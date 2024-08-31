Виченца для искушённых путешественников

Погрузитесь в атмосферу Виченцы: посетите Базилику Палладиана, Театр Олимпико и Виллу Ла Ротонда. Откройте тайны архитектуры Палладио
Главные здания Виченцы спроектировал гениальный архитектор Андреа Палладио.

Туристы осмотрят снаружи и изнутри три из них: базилику Палладиана, театр Олимпико и виллу Ла Ротонда.

В этих зданиях можно найти следы Возрождения и
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Средневековья, полюбоваться изящными интерьерами, фресками и иконами. Экскурсия включает рассказ о феномене венетовских вилл и многом другом. Базилика Палладиана является главным символом Виченцы. В театре Олимпико можно оценить первый крытый театр Европы.

Вилла Ла Ротонда - культовое творение Палладио и одна из самых цитируемых архитектурных форм Нового времени

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные архитектурные шедевры
  • 🏛 Исторические здания
  • 🎭 Первый крытый театр Европы
  • 🌿 Прекрасные парки и виллы
  • 📜 Интересные исторические факты
    • Виченца для искушённых путешественников
    Виченца для искушённых путешественников
    Виченца для искушённых путешественников
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

    Что можно увидеть

  • Базилика Палладиана
  • Театр Олимпико
  • Вилла Ла Ротонда

    • Описание экскурсии

    Базилика Палладиана. Это главный символ Виченцы. Вы посетите зал Совета Четырёхсот и увидите необычный подвесной потолок, напоминающий перевёрнутый корабль. Выйдете на лоджию и посмотрите на город с высоты. Я расскажу об этапах строительства базилики и о карьере Палладио. Поясню, почему здание носит статус базилики, хотя в нём заседал городской совет. И раскрою, какое впечатление оно произвело на Гёте.

    Театр Олимпико. Вы оцените ещё один шедевр Палладио — первый крытый театр Европы, восходящий к 1580-м годам. Я поделюсь его историей и архитектурными особенностями.

    Вилла Ла Ротонда. Культовое творение Палладио и одна из самых цитируемых архитектурных форм Нового времени. Вы осмотрите виллу и прилегающий к ней парк. Расшифруете символику старинных фресок, раскроете феномен вилл региона Венето и услышите о повседневной жизни аристократии во времена Венецианской республики.

    Организационные детали

    • Входные билеты оплачиваются дополнительно: базилика — 5 евро, театр Олимпико — 11 евро, вилла Ла Ротонда — 10 евро
    • Базилика и театр находятся в центре, до виллы нужно пройти 30 минут пешком. Если для вас это не очень комфортно или вы уже её посетили, можем заменить её на Городской музей с коллекцией венецианской живописи или на Галерею Интезы Сан Паоло, расположенную в потрясающем Палаццо Леони Монтанари и хранящую удивительную коллекцию венецианского искусства 18 века и богатое собрание русских икон

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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