Экскурсия из Сардинии на Корсику представляет собой увлекательное путешествие, которое позволяет познакомиться с красивым островом Средиземного моря. У вас будет возможность увидеть природные красоты, исторические памятники и культурное наследие.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсии
Экскурсия из Сардинии на Корсику представляет собой увлекательное путешествие, которое позволяет познакомиться с двумя красивыми островами Средиземного моря. Экскурсия начинается с отправления из одного из портов Сардинии. Уже на пароме гид расскажет вам интересные, а порой и шокирующие факты о Корсике и корсиканцах, чтобы усилить впечатления от увиденного на французском острове. Переправа на пароме занимает около часа. Во время путешествия вы можете наслаждаться видами на морские пейзажи и приближающиеся утесы Корсики. Паромы обычно оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия: кафе, смотровыми площадками и удобными сиденьями. Бонифачо, средневековый город, названный жемчужиной Корсики поражает своей живописной архитектурой и стратегическим расположением на утесах. Экскурсия из Сардинии на Корсику предлагает уникальную возможность увидеть два разных, но близких по духу острова. Она сочетает в себе природные красоты, исторические памятники и культурное наследие, делая поездку незабываемой и познавательной.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Утесы Корсики
- Город Бонифачо
- Порт Сан Тереза
Что включено
- Услуги гида и консультанта по планированию дня в Бонифачо, выбору типичных сувениров, ресторанов, гастрономии
Что не входит в цену
- Трансфер в порт отправки и проездным билетом на паром - 60 евро с человека в обе стороны,
Место начала и завершения?
Санта Тереза, порт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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