Город миллионеров Порто Черво. Окунитесь в атмосферу роскоши и элегантности этого известного курорта, прогуляйтесь по его улицам, посетите местные бутики и сувенирные лавки.

Местные рынки. Почувствуйте колорит острова, прогуливаясь по рынкам, где можно приобрести свежие продукты, местные деликатесы и уникальные сувениры.

Нураги. Для любителей истории мы предлагаем путешествие к доисторическим артефактам — загадочным нурагам, которые являются одними из древнейших построек на Земле. Мы предлагаем индивидуальные экскурсии и экскурсии с небольшими группами, что позволяет учесть интересы и комфорт всех участников при планировании маршрута. Мероприятия по желанию:• Купание в Тирренском море. При хороших погодных условиях мы организуем купание в изумрудных водах Тирренского моря, знаменитых своим свежим ароматом, напоминающим запах арбузов.

Гастрономический пикник. Если вас интересует местная кухня, мы можем организовать пикник с прекрасным видом, где вы сможете насладиться вкуснейшими блюдами и вином.

Погружение в культуру Сардинии. Для тех, кто хочет глубже узнать остров, мы предложим визит в типичные сардинские городки и улочки, где вы почувствуете аутентичный дух Сардинии. Сардиния открыта вашему любопытному взгляду! Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя этот великолепный остров. Мы гарантируем незабываемые впечатления и радушный прием.

Если ваш лайнер останавливается в порту Ольбия, не упустите уникальную возможность увидеть знаменитое Изумрудное побережье или Коста Смеральда. Это место известно всему миру благодаря своим потрясающим пляжам с изумрудными водами, белоснежным песком и живописными желтыми гранитными скалами. Что вас ждет:• Пляжи Коста Смеральда. Насладитесь красотой и спокойствием одного из самых красивых побережий мира. Прозрачная вода и мягкий песок обеспечат вам незабываемый отдых на природе.