Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя историческое сердце города! Мы начнём с Площади Данте, где нас встретит величественная статуя Поэта. Прогуляемся по аристократическим дворцам с уникальными фресками.



На Площади Дуомо вас ждут два великолепных фонтана и увлекательные истории о средневековых верованиях.



Мы осмотрим храм Святого Виргилия и завершим экскурсию на оживленной торговой улице, где вы сможете приобрести местные деликатесы.

Описание экскурсии Наша экскурсия начнется на Площади Данте, где мы сразу же окунемся в хитросплетения истории этого замечательного города. Эта монументальная статуя великому Поэту наполнена символикой его «Божественной Комедии». После небольшой прогулки мы попадем в историческую часть города с его прекрасными аристократическими дворцами. Эти сооружения наполнены фресковой живописью, которая поведает нам о многих загадках прошлого. Посетим Площадь Дуомо. Остановимся у Дворца семьи Казуффи и поговорим о любопытных верованиях и предрассудках средневековья. Кроме этого на Площади мы полюбуемся двумя прекрасными фонтанами: Фонтаном Орла и Фонтаном Нептуна. Я расскажу вам почему в Тренто, который не имеет выхода к морю находится этот прекрасный памятник. Мы остановимся у прекрасного фасада храма и поговорим об его необычной архитектуре, а также о его покровителе — Святом Виргилии. После чего мы посетим его изнутри, а также посмотрим замечательную крипту этого церковного сооружения. После чего мы выйдем на одну из оживленных торговых улиц, где я могу вам порекомендовать покупку местных колбас, сыров и вин. Важная информация: В этой экскурсии мы очень подробно будем говорить об эпохе Возрождения на севере Италии.

