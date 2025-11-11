Откройте для себя историческое сердце города! Мы начнём с Площади Данте, где нас встретит величественная статуя Поэта. Прогуляемся по аристократическим дворцам с уникальными фресками.
На Площади Дуомо вас ждут два великолепных фонтана и увлекательные истории о средневековых верованиях.
Мы осмотрим храм Святого Виргилия и завершим экскурсию на оживленной торговой улице, где вы сможете приобрести местные деликатесы.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииНаша экскурсия начнется на Площади Данте, где мы сразу же окунемся в хитросплетения истории этого замечательного города. Эта монументальная статуя великому Поэту наполнена символикой его «Божественной Комедии». После небольшой прогулки мы попадем в историческую часть города с его прекрасными аристократическими дворцами. Эти сооружения наполнены фресковой живописью, которая поведает нам о многих загадках прошлого. Посетим Площадь Дуомо. Остановимся у Дворца семьи Казуффи и поговорим о любопытных верованиях и предрассудках средневековья. Кроме этого на Площади мы полюбуемся двумя прекрасными фонтанами: Фонтаном Орла и Фонтаном Нептуна. Я расскажу вам почему в Тренто, который не имеет выхода к морю находится этот прекрасный памятник. Мы остановимся у прекрасного фасада храма и поговорим об его необычной архитектуре, а также о его покровителе — Святом Виргилии. После чего мы посетим его изнутри, а также посмотрим замечательную крипту этого церковного сооружения. После чего мы выйдем на одну из оживленных торговых улиц, где я могу вам порекомендовать покупку местных колбас, сыров и вин. Важная информация: В этой экскурсии мы очень подробно будем говорить об эпохе Возрождения на севере Италии.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza Dante, Trento
Завершение: Piaza Duomo, Trento
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- В этой экскурсии мы очень подробно будем говорить об эпохе Возрождения на севере Италии
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
