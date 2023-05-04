Яхта в аренду на Сардинии

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Хотите полюбоваться дикими пляжами Сардинии и окунуться в ещё более бирюзовое море, чем на пляже вашего отеля? Предлагаем взять в аренду современную яхту и отправиться навстречу морским ветрам, чтобы искупаться в красивейших бухтах и полюбоваться невероятной природой.
Яхта в аренду на Сардинии
Яхта в аренду на Сардинии
Яхта в аренду на Сардинии
Яхта в аренду на Сардинии
Яхта в аренду на Сардинии
Яхта в аренду на Сардинии
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сардиния славится своими уникальными природными особенностями, и потому прогулки по прибрежным водам острова всегда доставляют туристам огромное удовольствие. Именно здесь рядом со скалистыми утесами, живописными бухтами и шикарными пляжами соседствуют парковые насаждения. Во время прогулки на яхте вы сможете собственными глазами увидеть все это великолепие.
Недалеко от Сардинии расположены остров Корсика, архипелаг Маддалена и Лазурный берег, которые вы сможете посетить во время своего морского путешествия.
Важная информация• Во время морской прогулки можно провести экскурсии «Остров Корсика» и «Архипелаг Маддалена».
  • По пути на Корсику вы обязательно искупаетесь в красивейших бухтах архипелага Маддалена.
  • Примеры моделей яхт на 2023 год: Tornado 38, Pershing 43, Itama 45, Itama 50, Pershing 54, Canados 70S и другие.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда яхты
  • Экипаж
  • Прохладительные напитки на борту
  • Легкие закуски
  • Полотенца
Что не входит
  • Отдельно оплачивается горючее
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место проживания туристов, забираем именно оттуда
Завершение: Место проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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