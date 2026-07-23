Индивидуальная
до 4 чел.
Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников
Сиена - город с богатой историей и культурой. Погуляйте по его улочкам, узнайте о знаменитых скачках Палио и посетите старинные здания
Начало: Около церкви Сан-Доменико
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от €180 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Сиена: путешествие в Средневековье
Погулять по старинным улочкам, увидеть панорамы полей Тосканы и побывать в потаённых уголках города
Начало: На Пьяцца-дель-Кампо
10 авг в 16:30
11 авг в 10:30
от €167
€185 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Тоскана славится живописными полями и вкусной едой. Посетите семейные фермы, продегустируйте вино и сыр, узнайте секреты местных деликатесов
10 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от €470 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сиена - готический сон и старинные традиции
Сиена радушно встречает гостей. Прогулка по городу раскроет уникальную архитектуру и многовековые традиции
Начало: По договорённости
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сиена - первое знакомство
Пройти по главным местам города и посетить один из красивейших католических соборов мира
Начало: У ж/д вокзала или монастыря Сан-Доменико
28 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от €195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Сиене на 3 часа
Проведите три часа в сердце Сиены, изучая её богатую историю и архитектуру. Узнайте о традициях и современной жизни этого уникального города
Начало: Обычно у входа в Базилику Св. Доменико
Расписание: Каждый день, начало утром и днем, по договоренности
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сан Джиминьяно и Вольтерра - средневековые города - крепости в Тоскане
Начало: Сиена, Пьяцца Грамши
Расписание: Ежедневно в 9.30
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По долине Вал д’Орча на машине и пешком
Путешествие по живописной долине Вал д’Орча подарит вам уникальные виды и незабываемые впечатления. Посетите тосканские деревеньки и насладитесь природой
Начало: Сиена, Пьяцца Грамши
Расписание: Ежедневно в 9.30
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Монтепульчано и Пьенца - типичная тосканская провинция
Увлекательное путешествие по Тоскане: от пейзажей до дегустации сыров и вина. Откройте для себя исторические и гастрономические сокровища региона
Начало: Сиена, Базилика Св. Доменико
Расписание: Ежедневно утром
€420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по городу Сиена
Уникальная прогулка по Сиене: Собор, Пьяцца дель Кампо и легендарное Палио. Откройте для себя средневековую атмосферу города
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
€180 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Сиена- «Лукавая Сиена»
Начало: Базилика Св. Доменика
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сиена - «Помпеи средневековья»
Ощутите магию Сиены, города, который сохранил дух средневековья. Узнайте о его истории и культуре на увлекательной экскурсии
Начало: По договоренности
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Сиене и Сан-Джиминьяно, дегустация белого вина
Откройте для себя уникальные достопримечательности Сиены и Сан-Джиминьяно, насладитесь культурой и вкусом белого вина в винодельческом хозяйстве
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
€550 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Большая благодарность Елене, Экскурсия была выстроена с акцентом на наличие семилетнего ребенка, поэтому три часа прошли не заметно. Кроме этого было интересно узнать про Сиену и подробно прослушать про местный Дуомо, а также побывать внутри.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Большое спасибо Татьяне за погружение в жизнь Сиены! Время экскурсии пролетело незаметно. Уезжали из города с желанием вернуться вновь, и это благодаря Татьяне.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Татьяна компетентный гид и приятный человек:-)
Я задавала много попутных вопросов кроме программы экскурсии и Татьяна с удовольствием отвечала на все. Экскурсия для тех, кто, как и я, любит слушать о людях, и связывать события прошлого и будущего.
Я задавала много попутных вопросов кроме программы экскурсии и Татьяна с удовольствием отвечала на все. Экскурсия для тех, кто, как и я, любит слушать о людях, и связывать события прошлого и будущего.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Замечательный гид Ирина! Рассказала нам все самое интересное о Сиенне, провела по интересным местам города. Нам с дочерью очень понравилось. Спасибо.
+7
Вам был полезен этот отзыв?
Елена- очень знающий гид с персональным подходом. Она также проявила гибкость, когда мы заинтересовались объектом, не входящим в основную программу.
Вам был полезен этот отзыв?
K
Мы остались в полном восторге от путешествия! Всё было организовано на высоком уровне: маршрут продуман до мелочей, программа насыщенная, но
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Очень понравился тур по Сиене! Татьяна рассказывала про контрады так живо и увлекательно, что всё воспринималось легко и с интересом.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
прекрасный гид, отличная подача информации, экскурсия прошла незаметно, даже жалко было расставаться, много интересных фактов
Вам был полезен этот отзыв?
М
Если вы ищете экскурсию в Сиене, то обращайтесь к Татьяне, не пожалеете. Мы много путешествуем и общались с множеством экскурсоводов.
Вам был полезен этот отзыв?
М
В Сиене были в третий раз, и только после прогулки с Татьяной город по-настоящему ожил для нас! Получился прекрасный баланс истории и современной культуры города. Музей контрады - это эксклюзив, конечно)
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 196 отзывов в Сиене
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Сиене
Самые популярные экскурсии в Сиене
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13:
Сколько стоит экскурсия по Сиене в августе 2026
Сейчас в Сиене можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 150 до 550 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 196 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Приглашаем вас на экскурсии по Сиене! Откройте для себя историю и красоту Сиены, наслаждаясь прекрасными видами и атмосферой города. Наши цены начинаются от €150