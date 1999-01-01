Limanskaia S. проводит ещё 6 экскурсий

Пиза! Это не только распиаренная Падающая Башня! Но и загадочная история! Ведь могла Пиза, а не Флоренция дать Европе Ренессанс! Приезжайте и Вы узнаете за что великий Данте проклял город 🏙️ и кто замурован заживо в городской башне. Почему только пизанцы могли быть захоронены в святой земле? Где висит знаменитая лампа Галилея? Почему святая Лучия всегда изображена с блюдцем на котором глаза? Моя нестандартная трактовка истории 📖 и природная любознательность сделают ваши экскурсии 🧭 захватывающими и незабываемыми!