Водная прогулка и посещение острова Isola Bella с его удивительным ботаническим садом и дворцом герцогов Борромео.

Водная прогулка по озеру Маджоре начинается из городка Стреза. По пути открываются живописные виды на Борромейские острова и Альпы. На остров Isola Bella курсируют регулярные экскурсионные катера, позволяя насладиться красотой озера и окружающих пейзажей.

Isola Bella — уникальный остров, почти полностью занятый дворцом и террасным ботаническим садом. Его история начинается с XVII века, когда семья Борромео превратила скалистый остров в настоящий шедевр архитектуры и садового искусства.

Дворец герцогов Борромео — роскошная барочная резиденция с залами, украшенными фресками, коллекциями живописи, гобеленов и антикварной мебели. Особое впечатление производят Зал Чести, Зал балов и гроты, декорированные мозаикой из морских раковин и мрамора.

Ботанический сад Isola Bella — знаменитый террасный сад в итальянском стиле, оформленный как пирамида из десяти уровней. Здесь растут редкие растения, цитрусовые, камфорные деревья, розы, азалии и камелии. Сад украшен фонтанами, статуями, обелисками и амфитеатром Teatro Massimo, а по аллеям свободно гуляют белые павлины.

