Ирина Л. проводит ещё 1 экскурсию

Церковь Святого Доминика, сантуарий Святой Катерины, Пъяцца дель Кампо, где два раза в год вот уже как 500 лет проводят знаменитые скачки лошадей — Сиенское Палио, Домский Собор с его великолепным убранством и с уникальным мраморным картинно-мозаичным полом. Сан-Джиминьяно. город 🏙️ средневековых домов-башен. Дегустация белого вина в винодельческом хозяйстве.