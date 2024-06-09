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Виченцу называют «городом Андреа Палладио».



Именно он в 16 веке спроектировал главные достопримечательности центра: базилику Палладиана, площадь Синьории, театр Олимпико и виллу Капра.



Всё это вы увидите! А также узнаете, как развивалась Виченца, в чём её самобытность и как живут местные.