Прогулка по острову позволяет окунуться в атмосферу аристократической Италии, полюбоваться панорамами озера и насладиться гармонией природы и искусства.
Описание билета
Водная прогулка и посещение острова Isola Bella с его удивительным ботаническим садом и дворцом герцогов Борромео.
- Водная прогулка по озеру Маджоре начинается из городка Стреза. По пути открываются живописные виды на Борромейские острова и Альпы. На остров Isola Bella курсируют регулярные экскурсионные катера, позволяя насладиться красотой озера и окружающих пейзажей.
- Isola Bella — уникальный остров, почти полностью занятый дворцом и террасным ботаническим садом. Его история начинается с XVII века, когда семья Борромео превратила скалистый остров в настоящий шедевр архитектуры и садового искусства.
- Дворец герцогов Борромео — роскошная барочная резиденция с залами, украшенными фресками, коллекциями живописи, гобеленов и антикварной мебели. Особое впечатление производят Зал Чести, Зал балов и гроты, декорированные мозаикой из морских раковин и мрамора.
- Ботанический сад Isola Bella — знаменитый террасный сад в итальянском стиле, оформленный как пирамида из десяти уровней. Здесь растут редкие растения, цитрусовые, камфорные деревья, розы, азалии и камелии. Сад украшен фонтанами, статуями, обелисками и амфитеатром Teatro Massimo, а по аллеям свободно гуляют белые павлины.
Еженедельно, по воскресениям
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и как рано покупать?
Когда: Еженедельно, по воскресениям
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
