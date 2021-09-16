Отзыв на: Сиена — готический сон и старинные традиции С Сергей 5 Замечательная экскурсия по чудесному городу! Ирина – прекрасный гид и обаятельная женщина, проводит ее очень квалифицированно, но вместе с тем не перегружая именами и датами. Нам очень понравилось: мы увидели не только все основные достопримечательности города, но и массу деталей и нюансов, которые при самостоятельном осмотре остались бы незамеченными. Кроме того, как мне показалось, Ирина хорошо чувствует аудиторию и ведет свой рассказ в соответствующем эмоциональном ключе, что делает экскурсию незабываемой! Сиена была одним из первых пунктов нашей двухнедельной поездки по Тоскане. Узнав об этом, Ирина дала нам множество советов по нашему дальнейшему маршруту, благодаря чему мы смогли вкусить все прелести этого волшебного региона. Спасибо, Ирина!

Отзыв на: Сиена — готический сон и старинные традиции Н Наташа 5 Мы первый раз в Сиене и нам очень повезло, что первое знакомство с этим городом прошло с Ириной, нашим гидом! 3 часа прошли в интересной, познавательной беседе. Ирина очень много знает истории этого замечательного города. Замечательный гид во всех отношениях, я всем рекомендую и обязательно приедем ещё.

Отзыв на: Сиена — готический сон и старинные традиции О Оксана 5 Узнали много нового и отлично провели время, спасибо вам, Ирина!

Отзыв на: Гастрономический интенсив по холмам Тосканы Д Дарья 5 Спасибо Марине за незабываемый день! Очень и очень рекомендую! Мы посетили несколько ферм, пообщались с людьми, влюблёнными в свое дело, которым занимаются без отпусков и выходных. На многие вещи начинаешь смотреть по-другому после этого прекрасного путешествия по Тоскане. Это определенно одна из лучших экскурсий в нашем весьма богатом опыте.

Отзыв на: Гастрономический интенсив по холмам Тосканы К Кристина 5 Прекрасная прогулка по холмам Тосканы! Марина очень удачно проложила маршрут, в результате чего мы посетили несколько чудесных городков, попробовали сыр и вино! Эта экскурсия для тех, кто хочет не торопясь посмотреть на жизнь в итальянских деревеньках. Марина очень интересно рассказывает и про сам регион, и про жизнь в Италии! Спасибо большое!