Описание экскурсии

Экскурсия из Сардинии на Корсику представляет собой увлекательное путешествие, которое позволяет познакомиться с двумя красивыми островами Средиземного моря. Экскурсия начинается с отправления из одного из портов Сардинии. Уже на пароме гид расскажет вам интересные, а порой и шокирующие факты о Корсике и корсиканцах, чтобы усилить впечатления от увиденного на французском острове. Переправа на пароме занимает около часа. Во время путешествия вы можете наслаждаться видами на морские пейзажи и приближающиеся утесы Корсики. Паромы обычно оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия: кафе, смотровыми площадками и удобными сиденьями. Бонифачо, средневековый город, названный жемчужиной Корсики поражает своей живописной архитектурой и стратегическим расположением на утесах. Экскурсия из Сардинии на Корсику предлагает уникальную возможность увидеть два разных, но близких по духу острова. Она сочетает в себе природные красоты, исторические памятники и культурное наследие, делая поездку незабываемой и познавательной.