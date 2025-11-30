История Изола Белла начинается в 17 веке, когда семья Борромео превратила скалистый остров в настоящий шедевр архитектуры и паркового искусства. Вы увидите уникальный террасный сад и дворец герцогов, полюбуетесь панорамами озера Маджоре. И конечно, окунётесь в атмосферу аристократической Италии.
Описание билета
Водная прогулка по озеру Маджоре
По пути к Изола Белла вы насладитесь живописными видами озера, Борромейских остров и Альп.
Дворец герцогов Борромео
- Вы посетите роскошную барочную резиденцию с фресками, коллекцией живописи, гобеленов и антикварной мебели
- Побываете в Зале Чести, Зале балов и гротах, декорированных мозаикой из морских раковин и мрамора — и не только
Ботанический сад
- Вы прогуляетесь по знаменитому террасному саду в итальянском стиле в виде пирамиды из 10 уровней
- Увидите редкие растения, цитрусовые, камфорные деревья, розы, азалии и камелии
- Полюбуетесь фонтанами, статуями, обелисками и амфитеатром
- И встретите белых павлинов, которые свободно гуляют по аллеям
Организационные детали
- На экскурсионном катере с вами будут другие люди
- Возможно участие с детьми старше 4 лет
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€98
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Стрезе
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Стрезе
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!
