Все экскурсии в Виченце
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Виченце – доступно 6 экскурсий на 2021 год, цены от €27. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Виченце почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
€160
за 1-12 чел.
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
€180
за 1-12 чел.
по средам и субботам
Индивидуальная экскурсия
5ч
€300
за 1-10 чел.
ежедневно, кроме понедельника
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-12 чел.
со вторника по воскресенье
3ч
€80
за 1 чел.