  1. Италия
  2. Сиена
  3. Экскурсии

Обзорная экскурсия по Сиене и Сан-Джиминьяно, дегустация белого вина

Ирина Л.
Ирина Л. – Гид из Сиены
Обзорная экскурсия по Сиене и Сан-Джиминьяно, дегустация белого вина
Задать вопрос
Обзорная экскурсия по Сиене и Сан-Джиминьяно, дегустация белого вина
Обзорная экскурсия по Сиене и Сан-Джиминьяно, дегустация белого вина
Церковь Святого Доминика, сантуарий Святой Катерины, Пъяцца дель Кампо, где два раза в год вот уже как 500 лет проводят знаменитые скачки лошадей — Сиенское Палио, Домский Собор с его великолепным убранством и с уникальным мраморным картинно-мозаичным полом. Сан-Джиминьяно. город 🏙️ средневековых домов-башен. Дегустация белого вина в винодельческом хозяйстве.
Что входит
  • автомобильный трансфер, услуги гида
  • Машина на 3-8 пассажирских мест
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Обзорная экскурсия по Сиене и Сан-Джиминьяно, дегустация белого вина
Обзорная экскурсия по Сиене и Сан-Джиминьяно, дегустация белого вина
Обзорная экскурсия по Сиене и Сан-Джиминьяно, дегустация белого вина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Л.
Ирина Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Ирина Л. проводит ещё 1 экскурсию

Обзорная экскурсия по городу Сиена
144
3 часа
Обзорная экскурсия по городу Сиена

Еще несколько необычных экскурсий в Сиене

Сиена — готический сон и старинные традиции
95
3 часа
Сиена — готический сон и старинные традиции
30 отзывов
Узнать, чем славится город, понять менталитет его жителей и разобраться в историческом наследии
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
250
7 часов
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
6 отзывов
Увидеть, как живут в средневековых городках Италии, и узнать местную кулинарию изнутри
Сиена — "Помпеи средневековья"
150
3 часа
Сиена — "Помпеи средневековья"
4 отзыва
К плитам Сиенского Собора
150
4 часа
К плитам Сиенского Собора
1 отзыв
По Тоскане на кабриолете
скидка25%
265
199
3.5 часа
По Тоскане на кабриолете
Пьянящие пейзажи как из кинофильмов под лёгкие беседы о dolce vita
Дегустация Брунелло — великих вин территории Монтальчино
300
5 часов
Дегустация Брунелло — великих вин территории Монтальчино