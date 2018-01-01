Небольшой, уютный и очень комфортный итальянский город. Город со спортивными центрами, университетами, театрами, музеями, церквями, магазинами и мастерскими. Город созданный для того, чтобы жить! Жить удобно и комфортно, учиться, заниматься спортом, работать, встречаться с друзьями, заниматься приятным шоппингом в маленьких уютных магазинах, неспешно завтракать, обедать и ужинать в типичных ресторанах. Одним словом, жить и наслаждаться жизнью!

Удине тяжело назвать важным туристическим центром. Он неиспорчен массовым туризмом, в нем живут обычные люди далекие от туризма, поэтому посещение этого города особенно рекомендуем для тех, кто ищет «непротоптанные» маршруты.

Но тем не менее его история насчитывает более 10 веков, и все эти периоды его становления и развития переплелись и слились в одну общую и гармоничную картину под названием — Удине.

Город очень живой и очень колоритный. Он достоин внимания и то, что он скрывает в своих недрах, а именно произведения искусства Тьеполо, Андреа Палладио и Джованни Нанни - несомненно, заинтересуют и удивят любого гостя.