Хотите полюбоваться дикими пляжами Сардинии и окунуться в ещё более бирюзовое море, чем на пляже вашего отеля? Предлагаем взять в аренду современную яхту и отправиться навстречу морским ветрам, чтобы искупаться в красивейших бухтах и полюбоваться невероятной природой.
Ближайшие даты:
4
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сардиния славится своими уникальными природными особенностями, и потому прогулки по прибрежным водам острова всегда доставляют туристам огромное удовольствие. Именно здесь рядом со скалистыми утесами, живописными бухтами и шикарными пляжами соседствуют парковые насаждения. Во время прогулки на яхте вы сможете собственными глазами увидеть все это великолепие.
Недалеко от Сардинии расположены остров Корсика, архипелаг Маддалена и Лазурный берег, которые вы сможете посетить во время своего морского путешествия.
Важная информация• Во время морской прогулки можно провести экскурсии «Остров Корсика» и «Архипелаг Маддалена».
- По пути на Корсику вы обязательно искупаетесь в красивейших бухтах архипелага Маддалена.
- Примеры моделей яхт на 2023 год: Tornado 38, Pershing 43, Itama 45, Itama 50, Pershing 54, Canados 70S и другие.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда яхты
- Экипаж
- Прохладительные напитки на борту
- Легкие закуски
- Полотенца
- Что не входит
- Отдельно оплачивается горючее
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место проживания туристов, забираем именно оттудаЗавершение: Место проживания туристов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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