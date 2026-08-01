Мини-группа
до 4 чел.
Стреза и Борромейские острова: поездка на озеро Маджоре из Милана
Начало: Центральный вокзал, Железнодорожный вокзал · Ломба...
Расписание: все дни недели после 10.00
€70 за человека
Билеты
Озеро Маджоре (билет включён)
Начало: Https://maps. app. goo. gl/wZgiYxqPwZcTxzFAA 45°28...
Расписание: Еженедельно, по воскресениям
€111 за билет
Групповая
По озеру Маджоре - на Изола Белла
Увидеть великолепный дворец и сады Борромео в поездке из Стрезы (билеты включены)
Начало: В Стрезе
16 авг в 13:30
23 авг в 13:30
€111 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стрезе
Самые популярные экскурсии в Стрезе
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