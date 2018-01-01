Особенности итальянской жизни. Обзорная экскурсия по Удине

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Особенности итальянской жизни. Обзорная экскурсия по Удине
Особенности итальянской жизни. Обзорная экскурсия по Удине
Особенности итальянской жизни. Обзорная экскурсия по Удине
Особенности итальянской жизни. Обзорная экскурсия по Удине

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Первого Мая
  • Площадь Свободы
  • Площадь Маттеотти
  • Главный собор
  • Замок
  • Лоджия Святого Иоанна
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Описание

Небольшой, уютный и очень комфортный итальянский город. Город со спортивными центрами, университетами, театрами, музеями, церквями, магазинами и мастерскими. Город созданный для того, чтобы жить! Жить удобно и комфортно, учиться, заниматься спортом, работать, встречаться с друзьями, заниматься приятным шоппингом в маленьких уютных магазинах, неспешно завтракать, обедать и ужинать в типичных ресторанах. Одним словом, жить и наслаждаться жизнью!

Удине тяжело назвать важным туристическим центром. Он неиспорчен массовым туризмом, в нем живут обычные люди далекие от туризма, поэтому посещение этого города особенно рекомендуем для тех, кто ищет «непротоптанные» маршруты.

Но тем не менее его история насчитывает более 10 веков, и все эти периоды его становления и развития переплелись и слились в одну общую и гармоничную картину под названием — Удине.

Город очень живой и очень колоритный. Он достоин внимания и то, что он скрывает в своих недрах, а именно произведения искусства Тьеполо, Андреа Палладио и Джованни Нанни - несомненно, заинтересуют и удивят любого гостя.

Программа

  • Площадь Первого Мая (внешний осмотр).
  • Площадь Свободы (внешний осмотр).
  • Замок (внешний осмотр).
  • Лоджия Святого Иоанна (внешний и внутренний осмотр).
  • старый рынок (внешний осмотр).
  • площадь Маттеотти (внешний осмотр).
  • Главный собор (внешний и внутренний осмотр).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и замок
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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