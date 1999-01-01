Limanskaia S. проводит ещё 6 экскурсий

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Нескучная обзорная экскурсия по Пизе

Limanskaia S.
Limanskaia S. – Гид из Виареджо
Нескучная обзорная экскурсия по Пизе
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Нескучная обзорная экскурсия по Пизе
Нескучная обзорная экскурсия по Пизе
Пиза! Это не только распиаренная Падающая Башня! Но и загадочная история! Ведь могла Пиза, а не Флоренция дать Европе Ренессанс! Приезжайте и Вы узнаете за что великий Данте проклял город 🏙️ и кто замурован заживо в городской башне. Почему только пизанцы могли быть захоронены в святой земле? Где висит знаменитая лампа Галилея? Почему святая Лучия всегда изображена с блюдцем на котором глаза? Моя нестандартная трактовка истории 📖 и природная любознательность сделают ваши экскурсии 🧭 захватывающими и незабываемыми!
Что входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Нескучная обзорная экскурсия по Пизе
Нескучная обзорная экскурсия по Пизе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Limanskaia S.
Limanskaia S.
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