Насладиться потрясающими видами Амальфитанского побережья и услышать о жизни его обитателей

Юрий
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Юрий – ваш гид
Позитано — в прошлом маленький рыбацкий городок, а сегодня известный курорт, сохранивший уют и очарование.

Вы обойдете его пешеходный центр, спуститесь к пляжам и сделаете лучшие кадры пестрых домиков и зеленых гор у самого моря.

Узнаете, откуда взялась его популярность, услышите о местных ремеслах и особенностях кухни и поймете характер позитанцев.
156 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у автобусной остановки «Fermata sita»
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Позитано — итальянская открытка
Позитано — итальянская открытка

Что вас ожидает

Знакомство с городом и горожанами
Мы будем бродить по улочкам Позитано, любуясь самым жизнерадостным пейзажем Италии. Осмотрим старинную церковь в римском стиле, понаблюдаем за горожанами на площади и, конечно, отдохнем на пляжах у лазурного моря.
Вы услышите о развитии города и познакомитесь с менталитетом позитанцев — простых людей, которых не испортило внезапное богатство. Я объясню, как жители побережья проводят время: где работают и как отдыхают, откуда у них такая любовь к моде. Расскажу о праздниках, которые отмечает весь город, а также о традиционных ремёслах: льняных тканях ручной работы, деталях одежды, расписной керамике и поделках из вулканического камня.

Вкусы Позитано
Поговорим и о местной кухне: один из специалитетов побережья — ликер Лимончелло. Вкус позитанского напитка отличается от сорентийского: вы убедитесь в этом сами, посетив магазинчики — местные готовят с любовью, как для себя! А еще я покажу историческую кондитерскую с отличными сладостями, подскажу, где можно купить вкуснейшее мороженое, как местный житель поделюсь советами и отвечу на все вопросы о побережье.

Позитано — итальянская открытка
Позитано — итальянская открытка
Позитано — итальянская открытка
Позитано — итальянская открытка
Позитано — итальянская открытка
Позитано — итальянская открытка
Позитано — итальянская открытка
Позитано — итальянская открытка
Позитано — итальянская открытка
Позитано — итальянская открытка
Позитано — итальянская открытка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у автобусной остановки «Fermata sita».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий
Юрий
Здравствуйте! Меня зовут Юрий, в 13 лет переехал в Италию и здесь окончил Техникум по туризму в Амальфи. Более 10 лет проживаю на Амальфитанском побережье. Работаю много лет в сфере туризма. Работа гидом для меня — удовольствие. Я расскажу о повседневной жизни обитателей побережья, а также об их культуре и традициях. До встречи в в Позитано!
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