Главные здания Виченцы спроектировал гениальный архитектор Андреа Палладио.Туристы осмотрят снаружи и изнутри три из них: базилику Палладиана, театр Олимпико и виллу Ла Ротонда.В этих зданиях можно найти следы Возрождения и

Средневековья, полюбоваться изящными интерьерами, фресками и иконами. Экскурсия включает рассказ о феномене венетовских вилл и многом другом. Базилика Палладиана является главным символом Виченцы. В театре Олимпико можно оценить первый крытый театр Европы. Вилла Ла Ротонда - культовое творение Палладио и одна из самых цитируемых архитектурных форм Нового времени

Описание экскурсии

Базилика Палладиана. Это главный символ Виченцы. Вы посетите зал Совета Четырёхсот и увидите необычный подвесной потолок, напоминающий перевёрнутый корабль. Выйдете на лоджию и посмотрите на город с высоты. Я расскажу об этапах строительства базилики и о карьере Палладио. Поясню, почему здание носит статус базилики, хотя в нём заседал городской совет. И раскрою, какое впечатление оно произвело на Гёте.

Театр Олимпико. Вы оцените ещё один шедевр Палладио — первый крытый театр Европы, восходящий к 1580-м годам. Я поделюсь его историей и архитектурными особенностями.

Вилла Ла Ротонда. Культовое творение Палладио и одна из самых цитируемых архитектурных форм Нового времени. Вы осмотрите виллу и прилегающий к ней парк. Расшифруете символику старинных фресок, раскроете феномен вилл региона Венето и услышите о повседневной жизни аристократии во времена Венецианской республики.

Организационные детали