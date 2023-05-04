Сардиния славится своими уникальными природными особенностями, и потому прогулки по прибрежным водам острова всегда доставляют туристам огромное удовольствие. Именно здесь рядом со скалистыми утесами, живописными бухтами и шикарными пляжами соседствуют парковые насаждения. Во время прогулки на яхте вы сможете собственными глазами увидеть все это великолепие.

Недалеко от Сардинии расположены остров Корсика, архипелаг Маддалена и Лазурный берег, которые вы сможете посетить во время своего морского путешествия.

Важная информация• Во время морской прогулки можно провести экскурсии «Остров Корсика» и «Архипелаг Маддалена».