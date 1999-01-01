Лена Н. проводит ещё 5 экскурсий

Между Вольтеррой и Чертальдо — Сан-Джиминьяно, пуп земли Тосканской.

Не зря в темные Средние века по городу пролегли важные коммерческие и паломнические пути, это был стратегический дорожный узел до 15 века. Воздвигнутый, по легенде, в раннем Средневековье в честь, хвалу и славу епископа Модены святого Геминиана, Сан-Джиминьяно — один из посещаемых туристами городков Тосканы.

И не только потому, что святой Геминиан остановил здесь полчища Аттилы, продвигающиеся к Риму, даже совсем не поэтому, а потому, наверное, что городок так хорош и привлекателен, что гулять 👣 по нему одно удовольствие, заглядывая в многочисленные энотеки, попивая местное белое вино 🍷 «Верначча», засматриваясь, опрокидывая голову, на 14 не подрезанных со Средневековья башен, любуясь красотой пейзажей, покупая в больших и малых лавках китайские сувенирчики и тосканскую керамику, производство которой началось в городе еще при царе Горохе, вернее, императоре.

Вот башни-то джиминьяновские и манят сюда туристов. Многие города средневековые, как Манхэттен, рвались вверх, но не каждый старый город 🏙️, может сейчас похвастаться своим наследием, мода прошла, внутренние городские войны тоже, подрезали башни, чтобы на головы прохожим не сыпались, а в Сан-Джиминьяно не подрезали, и мы по облику города, воочию можем увидеть, как выглядели города в те суровые времена.

А еще этот милый городок, гордость провинции Сиены, культурное наследие ЮНЕСКО, облюбовал в 1972 и 1999 году Франко Дзеффирелли для сюжета своих фильмов «Брат Солнце ☀️, сестра Луна» и «Чай с Муссолини».

За три часа экскурсию ⛳ в Сан-Джиминьяно успеем нагуляться по улочкам, полюбовавшись на городские башни, выпить 🍹 бокальчик белого вина в дегустационном зале, местного белого вина «Верначча. », заглянуть в церковь ⛪ монастыря Святого Августа, а так же посетить Кафедральный собор города, удивительное сооружение, простое и скромное снаружи, богато расписанный внутри, или подняться под облака, на смотровую площадку башни городской ратуши.