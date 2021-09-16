Все экскурсии в Сиене
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сиене – доступно 20 экскурсий на 2021 год, 45 ⭐ отзывов, цены от €90. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сиене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
€180
за 1-10 чел.
Индивидуальный тур
5ч
€300
за 1-9 чел.
Дегустация Брунелло - великих вин территории Монтальчино
Экскурсионный тур включает в себя, дегустацию вин территории Брунелло в двух поместьях территории, на...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€160
за 1-10 чел.
Сиена — готический сон и старинные традиции
Узнать, чем славится город, понять менталитет его жителей и разобраться в историческом наследии
Индивидуальная экскурсия
7ч
€300
за 1 чел.
Сан-Джиминьяно - Вольтерра - Чертальдо, за один день
Вольтерра и Сан Джиминьяно города прожившие свою историю вместе несколько веков, пока самолюбивый джиминьянцы...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
€250
за 1-4 чел.
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Увидеть, как живут в средневековых городках Италии, и узнать местную кулинарию изнутри
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за всё
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
250€200
за 1-2 чел.
По Тоскане на кабриолете
Пьянящие пейзажи как из кинофильмов под лёгкие беседы о dolce vita
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1 чел.
Сиена - город Богородицы, Палио и Панфорте
Что может быть лучше Сиены, ее улиц и улочек, ее истории, переплетенной с жизнью горожан, ее искусством...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
€280
за 1 чел.
Вся Сиена за один день
Сиена небольшой город, сейчас в нем проживает примерно 60 000 жителей, удивительно, примерно столько...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€150
за 1-4 чел.
К плитам Сиенского Собора
Кафедральный комплекс города Сиены-Opera della Metropolitana, это удивительная песнь городской истории...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1 чел.
Монтепульчано - город Благородного вина "Нобиле"
Я покажу вам небольшой городок Монтепульчано
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
€375
за 1-4 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
€95
за 1 чел.
Будние дни, начало в 10 утра
Индивидуальная экскурсия
3ч
€140
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Сиене на 3 часа
Готическая архитектура, реликвии св
Каждый день, начало утром и днем, по договоренности
Индивидуальная экскурсия
9ч
€350
за 1-4 чел.
Ежедневно в 9.30
Индивидуальная экскурсия
8ч
€350
за 1-4 чел.
Ежедневно в 9.30
Индивидуальная экскурсия
8ч
€300
за 1-4 чел.
Монтепульчано и Пьенца - типичная тосканская провинция
Комбинированная этногастрономическая, историческая, пейзажная экскурсия по типичной сиенской провинции,...
Ежедневно утром
Индивидуальная экскурсия
7ч
€360
за 1-5 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€144
за 1 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€90
за 1 чел.
Будние дни в 10
Последние отзывы «Экскурсии Сиены»
- ССергей16 сентября 2021Замечательная экскурсия по чудесному городу! Ирина – прекрасный гид и обаятельная женщина, проводит ее очень квалифицированно, но вместе с тем не перегружая именами и датами. Нам очень понравилось: мы увидели не только все основные достопримечательности города, но и массу деталей и нюансов, которые при самостоятельном осмотре остались бы незамеченными. Кроме того, как мне показалось, Ирина хорошо чувствует аудиторию и ведет свой рассказ в соответствующем эмоциональном ключе, что делает экскурсию незабываемой! Сиена была одним из первых пунктов нашей двухнедельной поездки по Тоскане. Узнав об этом, Ирина дала нам множество советов по нашему дальнейшему маршруту, благодаря чему мы смогли вкусить все прелести этого волшебного региона. Спасибо, Ирина!
- ННаташа12 сентября 2021Мы первый раз в Сиене и нам очень повезло, что первое знакомство с этим городом прошло с Ириной, нашим гидом! 3 часа прошли в интересной, познавательной беседе. Ирина очень много знает истории этого замечательного города. Замечательный гид во всех отношениях, я всем рекомендую и обязательно приедем ещё.
- ООксана3 сентября 2021Узнали много нового и отлично провели время, спасибо вам, Ирина!
- ДДарья12 октября 2019Спасибо Марине за незабываемый день! Очень и очень рекомендую! Мы посетили несколько ферм, пообщались с людьми, влюблёнными в свое дело, которым занимаются без отпусков и выходных. На многие вещи начинаешь смотреть по-другому после этого прекрасного путешествия по Тоскане. Это определенно одна из лучших экскурсий в нашем весьма богатом опыте.
- ККристина30 августа 2019Прекрасная прогулка по холмам Тосканы! Марина очень удачно проложила маршрут, в результате чего мы посетили несколько чудесных городков, попробовали сыр и вино! Эта экскурсия для тех, кто хочет не торопясь посмотреть на жизнь в итальянских деревеньках. Марина очень интересно рассказывает и про сам регион, и про жизнь в Италии! Спасибо большое!
- ЕЕкатерина13 августа 2019Прекрасная прогулка с Мариной по тосканским холмам. Очень понравились места, в которые Марина нас привезли, а также люди, с которыми мы познакомились во время прогулки - увлеченные своим делом, заражающие своей энергией, большие труженики. Очаровательная Пиенца, до которой мы бы сами не доехали, Тоскана выше всяких ожиданий - просторы, холмы, простор. Хотелось бесконечно фотографировать))) Мы с ребенком 11 лет под большим впечатлением от этой прогулки. Марина очень приятный человек, столько нам всего рассказала и показала - уже планируем новые поездки!