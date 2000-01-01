Экскурсии Виченцы

Все экскурсии в Виченце

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Виченце – доступно 6 экскурсий на 2021 год, цены от €27. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Виченце почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Вилла Вальмарана У карликов . Фрески Тьеполо в Виченце
Индивидуальная экскурсия
160
за 1-12 чел.
Вилла Вальмарана У карликов . Фрески Тьеполо в Виченце
ежедневно
Вилла Ротонда - шедевр Андреа Палладио
Индивидуальная экскурсия
180
за 1-12 чел.
Вилла Ротонда - шедевр Андреа Палладио
по средам и субботам
Экскурсия по Виченце +посещение парка Виллы Ротонда +посещение Bиллы Карликов
Индивидуальная экскурсия
300
за 1-10 чел.
Экскурсия по Виченце +посещение парка Виллы Ротонда +посещение Bиллы Карликов
ежедневно, кроме понедельника
Экскурсия в Виченце. По следам Андреа Палладио
Индивидуальная экскурсия
130
за 1-12 чел.
Экскурсия в Виченце. По следам Андреа Палладио
со вторника по воскресенье
Трансфер на микроавтобусе, автобусе из аэропорта Римини
80
за 1 чел.
Трансфер на микроавтобусе, автобусе из аэропорта Римини
Русско-итальянский переводчик на выставке Vicenzaoro, Abitare il Tempo, Expobici, Fieracavalli
27
за 1 чел.
Русско-итальянский переводчик на выставке Vicenzaoro, Abitare il Tempo, Expobici, Fieracavalli
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