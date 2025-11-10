Тренто вошел в историю католицизма, как город проведения Великого Тридеского Собора. Его проведение было направлено на защиту католической веры от протестантства, пришедшего с севера Европы. Собор проходил 18 лет и достаточно сильно повлиял как историю, культуру и традиции этого региона.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Начало экскурсии

Наша тематическая экскурсия начнется у памятника великому итальянскому поэту Данте. Здесь мы обсудим, как «Божественная Комедия» связана с религиозными учениями 12–13 веков, и погрузимся в мир духовных поисков этого выдающегося автора.

Церковь Святого Франциска Саверио

После этого мы направимся к удивительной церкви Святого Франциска Саверио. Это место восхитит вас своей архитектурой и атмосферой, которая пронизана историей и духовностью.

Церковь Святого Петра

Затем мы посетим церковь Святого Петра, где узнаете о настоящей истории святого ребенка Симонино. Это удивительное место хранит множество тайн и легенд, которые стоит узнать.

Кафедральный собор

Далее мы отправимся в центральный Кафедральный собор, где вы сможете увидеть оригинальную статую Богородицы Утопленников. Это застывшее в камне искусство напоминает о важности духовного наследия для культуры целого народа.

Историческое значение Дуомо

Во время Триденского Собора Дуомо стал местом сбора всей религиозной элиты 15 века. Мы обсудим, какую роль он играл в shaping исторического контекста тех времен.

Церковь Святой Марии Маджоре

Наша экскурсия завершится в церкви Святой Марии Маджоре, которая также сыграла важную роль в проведении Собора. Это место вдохновляет и остаётся значимой частью исторического пути, который мы прошли.