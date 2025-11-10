Мои заказы

Тренто - религиозный

Тренто вошел в историю католицизма, как город проведения Великого Тридеского Собора.

Его проведение было направлено на защиту католической веры от протестантства, пришедшего с севера Европы. Собор проходил 18 лет и достаточно сильно повлиял как историю, культуру и традиции этого региона.
Тренто - религиозный
Тренто - религиозный
Тренто - религиозный
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Начало экскурсии

Наша тематическая экскурсия начнется у памятника великому итальянскому поэту Данте. Здесь мы обсудим, как «Божественная Комедия» связана с религиозными учениями 12–13 веков, и погрузимся в мир духовных поисков этого выдающегося автора.

Церковь Святого Франциска Саверио

После этого мы направимся к удивительной церкви Святого Франциска Саверио. Это место восхитит вас своей архитектурой и атмосферой, которая пронизана историей и духовностью.

Церковь Святого Петра

Затем мы посетим церковь Святого Петра, где узнаете о настоящей истории святого ребенка Симонино. Это удивительное место хранит множество тайн и легенд, которые стоит узнать.

Кафедральный собор

Далее мы отправимся в центральный Кафедральный собор, где вы сможете увидеть оригинальную статую Богородицы Утопленников. Это застывшее в камне искусство напоминает о важности духовного наследия для культуры целого народа.

Историческое значение Дуомо

Во время Триденского Собора Дуомо стал местом сбора всей религиозной элиты 15 века. Мы обсудим, какую роль он играл в shaping исторического контекста тех времен.

Церковь Святой Марии Маджоре

Наша экскурсия завершится в церкви Святой Марии Маджоре, которая также сыграла важную роль в проведении Собора. Это место вдохновляет и остаётся значимой частью исторического пути, который мы прошли.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza Dante, Trento
Завершение: Piaza Duomo, Trento
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Тренто

Рождественская прогулка по Тренто
1.5 часа
Индивидуальная
Рождественская прогулка по Тренто
Начало: Отель гостя или около инфоофиса на площади Фьера (...
10 дек в 14:00
€45 за человека
Тренто - город Возрождения
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тренто - город Возрождения
Начало: Piazza Dante, Trento
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тренто. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тренто