Ирина Л. проводит ещё 1 экскурсию

Церковь Святого Доминика, сантуарий Святой Катерины, Пъяцца дель Кампо, где два раза в год вот уже как 500 лет проводят знаменитые скачки лошадей — Сиенское Палио, Домский Собор с его великолепным убранством и с уникальным мраморным картинно-мозаичным полом. Сан-Джиминьяно. город 🏙️ средневековых домов-башен. Дегустация белого вина в винодельческом хозяйстве.
Что входит
автомобильный трансфер, услуги гида
Машина на 3-8 пассажирских мест
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.