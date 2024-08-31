Погрузитесь в атмосферу Виченцы: посетите Базилику Палладиана, Театр Олимпико и Виллу Ла Ротонда. Откройте тайны архитектуры Палладио
Главные здания Виченцы спроектировал гениальный архитектор Андреа Палладио.
Туристы осмотрят снаружи и изнутри три из них: базилику Палладиана, театр Олимпико и виллу Ла Ротонда.
В этих зданиях можно найти следы Возрождения и читать дальше
Средневековья, полюбоваться изящными интерьерами, фресками и иконами. Экскурсия включает рассказ о феномене венетовских вилл и многом другом. Базилика Палладиана является главным символом Виченцы. В театре Олимпико можно оценить первый крытый театр Европы.
Вилла Ла Ротонда - культовое творение Палладио и одна из самых цитируемых архитектурных форм Нового времени
Базилика Палладиана. Это главный символ Виченцы. Вы посетите зал Совета Четырёхсот и увидите необычный подвесной потолок, напоминающий перевёрнутый корабль. Выйдете на лоджию и посмотрите на город с высоты. Я расскажу об этапах строительства базилики и о карьере Палладио. Поясню, почему здание носит статус базилики, хотя в нём заседал городской совет. И раскрою, какое впечатление оно произвело на Гёте.
Театр Олимпико. Вы оцените ещё один шедевр Палладио — первый крытый театр Европы, восходящий к 1580-м годам. Я поделюсь его историей и архитектурными особенностями.
Вилла Ла Ротонда. Культовое творение Палладио и одна из самых цитируемых архитектурных форм Нового времени. Вы осмотрите виллу и прилегающий к ней парк. Расшифруете символику старинных фресок, раскроете феномен вилл региона Венето и услышите о повседневной жизни аристократии во времена Венецианской республики.
Базилика и театр находятся в центре, до виллы нужно пройти 30 минут пешком. Если для вас это не очень комфортно или вы уже её посетили, можем заменить её на Городской музей с коллекцией венецианской живописи или на Галерею Интезы Сан Паоло, расположенную в потрясающем Палаццо Леони Монтанари и хранящую удивительную коллекцию венецианского искусства 18 века и богатое собрание русских икон
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Виченце
Привет, друзья! Меня зовут Яна. Я живу в Падуе уже 10 лет и всем сердцем люблю этот город и его окрестности. По образованию я историк искусства: в 2020 г. закончила аспирантуру в Падуанском университете. Занимаюсь научной деятельностью, сотрудничаю с крупными итальянскими музеями. Также с радостью провожу экскурсии. Они всегда проходят в дружеской непринуждённой обстановке. Буду рада встрече с вами!