Виченцу называют «городом Андреа Палладио».
Именно он в 16 веке спроектировал главные достопримечательности центра: базилику Палладиана, площадь Синьории, театр Олимпико и виллу Капра.
Всё это вы увидите! А также узнаете, как развивалась Виченца, в чём её самобытность и как живут местные.
Именно он в 16 веке спроектировал главные достопримечательности центра: базилику Палладиана, площадь Синьории, театр Олимпико и виллу Капра.
Всё это вы увидите! А также узнаете, как развивалась Виченца, в чём её самобытность и как живут местные.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Палладианскую базилику
- Олимпийский театр 16 века
- Главную площадь Синьории
- Церковь Богоматери Монте-Берико на холме
- Виллу Капра
Вы узнаете:
- О происхождении Виченцы
- Об её основателе и главном архитекторе Андреа Палладио
- О местных традициях и фестивалях
- О том, как любят проводить время местные жители
- О кухне и винах региона Венето
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Виченце
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я лицензированный гид и переводчик в регионе Венето. Живу и работаю в Италии более 12 лет. Приглашаю вас на исторические, гастрономические, винные и природные экскурсии.Задать вопрос
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