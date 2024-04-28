Выбирайте и другие экскурсии в Позитано

Мы будем бродить по улочкам Позитано, любуясь самым жизнерадостным пейзажем Италии. Осмотрим старинную церковь в римском стиле, понаблюдаем за горожанами на площади и, конечно, отдохнем на пляжах у лазурного моря. Вы услышите о развитии города и познакомитесь с менталитетом позитанцев — простых людей, которых не испортило внезапное богатство. Я объясню, как жители побережья проводят время: где работают и как отдыхают, откуда у них такая любовь к моде. Расскажу о праздниках, которые отмечает весь город, а также о традиционных ремёслах: льняных тканях ручной работы, деталях одежды, расписной керамике и поделках из вулканического камня.
Вкусы Позитано
Поговорим и о местной кухне: один из специалитетов побережья — ликер Лимончелло. Вкус позитанского напитка отличается от сорентийского: вы убедитесь в этом сами, посетив магазинчики — местные готовят с любовью, как для себя! А еще я покажу историческую кондитерскую с отличными сладостями, подскажу, где можно купить вкуснейшее мороженое, как местный житель поделюсь советами и отвечу на все вопросы о побережье.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У автобусной остановки «Fermata sita»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Позитано
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 30 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юрий, в 13 лет переехал в Италию и здесь окончил Техникум по туризму в Амальфи. Более 10 лет проживаю на Амальфитанском побережье. Работаю много лет в сфере туризма. Работа гидом для меня — удовольствие. Я расскажу о повседневной жизни обитателей побережья, а также об их культуре и традициях.
До встречи в в Позитано!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ульяна
Если вы оказались в Позитано, то первое, что, как мне кажется, надо сделать - это сходить на экскурсии. с Юрием! Казалось бы, маленький город, но без проводника - тыкаешься как читать дальшеуменьшить
слепой котёнок по многолюдным улочкам. Юрий же показал нам не только главные достопримечательности города, но и красивые места, скрытые от внимания основной массы туристов, рассказал о том, где купить хорошее лимончелло, модный сарафан и лучшую керамику, посоветовал прекрасные рестораны и кафе! Большое спасибо! Всем рекомендую эту экскурсию!
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Elena
Красивая прогулка в приятной компании!
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Б
Балнура
Экскурсия прошла замечательно😍 Показал самые красивые места, рассказал как проводят время местные, где вкусно поесть и т. д. Хоть и городок небольшой, но самой без гида не разобраться! Благодарю, Юрия за прекрасную экскурсию!
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Изабелла
Экскурсия понравилась но считаю что немного дорогая. Вообщем то смотреть как такого в городе мало. Юра нам всё рассказал и показал. Но и вы сами сможете всё увидеть без экскурсовода. Позитано очень маленький город и истории почти нет.
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