Приглашаем вас на незабываемую экскурсию по Сардинии, с посещением знаменитого Изумрудного побережья, роскошного курорта Порто Черво и загадочных доисторических нурагов.
Откройте для себя уникальный колорит Сардинии с индивидуальными или групповыми экскурсиями, учитывающими ваши интересы и комфорт.
Откройте для себя уникальный колорит Сардинии с индивидуальными или групповыми экскурсиями, учитывающими ваши интересы и комфорт.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание круиза
Если ваш лайнер останавливается в порту Ольбия, не упустите уникальную возможность увидеть знаменитое Изумрудное побережье или Коста Смеральда. Это место известно всему миру благодаря своим потрясающим пляжам с изумрудными водами, белоснежным песком и живописными желтыми гранитными скалами. Что вас ждет:• Пляжи Коста Смеральда. Насладитесь красотой и спокойствием одного из самых красивых побережий мира. Прозрачная вода и мягкий песок обеспечат вам незабываемый отдых на природе.
- Город миллионеров Порто Черво. Окунитесь в атмосферу роскоши и элегантности этого известного курорта, прогуляйтесь по его улицам, посетите местные бутики и сувенирные лавки.
- Местные рынки. Почувствуйте колорит острова, прогуливаясь по рынкам, где можно приобрести свежие продукты, местные деликатесы и уникальные сувениры.
- Нураги. Для любителей истории мы предлагаем путешествие к доисторическим артефактам — загадочным нурагам, которые являются одними из древнейших построек на Земле. Мы предлагаем индивидуальные экскурсии и экскурсии с небольшими группами, что позволяет учесть интересы и комфорт всех участников при планировании маршрута. Мероприятия по желанию:• Купание в Тирренском море. При хороших погодных условиях мы организуем купание в изумрудных водах Тирренского моря, знаменитых своим свежим ароматом, напоминающим запах арбузов.
- Гастрономический пикник. Если вас интересует местная кухня, мы можем организовать пикник с прекрасным видом, где вы сможете насладиться вкуснейшими блюдами и вином.
- Погружение в культуру Сардинии. Для тех, кто хочет глубже узнать остров, мы предложим визит в типичные сардинские городки и улочки, где вы почувствуете аутентичный дух Сардинии. Сардиния открыта вашему любопытному взгляду! Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя этот великолепный остров. Мы гарантируем незабываемые впечатления и радушный прием.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Изумрудное побережье
- Порто Чрево
- Типичные городки и улочки Сардинии (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Порт Ольбия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Мой автомобиль ждет вас в порту Ольбия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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